Noleggio auto a lungo termine, quali documenti servono

Il noleggio auto a lungo termine è sempre più popolare tra aziende, professionisti e privati. Questa formula prevede il pagamento di un canone mensile che include una serie di servizi, come la Rc Auto, il cambio gomme, la manutenzione e l’assistenza stradale. Il rifornimento di carburante è l’unica spesa esclusa. Ma quali sono i documenti per noleggio auto a lungo termine e come funziona questa modalità? Il noleggio auto a lungo termine è un contratto che prevede il pagamento di un canone fisso mensile per l’utilizzo di un veicolo per un periodo che solitamente varia dai 24 ai 60 mesi.

DOCUMENTI PER NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE, LA DIFFERENZA TRA PRIVATI E AZIENDE

Prima di sottoscrivere un contratto occorre sapere quali sono i documenti per noleggio auto a lungo termine e i requisiti richiesti. La prima cosa da fare è distinguere tra clienti privati e business. Quindi verificare il rispetto dei requisiti generali. La patente di guida deve essere in buono stato, valida da almeno un anno e con una scadenza posteriore alla fine del periodo di noleggio. Va esibita in formato originale. Tra i documenti di riconoscimento fra cui scegliere rientrano la carta d’identità, il passaporto o il tesserino militare. Il pagamento deve essere effettuato tramite carta di credito intestata al richiedente. Non sono in genere accettate carte di debito, bancomat e carte non intestate.

QUALI DOCUMENTI PER NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE SONO RICHIESTI

Per stipulare un contratto di noleggio auto a lungo termine è necessario presentare una serie di documenti che attestano i requisiti richiesti. I privati devono quindi in genere fornire:

carta d’identità e codice fiscale;

le ultime due buste paga per verificare la capacità di sostenere il canone mensile;

la d ichiarazione dei redditi per dimostrare la stabilità economica;

l'Iban per l'addebito diretto dei pagamenti;

in modulo privacy timbrato e firmato che attesti il consenso al trattamento dei dati personali.

Nel caso di una ditta individuale, di una società di persone o di una società di capitali servono la carta d’identità e il codice fiscale del legale rappresentante, la visura camerale che attesta l’iscrizione al registro delle imprese, la dichiarazione dei redditi dell’azienda, l’Iban per l’addebito diretto e anche in questo caso il modulo privacy. Ai pensionati sono invece richiesti:

l’ultimo cedolino della pensione o l’estratto del conto corrente;

la certificazione unica;

nel caso di neo-pensionati serve anche la lettera dell’Inps che conferma l’approvazione della pensione.

QUANDO LA RICHIESTA DI NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE VIENE RIFIUTATA

Sia che si tratti di una persona fisica o di una società, la presentazione dei documenti per il noleggio auto a lungo termine è solo il primo passo. Dopo aver fornito quanto necessario, la richiesta passa attraverso una fase di verifica che può durare alcuni giorni, soprattutto se serve un approfondimento da parte dell’analista del credito. In assenza di, il riscontro può essere immediato. Una volta effettuato il controllo della condizione finanziaria del richiedente viene comunicato l’esito della verifica che può essere positivo o negativo. In caso di esito positivo, il richiedente può formalizzare il contratto di noleggio e attendere l’arrivo dell’auto. Il noleggio è a rischio per coloro che sono registrati come cattivi pagatori, inclusi i protestati e i segnalati Crif. Le richieste di noleggio con precedenti di insolvenze gravi sono difficilmente accettate.

QUANDO NON SERVE LA CARTA DI CREDITO PER NOLEGGIARE UN’AUTO A LUNGO TERMINE

Per noleggiare un’auto a lungo termine serve una carta di credito intestata al richiedente. In casi selezionati, alcune compagnie di noleggio accettano carte di debito o prepagate, ma solo se si acquistano assicurazioni supplementari che annullano le franchigie. Su queste carte viene in genere applicato un deposito cauzionale che varia tra 300 e 600 euro a seconda del gruppo auto noleggiato. I costi di possedere un’auto sono spesso imprevedibili. Oltre al prezzo d’acquisto, i proprietari devono affrontare spese per guasti, manutenzioni impreviste, incidenti che aumentano il premio assicurativo. Con il noleggio a lungo termine si paga invece un canone mensile fisso che copre quasi tutte le spese, a eccezione del carburante. In pratica comprendere manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, immatricolazione e messa su strada, e soccorso stradale. La società di noleggio si occupa di tutti gli aspetti burocratici e di rinnovo, riducendo le incombenze per l’automobilista. E non occorre preoccuparsi della svalutazione dell’auto e delle procedure di rivendita.