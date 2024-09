Come ridurre l’impronta di carbonio con il noleggio auto elettriche

L’impronta di carbonio con il noleggio auto elettriche è più bassa rispetto all’equivalente servizio con i veicoli termini. Studi alla mano, il settore automobilistico tradizionale, basato su motori a combustione interna (benzina o diesel) impattano maggiormente sull’inquinamento atmosferico. In questo contesto, il noleggio di veicoli elettrici è una opzione per ridurre l’impronta di carbonio.

IMPRONTA DI CARBONIO CON IL NOLEGGIO AUTO ELETTRICHE: IMPATTO LIMITATO

Quando si parla di impronta di carbonio con il noleggio auto elettriche è bene chiarire che i veicoli a batteria sono a emissioni zero durante l’uso. Significa che non emettono gas di scarico come la CO₂, il monossido di carbonio o gli ossidi di azoto, sostanze tipiche dei veicoli a combustione interna. Con la guida di un’auto elettrica si contribuisce a ridurre le emissioni locali di gas nocivi e il livello di inquinamento atmosferico. Rispetto ai veicoli tradizionali, le auto elettriche hanno un’efficienza energetica superiore: i motori elettrici trasformano una percentuale maggiore di energia in movimento rispetto ai motori a combustione interna. In prativa viene sprecata meno energia.

IMPRONTA DI CARBONIO CON IL NOLEGGIO AUTO ELETTRICHE: DALLA PRODUZIONE ALLO SMALTIMENTO

Oltre alle emissioni durante l’uso, per valutare l’impatto ambientale di un veicolo è utile considerare il ciclo di vita completo. Dalla produzione delle materie prime, alla costruzione, all’utilizzo e infine allo smaltimento. Le auto elettriche, soprattutto nella fase di produzione delle batterie, comportano un’impronta di carbonio superiore rispetto ai veicoli a combustione interna. La produzione di batterie richiede l’estrazione di materiali come il litio, il cobalto e il nichel, un processo energivoro che incide sul bilancio di carbonio. Uno studio della Fondazione Caracciolo ha rilevato che, considerando l’intero ciclo di vita, le auto elettriche risultano comunque più ecologiche rispetto ai veicoli a benzina o diesel. Soprattutto se l’elettricità utilizzata per la ricarica proviene da fonti rinnovabili. Ad esempio, un’auto elettrica prodotta in Europa ha un’impronta di carbonio inferiore rispetto a una prodotta in paesi con mix energetici meno sostenibili.

PERCHÉ È IMPORTANTE L’IMPRONTA DI CARBONIO CON IL NOLEGGIO AUTO ELETTRICHE

L’impronta di carbonio con il noleggio auto elettriche dipende anche dalla fonte di energia utilizzata per ricaricare le batterie. Se la ricarica avviene utilizzando energia prodotta da fonti rinnovabili (come solare, eolico o idroelettrico), l’impronta di carbonio si riduce drasticamente. Al contrario, se l’energia proviene da centrali elettriche a carbone o gas, l’impatto è superiore. In Europa, molte nazioni stanno spingendo verso un aumento della quota di energia rinnovabile. Alcuni Paesi che raggiungono una quota di elettricità da fonti pulite superiore al 50%. Nazioni come la Svizzera, dove la maggior parte dell’energia elettrica è prodotta da fonti idroelettriche e nucleari, offrono un contesto favorevole per ridurre l’impronta di carbonio delle auto elettriche. In Germania, dove una parte dell’energia elettrica proviene ancora da combustibili fossili, l’impatto delle auto elettriche è comunque inferiore rispetto ai veicoli a combustione interna, anche se il vantaggio è meno marcato rispetto a paesi con mix energetici più verdi.

QUALI VANTAGGI CON IL NOLEGGIO AUTO ELETTRICHE

Il noleggio di un’auto elettrica consente di ridurre la produzione complessiva di veicoli. Lo stesso mezzo può essere utilizzato da più persone. Non solo, ma elimina la necessità di affrontare l’intero ciclo di vita di un’auto elettrica, limitando l’impatto della fase di produzione e smaltimento. Questa forma di mobilità condivisa, abbinata all’uso di veicoli a emissioni zero, è una soluzione per diminuire la domanda di nuove auto e ridurre così il consumo di risorse naturali. Il noleggio di auto elettriche è sempre più supportato da una infrastruttura di stazioni di ricarica pubbliche che, negli ultimi anni, sono state installate lungo le principali arterie stradali e nei centri urbani. Alcune società di noleggio auto offrono la possibilità di ricaricare il veicolo nelle proprie sedi, con l’incentivo di usare energia proveniente da fonti rinnovabili. Un altro aspetto da considerare quando si parla di auto elettriche è il ridotto inquinamento acustico. I motori elettrici sono più silenziosi rispetto ai motori a combustione interna, contribuendo così a diminuire il livello di rumore nelle città. Dal punto di vista della manutenzione, le auto elettriche richiedono meno interventi rispetto ai veicoli tradizionali, grazie alla ridotta complessità meccanica. Non necessitano di cambi d’olio, sostituzioni di cinghie o filtri del carburante. L’impatto è sui costi, ma anche sul consumo di materiali e l’impatto ambientale legato allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria.