Noleggio a lungo termine, quali agevolazioni con la legge 104?

Le agevolazioni noleggio a lungo termine sono sempre molto cercate da chi fruisce della legge 104. Sia da parte del disabile stesso che dei familiari che lo assistono. La legge 104 del 1992 riconosce infatti una serie di agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità. Pensiamo ad esempio all’Iva agevolata al 4% oppure alla detrazione Irpef del 19%. Queste agevolazioni si applicano ai contratti di compravendita, ma come funzionano con i contratti di noleggio a lungo termine. C’è la possibilità di un acquisto agevolato secondo la legge 104?

AGEVOLAZIONI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E LEGGE 104, COME FUNZIONA

Le agevolazioni fiscali previste dalla legge 104, come l’aliquota Iva agevolata al 4%, si applicano all’acquisto di veicoli. Questo beneficio non è però esteso in automatico ai contratti di noleggio a lungo termine. In questo contesto è pur vero che alcuni fornitori di noleggio possono offrire sconti o pacchetti specifici per persone con disabilità. Il suggerimento è di contattare e contrattare con le società di noleggio per verificare la disponibilità di facilitazioni.

LEGGE 104 E NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE, COSA BISOGNA SAPERE

Il noleggio a lungo termine non permette di usufruire dell’agevolazione Iva al 4% prevista dalla legge 104 per le persone con disabilità. Questo beneficio fiscale si applica invece ai contratti di leasing, a condizione che siano traslativi. In pratica il contratto deve prevedere clausole che dimostrino l’intenzione di trasferire la proprietà del veicolo all’utilizzatore finale tramite riscatto. Per fruire dell’Iva agevolata al 4%, il contratto di leasing deve comprendere clausole che indicano l’intenzione di trasferire la proprietà del veicolo al termine del contratto. Questo requisito garantisce che il beneficiario delle agevolazioni fiscali sia l’intestatario del veicolo. La condizione si applica anche ai tutori legali dei disabili. Con questa formula, sia il disabile sia il suo tutore possono risultare comproprietari del veicolo insieme alla società di leasing, rendendo il contratto idoneo per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.

Nel caso del noleggio a lungo termine, il contratto non può includere clausole di riscatto obbligatorio poiché questa opzione può essere scelta solo alla fine del periodo contrattuale. Di conseguenza, il libretto di circolazione riporterà solo il nome della società di noleggio come proprietario e non quello del cliente utilizzatore. Questa differenza contrattuale rende impossibile l’applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 104 al noleggio a lungo termine. Nonostante l’impossibilità di applicare le agevolazioni della legge 104 al noleggio a lungo termine, i disabili possono comunque optare per l’acquisto diretto di un veicolo, eventualmente utilizzando un finanziamento.

QUALE AUTO A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER CHI FRUISCE DELLA LEGGE 104

I noleggiatori possono comunque mettere a punto proposte dedicate ai disabili per alleviare le problematiche connesse all’acquisto e alla gestione di un veicolo. Sebbene il noleggio a lungo termine non benefici dell’Iva agevolata al 4% prevista dalla legge 104, alcune auto possono essere adattate per la guida. O comunque possono essere offerte con altri tipi di facilitazioni. I veicoli disponibili per il noleggio a lungo termine dispongono in genere delle più moderne tecnologie per la sicurezza e il comfort dei passeggeri. In genere nei listini sono infatti presenti modelli di ultima generazione. Il noleggio a lungo termine prevede per tutti un pagamento mensile fisso che copre tutte le spese di gestione del veicolo, inclusi manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione e assistenza stradale. A differenza dell’acquisto di un’auto, il noleggio a lungo termine non richiede un grande investimento iniziale. Si tratta evidentemente di un vantaggio per chi ha bisogno di un veicolo senza dover impegnare grandi somme di denaro.

Le aziende di noleggio offrono servizi di gestione completa del veicolo, occupandosi di tutte le operazioni tecniche e amministrative. Le polizze assicurative sono comprese nel canone mensile. Sebbene non ci siano agevolazioni specifiche per i disabili sull’assicurazione, il potere d’acquisto delle società di noleggio consente di ottenere tariffe competitive. Come accennato, i veicoli possono infine essere adattati alle esigenze dei disabili con allestimenti personalizzati come trasmissione automatica e spazi per le carrozzine.