Corporate car sharing, quali vantaggi per le aziende

Il corporate car sharing è un modello di mobilità aziendale applicato anche nel caso delle auto disponibili con la formula del noleggio a lungo termine. Questa soluzione consente alle aziende di condividere una flotta di veicoli tra più dipendenti. In questo modo si ottimizza l’uso dei mezzi disponibili e si riducono i costi operativi. In un contesto di attenzione verso la sostenibilità e l’efficienza economica, imprese grandi e piccole dispongono di una carta in più per la gestione della mobilità.

LA RIDUZIONE DEI COSTI CON IL CORPORATE CAR SHARING

Tra i motivi per cui le aziende si affidando al corporate car sharing c’è la riduzione dei costi. In un modello tradizionale, a ogni dipendente è assegnata un’auto aziendale, in disponibilità anche con la formula del noleggio a lungo termine. La conseguenza, se non gestita, è la creazione di una flotta sovradimensionata con veicoli inutilizzati o sottoutilizzati. Con il car sharing, i veicoli sono condivisi tra più dipendenti e i costi di gestione sono contenuti. Riducendo il numero di veicoli, si abbassano in automatico anche i costi legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all’assicurazione, al bollo e alla revisione. Il minor numero di veicoli porta quindi a un utilizzo più intensivo di quelli disponibili. Si riducono i tempi di inattività e aumenta il rendimento degli investimenti sull’acquisto dei mezzi. Il car sharing aziendale permette dunque di ottimizzare l’uso delle risorse. I dipendenti prenotano e utilizzano un veicolo solo quando ne hanno bisogno. Con i sistemi digitali avanzati di gestione delle prenotazioni, i fleet manager possono monitorare in tempo reale l’utilizzo dei mezzi. In termini pratici, riducono il rischio di sovrapposizioni e garantiscono che i veicoli siano disponibili quando richiesti.

VANTAGGI DAL CORPORATE CAR SHARING ANCHE PER I DIPENDENTI

Il car sharing aziendale offre benefici anche ai dipendenti. Molti di loro possono utilizzare i veicoli aziendali non solo per viaggi di lavoro, ma anche per il tragitto casa-lavoro. In questo modo riducono la necessità di possedere un’auto personale. Si tratta di una forma di risparmio rispetto ai costi legati al carburante, alla manutenzione del veicolo privato e all’assicurazione. L’uso di auto aziendali può contribuire a ridurre lo stress legato alla gestione di un veicolo personale, soprattutto se il veicolo è stato integrato nella flotta con la formula del noleggio a lungo termine. In genere con il car sharing aziendale, i fleet manager possono monitorare l’uso dei veicoli in modo digitale. Pianificano cioè la manutenzione e riducono il tempo in cui i mezzi restano inutilizzati. Sistemi software avanzati permettono di analizzare i dati relativi all’utilizzo, ottimizzare la distribuzione dei veicoli e prevedere interventi di manutenzione.​

L’IMPATTO AMBIENTALE DELL’AZIENDA

Il corporate car sharing contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale dell’azienda. Le imprese che adottano il car sharing possono ridurre il numero di veicoli in circolazione, abbattendo le emissioni di CO2. Molte aziende scelgono di integrare veicoli ibridi o elettrici nella flotta, promuovendo così una mobilità più sostenibile. Le ricadute positive non sono solo sull’ambiente, ma anche sulla reputazione dell’azienda, che si posiziona come organizzazione socialmente responsabile.

CORPORATE CAR SHARING, COSA VALUTARE CON ATTENZIONE

L’introduzione di un sistema di car sharing aziendale richiede un investimento iniziale tra noleggio a lungo termine di nuovi veicoli, integrazione di software di gestione della flotta e formazione dei dipendenti. La spesa iniziala è però compensati dai risparmi nel lungo periodo ottenuti con una gestione più efficiente della flotta aziendale. Altro aspetto da non sottovalutare è la resistenza al cambiamento. In alcune aziende, i dipendenti possono essere riluttanti a rinunciare a un veicolo aziendale assegnato in modo esclusivo. La condivisione dei veicoli può non essere subito accolta positivamente. Specialmente in organizzazioni dove il possesso di un’auto aziendale è percepito come un benefit personale. In questi casi a fare la differenza è una comunicazione efficace per far comprendere i benefici del car sharing a tutti i livelli dell’organizzazione. La condivisione di veicoli tra più guidatori rende più complesso il monitoraggio dell’uso e delle condizioni delle auto. Da qui l’importanza di un sistema per verificare l’uso dei mezzi, controllare danni e pianificare la manutenzione periodica.