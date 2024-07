Auto a noleggio lungo termine: chi può guidarla

L’auto a noleggio lungo termine sta guadagnando popolarità per via dei benefici che propone rispetto all’acquisto tradizionale di un veicolo. Ma anche per la maggiore flessibilità delle clausole, anche quelle relative a chi può guidare il veicolo. Questa formula, che prevede la disponibilità di un’auto per un periodo prolungato a fronte di un canone mensile fisso, si sta affermando come una scelta per chi cerca risparmio e semplicità nella gestione dei costi.

I FAMILIARI POSSONO GUIDARE UN’AUTO A NOLEGGIO LUNGO TERMINE?

Quando si sceglie la formula di un’auto a noleggio lungo termine occorre conoscere le condizioni relative ai conducenti autorizzati, familiari compresi. In generale, i contratti di noleggio a lungo termine consentono ai familiari di guidare il veicolo, ma ci sono alcune condizioni da rispettare. In prima battuta bisogna indicare i dati dei familiari che utilizzeranno l’auto. La compagnia di noleggio richiede di fornire le generalità e alcune volte anche i dettagli della patente di guida dei conducenti aggiuntivi. Ai familiari può essere chiesto di soddisfare alcuni requisiti come l’età minima o un determinato periodo di esperienza alla guida. Alcune società di noleggio potrebbero applicare un costo extra per aggiungere guidatori supplementari al contratto. Anche se i familiari possono guidare l’auto, la responsabilità legale e la copertura assicurativa si estendono a tutti i conducenti autorizzati.

AMICI E PARENTI POSSONO GUIDARE UN’AUTO A NOLEGGIO LUNGO TERMINE?

Il contratto di noleggio auto a lungo termine stabilisce chiaramente che il veicolo può essere guidato solo dalle persone autorizzate e specificate nel contratto. Solo i conducenti indicati hanno il diritto di utilizzare l’auto. Si tratta del locatario principale e, se previsto, dei conducenti aggiuntivi che sono stati registrati e approvati dalla società di noleggio. Il prestito dell’auto a amici, parenti o altre persone non autorizzate è vietato, a meno che i conducenti non siano stati formalmente inclusi nel contratto di noleggio. La compagnia va informata e deve approvare qualsiasi cambiamento nei guidatori autorizzati.

QUALI CONSEGUENZE PER IL PRESTITO NON AUTORIZZATO

Prestare un’auto a noleggio lungo termine a conducenti non autorizzati può comportare una serie di conseguenze. Si tratta infatti di una violazione delle condizioni del contratto di noleggio. Un comportamento di questo tipo espone a una serie di sanzioni, tra cui l’applicazione di penali o la rescissione anticipata del contratto. In caso di incidente o danni al veicolo, la copertura assicurativa potrebbe non essere valida se l’auto è guidata da una persona non autorizzata. Di conseguenza danni e responsabilità legali sono interamente a carico del guidatore.

QUANDO SI POSSONO AGGIUNGERE ALTRI GUIDATORI

Quando si stipula un contratto di noleggio lungo termine per un’auto è possibile autorizzare altri conducenti a guidare il veicolo durante l’intera durata del contratto. A patto di seguire la procedura prevista. Innanzitutto nella fase di sottoscrizione del contratto, vanno inseriti i nomi dei conducenti aggiuntivi. Il tutto deve avvenire prima che il veicolo venga utilizzato da persone diverse dal locatario principale. Nel caso di un prestito temporaneo dell’auto, le condizioni sono leggermente diverse. Per prestare l’auto a terzi senza aggiungerli al contratto basta una delega scritta. Il titolare del contratto di noleggio deve firmare il documento e consegnarla al conducente temporaneo. Qualsiasi conducente addizionale, che sia registrato ufficialmente o autorizzato tramite delega scritta, deve essere in possesso di una patente di guida valida al momento della guida dell’auto. Significa che deve essere in corso di validità per garantire la legalità dell’utilizzo del veicolo. La stessa compagnia di noleggio potrebbe richiedere la verifica del documento prima di approvare la loro autorizzazione a guidare.

AUTO A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, IL CASO DEI NEOPATENTATI

Per i neopatentati la guida di un’auto a noleggio lungo termine non comporta generalmente costi aggiuntivi rispetto ai conducenti esperti. La maggior parte delle società di noleggio non applica tariffe supplementari basate sull’età del conducente o sulla sua esperienza di guida. Nonostante l’assenza di spese extra, i neopatentati devono rispettare le normative del Codice della strada riguardanti la cilindrata e la potenza del veicolo. Il Codice della strada stabilisce limiti sulla cilindrata e la potenza dei veicoli che i neopatentati possono guidare. Questi limiti sono pensati per garantire che i neopatentati che potrebbero non avere ancora una completa esperienza di guida, non conducano veicoli troppo potenti. Occorre quindi controllare che l’auto noleggiata rispetti questi limiti. Alcuni modelli di auto potrebbero superare i limiti di potenza previsti per i neopatentati.