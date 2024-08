Cambiare auto con il noleggio a lungo termine: procedura e tempi

Quando si considera di cambiare auto con il noleggio a lungo termine, uno degli aspetti da valutare è la durata del contratto di noleggio. Questo elemento, deciso di solito in fase di sottoscrizione dal contraente, viene inserito nell’accordo iniziale. Durante questa fase si stabiliscono anche altri dettagli come l’eventuale anticipo, i chilometri inclusi, i servizi aggiuntivi e le eventuali penali. La durata del contratto di noleggio influisce sul preventivo finale e può essere adattata al momento della stipula per rispondere meglio alle proprie esigenze personali. Questo rende il noleggio a lungo termine un’opzione flessibile e personalizzabile per chi vuole cambiare auto senza impegnarsi in un acquisto definitivo.

CAMBIARE AUTO CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, QUANTO DURA IL CONTRATTO

La durata del contratto di noleggio a lungo termine è uno dei principali parametri definiti in fase contrattuale. In genere questo tipo di noleggio può variare dai 24 ai 72 mesi così da adattarsi alle esigenze di mobilità dell’automobilista. Questa flessibilità consente di personalizzare il contratto per ottenere la soluzione di mobilità più adatta alle proprie necessità. Il contratto di noleggio a lungo termine offre anche la possibilità di revisione nel corso del tempo. Ad esempio, se si stipula un contratto iniziale di 24 mesi, è possibile estenderne la durata aggiungendo ulteriori 12 o 24 mesi. Questa modifica prevede la richiesta di un nuovo preventivo per il prolungamento del contratto. La flessibilità del noleggio a lungo termine si estende anche alla rescissione anticipata del contratto. Senza dimenticare che la risoluzione prima del previsto può comportare il pagamento di una penale sui canoni residui, come stabilito al momento della sottoscrizione del contratto.

QUANDO SI PUÒ CAMBIARE AUTO CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

In passato la rescissione anticipata di un contratto di noleggio a lungo termine comportava quasi sempre il pagamento di una penale, stabilita al momento della sottoscrizione. In pratica per cambiare auto prima del termine del contratto era necessario versare una somma aggiuntiva o attendere la scadenza naturale del contratto stesso. Negli ultimi anni i contratti di noleggio a lungo termine sono diventati sempre più flessibili. Oggi esistono soluzioni innovative che permettono di cambiare auto prima della scadenza contrattuale senza incorrere in penali. Un esempio di questa flessibilità sono i contratti che consentono la restituzione anticipata del veicolo tra il 12esimo e il 24esimo mese, senza alcuna penale. Queste nuove proposte di noleggio a lungo termine offrono una maggiore libertà ai clienti e permette di adattare il contratto alle proprie esigenze di mobilità in continua evoluzione.

A CHI CONVIENE CAMBIARE AUTO CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Il noleggio con cambio auto senza penali è una soluzione rivolta sia a privati, sia a partite Iva e aziende. Questa forma di noleggio a lungo termine si adatta a chi cerca un contratto flessibile e vuole evitare le penali in caso di rescissione anticipata. Si tratta di una opzione strategica per chi desidera un contratto che permetta di rescindere senza pagare alcuna penale ovvero per chi ha esigenze di mobilità in mutamento. Ma anche per chi ama cambiare auto frequentemente. Questo tipo di noleggio consente di passare a un nuovo veicolo con facilità, mantenendo sempre l’auto più adatta alle proprie necessità. Consente quindi di provare diverse tipologie di veicoli, come auto elettriche o ibride, per valutare se sono adatte alle proprie esigenze. Ed è una buona idea per chi cambia spesso esigenze di spostamento per motivi familiari o professionali. Che si tratti di passare a un’auto più grande, più piccola, o di diversa tipologia, il noleggio flessibile risponde a queste necessità.

COSA COMPRENDE IL NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE

Il contratto di noleggio a lungo termine con possibilità di rescissione senza penali funziona in modo simile a un noleggio tradizionale. Compresa nel canone mensile, l’assistenza stradale 24 ore su 24 garantisce supporto su tutto il territorio nazionale. L’assistenza può essere richiesta tramite una telefonata o attraverso un’app dedicata. Il contratto comprende tutte le principali coperture assicurative, come Rc auto, furto e incendio, e riparazione danni. Il canone mensile comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo. In questo modo è sempre in buone condizioni e si riducono i costi imprevisti per una gestione più semplice e senza preoccupazioni.