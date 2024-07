Incidente con auto a noleggio lungo termine: cosa fare?

Quando si verifica un incidente con auto a noleggio lungo termine, il conducente può legittimamente andare nel panico. Oltre allo shock dello scontro e ai potenziali danni a cose e persone subentra infatti un inevitabile momento di smarrimento su come procedere correttamente. Succede perché l’auto non è di proprietà, aggiungendo quindi preoccupazioni alla confusione.

COME COMPORTARSI NEL CASO DI INCIDENTE CON AUTO A NOLEGGIO

Gestire un incidente con un’auto a noleggio lungo termine richiede conoscenza e calma. Il primo passo è mettere in sicurezza tutti i passeggeri. Se qualcuno lamenta forti dolori non deve essere mosso fino all’arrivo dei soccorsi. La priorità è la sicurezza delle persone coinvolte. Se si guida all’estero è consigliabile annotare in anticipo i numeri di emergenza dei Paesi attraversati. In Italia è il 118, mentre nei Paesi dell’Unione europea è il 112 che coordina l’intervento di ambulanza, polizia o vigili del fuoco a seconda della necessità. Dopo aver messo in sicurezza tutti i coinvolti, si procede allo scambio delle generalità. Raccogliere nome, cognome e contatti di tutte le persone coinvolte nell’incidente. Scattare quindi foto dettagliate dei danni ai veicoli e della scena dell’incidente. Queste immagini saranno utili sia per la compagnia assicurativa sia per il perito che gestirà la pratica. Se le responsabilità sono chiare, compilare il modulo di constatazione amichevole con le seguenti informazioni:

modello e colore dei veicoli coinvolti;

ora e data dell’incidente;

condizioni del manto stradale, meteo e illuminazione;

danni ai veicoli e alle proprietà;

eventuali lesioni riportate dai conducenti e passeggeri.

Se intervengono le forze dell’ordine fornire alla compagnia di noleggio anche il verbale della polizia. Consultare quindi il contratto di noleggio per capire la copertura assicurativa (ma in realtà è un’operazione che andrebbe effettuata prima di firmare l’accordo) e contattare la società di noleggio per informarla dell’incidente e seguire le istruzioni fornite.

L’IMPORTANZA DI AGGIORNARE LA COMPAGNA DI NOLEGGIO

Quando si noleggia un veicolo, la compagnia di autonoleggio fornisce un contratto che include i numeri utili e, in alcuni casi, l’ufficio da contattare in caso di sinistro. Ecco quindi che in caso di incidente, la prima cosa da fare è recuperare il numero fornito dalla compagnia di autonoleggio nel contratto. Contattare l’ufficio preposto e spiegare l’accaduto. La compagnia di autonoleggio si occupa di solito del recupero del mezzo danneggiato, della sostituzione dei pezzi danneggiati e della mediazione con le compagnie assicurative. Bisogna verificare i dettagli della copertura assicurativa nel contratto di noleggio. Comprende franchigie e massimali che determinano la parte delle spese di riparazione a carico del conducente. A seconda del tipo di copertura, il conducente potrebbe dover sostenere alcune spese di riparazione. Le franchigie sono infatti l’importo che il conducente dovrà pagare prima che l’assicurazione copra il resto dei costi. I massimali indicano il limite di copertura assicurativa.

INCIDENTE CON AUTO A NOLEGGIO: COME AZZERARE IL PAGAMENTO DEI DANNI

Quando si verifica un incidente con un’auto a noleggio lungo termine, la franchigia e il massimale indicano l’importo che il conducente dovrà coprire. Ci sono però alcune coperture che possono azzerare o ridurre questi costi. La Damage Excess Refund è una copertura aggiuntiva che consente di azzerare la franchigia in caso di incidente. Questo servizio prevede un pagamento extra sul costo del noleggio. Questa copertura può essere offerta al momento della stipula del contratto di noleggio, e alcune compagnie la includono già nell’offerta base. Se la propria proposta di noleggio non include questa opzione, è possibile richiederla al personale della compagnia di noleggio. La Collision Damage Waiver, o polizza danni al veicolo, riduce la responsabilità del conducente a una cifra minima in caso di incidente, detta penalità di risarcimento non rimborsabile. Anche questa quota può essere azzerata pagando una cifra extra alla compagnia di noleggio. Qualsiasi copertura accessoria stipulata al momento del contratto decade se emerge che l’incidente è avvenuto sotto l’influenza di alcol o sostanze. Anche una guida pericolosa può determinare il decadimento della copertura assicurativa.

SINISTRO CON DANNI MA SENZA RESPONSABILITÀ, COSA FARE

Nel caso di un incidente con un’auto a noleggio lungo termine, il cui danno è causato da terzi, la gestione del sinistro segue un percorso in parte diverso rispetto ai casi in cui il conducente del veicolo a noleggio è responsabile. Per prima cosa è utile compilare il Cid con tutte le informazioni rilevanti come i dati dei veicoli coinvolti. Poi comunicare alla compagnia di noleggio tutti i dettagli dell’incidente. In un primo momento, la compagnia di noleggio potrebbe addebitare i danni al conducente del veicolo. Successivamente, se l’assicurazione conferma che il conducente non è responsabile, verrà avviata una procedura di rimborso. La compagnia di noleggio si occuperà della mediazione tra le parti coinvolte e le rispettive compagnie assicurative. Se riuscirà a recuperare tutte le somme necessarie per coprire i danni subiti dal veicolo, il conducente potrà essere completamente rimborsato, anche senza coperture aggiuntive.