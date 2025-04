Immatricolazioni auto Italia: +6% a marzo 2025, boom elettriche

Dopo diversi mesi disastrosi, le immatricolazioni di auto nuove in Italia sono finalmente tornate a crescere facendo segnare a marzo 2025 un aumento del +6,23% rispetto allo stesso mese del 2024. Un incremento non ancora sufficiente a capovolgere il dato annuale (-1,61% a causa dei pessimi risultati di gennaio e febbraio) ma che fa ben sperare per il futuro, se proseguirà quest’inversione di tendenza. Secondo l’analisi di Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’1/4/2025, a spingere la crescita di marzo sono stati soprattutto i canali di vendita del noleggio a lungo e a breve termine, mentre quello dei privati ha chiuso praticamente in pari. Da rilevare la terza consecutiva ottima performance auto elettriche, che hanno sfiorato le 10 mila immatricolazioni mensili (addirittura +74% su marzo 2024) toccando il 5,41% della quota mercato.

IMMATRICOLAZIONI AUTO A MARZO 2025: +6,23%

Dunque, a marzo 2025 in Italia si sono immatricolate 173.763 autovetture nuove contro le 163.569 di marzo 2024 (+6,23%). Come detto, il segno positivo è frutto soprattutto degli ottimi risultati ottenuti dal noleggio lungo termine (+33,35%), trascinato dall’exploit delle immatricolazioni delle cosiddette captive, ovvero i noleggiatori controllati dalle Case auto (+91,44%), nonché dal noleggio a breve termine (+15,43%). Buone anche le vendite dirette alle società (+6,11%), mentre il canale dei privati ha sfiorato il pareggio con lo stesso mese dell’anno scorso, chiudendo con 81.805 immatricolazioni (-0,20%).

Complessivamente, quello di quest’anno è stato il miglior marzo dell’ultimo quinquennio, sebbene i numeri pre-pandemia restino tutt’ora lontani: a marzo 2019, infatti, furono registrate 194.840 autovetture (+12,13% sul 2025). Le 173.763 immatricolazioni di marzo 2025 rappresentano comunque il miglior risultato mensile del post-Covid.

AUTO NUOVE A MARZO 2025: NUOVO BOOM DELLE ELETTRICHE

Le immatricolazioni auto per alimentazione, sempre secondo l’elaborazione di Dataforce su dati del MIT, hanno visto la nuova impennata delle auto elettriche, capaci di ottenere a marzo 2025 un eccellente +74,22% sullo stesso mese del 2024, per complessive 9.382 unità contro 5.391. Il dato aumenta di valore considerando che a marzo dell’anno scorso erano già partiti gli incentivi statali, che quest’anno non ci sono (ma quelli più ricchi arrivarono a giugno). Il dato annuale delle BEV (gennaio + febbraio + marzo) segna adesso +71,53% per una quota mercato del 5,16% (nei primi tre mesi dell’anno scorso era solo al 2,96%).

Per avere un quadro della situazione più esaustivo sui numeri delle vendite di auto elettriche in Italia, di seguito ci sono i dati più recenti con le immatricolazioni mese per mese e il relativo market share.

marzo 2024: 5.294 (3,25%)

aprile 2024: 3.173 (2,33%)

maggio 2024: 5.021 (3,59%)

giugno 2024: 13.285 (8,27%) *mese dei super incentivi

luglio 2024: 4.129 (3,30&)

agosto 2024: 2.410 (3,49%)

settembre 2024: 6.308 (5,18%)

ottobre 2024: 4.963 (3,91%)

novembre 2024: 6.601 (5,30%)

dicembre 2024: 5.853 (5,51%)

gennaio 2025: 6.734 (5,00%)

febbraio 2025: 6.943 (4,99%)

marzo 2025: 9.382 (5,41%).

Interessante conferma anche delle plug-in hybrid (+37,32% e 4,53% di market share), mentre mild-hybrid sia benzina che diesel (rispettivamente +27,37%% e +6,19%) e full-hybrid (+22,62%) hanno ribadito il già consolidato gradimento da parte degli automobilisti. Prosegue viceversa la caduta delle auto a benzina (-10,04%) e soprattutto diesel (-23,97%). Ormai scomparso il metano, a marzo 2025 si sono invece difese bene le Gpl (+5,55%).

TOP 5 AUTO NUOVE IN ITALIA A MARZO 2025

Per quanto riguarda infine le auto più vendute in Italia a marzo 2025, Fiat Panda, Dacia Sandero, Citroen C3, Jeep Avenger e Peugeot 208 occupano i primi 5 posti. La Panda conserva la vetta anche se si considerano solamente gli acquirenti privati, ma in top-5 appaiono Toyota Yaris e Dacia Duster. La Panda domina pure nel noleggio a breve termine e nelle auto-immatricolazioni. In quello a lungo termine, a sorpresa, vince la MG 3.

Tra i marchi, a marzo 2025 Fiat ha mantenuto la leadership in Italia con 17.342 vetture, un numero quasi pari con lo stesso mese di un anno fa. Bene Peugeot (+28,08%) che ha superato Dacia al quarto posto e adesso tallona Volkswagen al terzo, e molto bene anche MG, Nissan, Renault, Alfa Romeo, Kia e DR. Male invece Citroen (-9,55%) e VW (-9,97%). Il colosso cinese BYD viaggia ancora su numeri bassi ma in 12 mesi è comunque passato da 158 a 3.961 registrazioni (aggregato gennaio + febbraio + marzo), vendendo più di marchi storici come Lancia, Mini, Mazda e Seat. Invece le Leapmotor vendute a marzo sono state solo 193 (meno che a febbraio). Ottimo recupero di Tesla con +51,43% a marzo (effetto nuova Model Y?) ma resta ancora sotto nell’aggregato annuale.

Infine, con riferimento ai gruppi automobilistici, stabile Stellantis a marzo 2025 (-0,36%) con Alfa Romeo, Peugeot, Opel e Jeep che hanno tutti segnato numeri positivi. Mese non particolarmente buono per Volkswagen (-1,02%), mentre è andato decisamente meglio il gruppo Renault (+11,05%).

Sul fronte delle multe UE per le emissioni di C02, nei primi tre mesi del 2025 le Case auto in Italia hanno già accumulato un disavanzo negativo di 3 miliardi e 568 milioni di euro.