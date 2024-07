Confronto tra noleggio a lungo termine o acquisto di auto

Il noleggio a lungo termine è diventato una formula sempre più popolare per mettersi al volante di un’auto nuova. Non solo per le aziende ma anche per i privati. Questo servizio, una volta esclusivo degli operatori specializzati, è ora disponibile anche direttamente nelle concessionarie. Ma per determinare se il noleggio a lungo termine è davvero una valida alternativa all’acquisto di un’auto bisogna comprenderne tutti gli aspetti.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE O ACQUISTO DI AUTO: COSA CAMBIA

Il noleggio a lungo termine consente di utilizzare un veicolo senza doverlo acquistare, pagando un canone mensile fisso per un periodo prestabilito, in genere di 36 o 48 mesi. E per una percorrenza annuale determinata al momento della firma del contratto, solitamente tra 10.000 e 30.000 km. Il canone mensile del noleggio a lungo termine copre la manutenzione ordinaria e straordinaria, la Rc auto, le coperture non obbligatorie, la polizza Kasko completa e l’assistenza stradale. Include anche il soccorso stradale, un set di gomme invernali e, su richiesta, servizi aggiuntivi come l’auto sostitutiva. Non ci si deve preoccupare del deprezzamento del veicolo. Al termine del contratto, l’auto viene restituita alla società di noleggio, senza preoccupazioni per la rivendita. Il superamento del limite chilometrico stabilito nel contratto comporta costi aggiuntivi. Questa spesa in eccesso è quantificata nel contratto, ma può facilmente sfuggire dal controllo. Alla fine del periodo di noleggio, l’auto viene sottoposta a una perizia per valutare eventuali danni. I costi per i danni riscontrati sono a carico del cliente. Al termine del contratto, il guidatore non diventa proprietario del veicolo.

Acquistando un’auto, si diventa proprietari del veicolo, potendone disporre liberamente e senza limitazioni di utilizzo. Anche se il veicolo si deprezza, può comunque essere venduto, recuperando parte del capitale investito. Non ci sono limitazioni chilometriche né vincoli contrattuali per una completa libertà d’uso. Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre all’assicurazione e alle tasse, sono comunque a carico del proprietario. L’auto perde valore nel tempo e impatta sul capitale investito.

LE OPZIONI CHE FANNO LA DIFFERENZA NEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Il noleggio a lungo termine e l’acquisto di auto sono due opzioni rispetto a cui occorre valutare tutte le variabili in gioco per una scelta informata. In particolare, quando si opta per il noleggio a lungo termine ci sono due variabili chiave da considerare: l’anticipo e la chiusura anticipata del contratto. In fase di preventivo, è possibile modulare il canone mensile in base all’importo dell’anticipo versato. Un anticipo più alto riduce il canone mensile, mentre un anticipo più basso lo incrementa. Sebbene sia sempre possibile chiudere il contratto in anticipo, questa operazione può comportare costi elevati. Un’opzione da non trascurare è quella delle offerte di noleggio a lungo termine di auto in stock, proposte sia da società specializzate sia da intermediari sul web. In questi casi, le vetture non sono configurabili né nell’allestimento né in termini di percorrenza e durata. Si prende ciò che è disponibile al momento.

TRA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE O ACQUISTO DI AUTO, ATTENZIONE AI CONTI

Con il noleggio a lungo termine, l’auto resta intestata alla società di renting. Il cliente paga un canone mensile fisso per un periodo prestabilito e alla fine del contratto ha tre opzioni:

restituire l’auto che verrà sottoposta a perizia con eventuale addebito dei danni;

rifinanziare la maxi rata residua;

sostituire l’auto con una nuova, utilizzando l’eventuale differenza di valore come anticipo per il nuovo veicolo.

Nel caso di acquisto di un’auto, l’intestatario è il cliente finale. Questa soluzione prevede la proprietà del veicolo con tutte le responsabilità di manutenzione e svalutazione che ne derivano. In un’epoca di transizione tecnologica, con l’evoluzione delle nuove tecnologie e dei veicoli elettrici, per cui sono disponibili incentivi all’acquisto, sia il noleggio a lungo termine sia l’acquisto di auto con valore futuro garantito sono due soluzioni alternative.

QUALE FORMULA È PIÙ VANTAGGIOSA

Il noleggio a lungo termine, che è comunque una alternativa al leasing, è una soluzione per chi cerca flessibilità e servizi inclusi. Tutti i costi di manutenzione sono infatti compresi senza sorprese. Polizze Rc auto, furto, incendio, atti vandalici e Kasko sono voci del canone. Così come il soccorso stradale e spesso anche un set di pneumatici invernali. I contratti prevedono comunque un limite di chilometri annui con costi aggiuntivi per il superamento. Al termine del contratto, l’auto deve essere restituita, con eventuali costi per danni riscontrati durante la perizia finale. L’acquisto di un’auto tramite finanziamento offre la sicurezza di diventare proprietari del veicolo. Va da sé come non ci siano limite di chilometraggio o vincoli di utilizzo. Il proprietario può naturalmente vendere l’auto in qualsiasi momento e recupera parte dell’investimento. D’altro canto, tutte le spese di manutenzione e assicurazione sono a carico del proprietario. E non va dimenticato che il veicolo si svaluta nel tempo, influenzando il valore di rivendita.