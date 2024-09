A chi conviene il noleggio a lungo termine: vantaggi e cosa sapere

Per capire a chi conviene il noleggio a lungo termine bisogna innanzitutto comprende che siamo davanti a una delle soluzioni di mobilità più in crescita in Italia. Lo è per flessibilità, convenienza e capacità di eliminare molte delle preoccupazioni legate alla gestione di un veicolo. Questa formula è scelta da private e da aziende poiché consente di avere un veicolo nuovo senza le spese iniziali di acquisto e senza doversi preoccupare della manutenzione, delle assicurazioni e delle altre spese di gestione. Vediamo in dettaglio come funziona, quali sono i vantaggi e come si differenzia da altre formule come il leasing o l’acquisto diretto.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Il noleggio auto a lungo termine prevede che una persona fisica o giuridica (azienda o professionista con partita Iva) utilizzi un veicolo per un periodo stabilito, solitamente da 24 a 60 mesi, pagando un canone mensile fisso che copre quasi tutte le spese legate all’auto. L’importo comprende anche:

la manutenzione ordinaria e straordinaria;

l’assicurazione (Rca, furto e incendio, Kasko);

i servizi di assistenza stradale;

la sostituzione degli pneumatici.

Alla scadenza del contratto, l’auto viene restituita alla società di noleggio, senza possibilità di riscatto. Questa formula si distingue dal leasing, in cui al termine del contratto è possibile acquistare il veicolo pagando una rata finale di riscatto. Nel noleggio a lungo termine, non si diventa mai proprietari del veicolo e dunque non ci sono vincoli all’acquisto.

Uno dei principali vantaggi è la flessibilità economica. Non è necessario pagare l’intero importo del veicolo, ma solo una rata mensile che copre la maggior parte dei costi. La gestione del budget diventa così più prevedibile. Un altro vantaggio è relativo alla svalutazione del veicolo, che non è a carico del cliente ma della società di noleggio​. Molte aziende offrono poi la possibilità di noleggiare senza versare un anticipo, una scelta che può risultare conveniente per chi preferisce non impegnare subito una somma ingente. Va da sé che in questi casi il canone mensile potrebbe essere più elevato.

COSA BISOGNA SAPERE SUL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Nonostante i numerosi vantaggi, il noleggio a lungo termine presenta anche alcuni aspetti da conoscere in anticipo. Alla fine del contratto non si possiede l’auto e non resta alcun valore patrimoniale. Un altro potenziale svantaggio è il limite chilometrico previsto dal contratto. Se si superano i chilometri concordati si può incorrere in costi aggiuntiv. Da qui l’importanza di calcolare con attenzione il proprio chilometraggio annuale prima di sottoscrivere il contratto. Dopodiché, se si decide di risolvere il contratto prima della scadenza, potrebbero essere applicate penali.

Il leasing è un’altra forma di finanziamento per l’auto. Si distingue dal noleggio a lungo termine principalmente per la possibilità di acquistare il veicolo al termine del contratto, tramite il pagamento di una rata finale. Di solito è preferito da chi ha vuole diventare proprietario del veicolo, mentre il noleggio è più adatto a chi preferisce cambiare di frequente auto.

COSA SERVE PER NOLEGGIARE UN’AUTO A LUNGO TERMINE

Per sottoscrivere un contratto di noleggio a lungo termine, è necessario presentare alcuni documenti, tra cui un documento d’identità valido, la patente di guida e, in alcuni casi, una certificazione di solvibilità finanziaria. Le aziende di noleggio possono richiedere altre garanzie, soprattutto nel caso di privati o piccole imprese. La società di noleggio valuta la capacità del cliente di far fronte ai pagamenti prima di approvare il contratto.

Al termine del contratto di noleggio a lungo termine, il cliente deve restituire l’auto alla società di noleggio. In alcuni casi può rinnovare il contratto con un nuovo veicolo o negoziare un’estensione del noleggio per un periodo aggiuntivo. Le aziende di noleggio offrono spesso la possibilità di cambiare auto durante il contratto, nel caso in cui le esigenze del cliente cambino (ad esempio, un’auto più grande o un modello più efficiente.

NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE, A CHI CONVIENE

È quindi chiaro a chi conviene il noleggio a lungo termine: è una soluzione interessante per diverse tipologie di utenti, a partire dai privati che vogliono un’auto nuova senza doversi preoccupare della svalutazione o dei costi di manutenzione. Questa formula è vantaggiosa per chi percorre molti chilometri o ha bisogno di un veicolo efficiente senza il peso dell’acquisto e della gestione. Ed è una scelta per chi preferisce cambiare auto e non vuole impegnarsi con un finanziamento a lungo termine. Anche le aziende trovano il noleggio a lungo termine una scelta conveniente, soprattutto per la gestione delle flotte aziendali perché consente di mantenere i costi sotto controllo e semplificare la burocrazia legata alla manutenzione e assicurazione dei veicoli. Professionisti con partita Iva possono usufruire di vantaggi fiscali, deducendo i costi del noleggio in base all’uso professionale del veicolo, rendendo questa formula molto competitiva.

Nel contratto di noleggio a lungo termine è allora importante verificare chi può guidare il veicolo. In genere, oltre al sottoscrittore del contratto, anche i familiari o altri dipendenti (nel caso di contratti aziendali) possono essere autorizzati alla guida. Ma è necessario che siano dichiarati e inclusi nel contratto. C’è un aspetto in più da considerare per comprendere a chi conviene il noleggio a lungo termine: è infatti possibile guidare l’auto all’estero, ma è importante controllare che l’assicurazione copra i Paesi in cui si prevede di viaggiare.

GUIDA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE