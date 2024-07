Come si compone il canone del noleggio auto a lungo termine

Cosa include esattamente il canone del noleggio auto a lungo termine? Si tratta di una tariffa mensile che copre una serie di servizi e costi associati all’utilizzo del veicolo. Ecco quindi che uno dei principali vantaggi di questa formula è la prevedibilità delle spese. Con una tariffa mensile fissa è possibile pianificare il budget senza preoccuparsi di costi imprevisti legati alla manutenzione o alle riparazioni. Questo rende il noleggio a lungo termine una scelta conveniente per chi vuole evitare sorprese.

CANONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, COME È COMPOSTO

Il canone del noleggio auto a lungo termine differisce dalla rata di finanziamento per l’acquisto o il leasing di un’auto. Mentre il finanziamento o il leasing coprono il costo di acquisto del veicolo, il canone del noleggio auto a lungo termine comprende un pacchetto all inclusive. Più precisamente, il canone mensile del noleggio a lungo termine si suddivide in due principali voci: il canone finanziario e il canone operativo. Conosciuto anche come canone di noleggio, il canone finanziario è la parte del canone mensile derivante dalla stima del valore residuo del veicolo al termine del periodo di noleggio. Questo valore è calcolato sulla base della differenza tra il prezzo di acquisto del mezzo e il suo valore di rivendibilità previsto dal noleggiatore. In pratica quanto maggiore è il valore di mercato del veicolo alla fine del noleggio, tanto minore è il canone finanziario, e viceversa. Il canone operativo include i costi di gestione e manutenzione del veicolo durante il periodo di noleggio:

immatricolazione e messa su strada: copertura dei costi per l’immatricolazione del veicolo e le spese iniziali di messa su strada;

assicurazione completa: polizza per furto, incendio, Kasko e copertura per il conducente;

manutenzione ordinaria e straordinaria: i tagliandi di manutenzione previsti, sia ordinari sia straordinari;

gestione amministrativa: pagamento del bollo auto;

servizi aggiuntivi: cambio gomme invernali e auto sostitutiva in caso di guasti o manutenzione.

LE VOCI DEL CANONE MENSILE

Il canone del noleggio auto a lungo termine è composto da varie voci che coprono sia il costo del veicolo sia una serie di servizi aggiuntivi. Questi servizi sono standardizzati ma possono variare leggermente da una compagnia all’altra. Le principali componenti sono:

il costo del veicolo: la quota del valore del veicolo ammortizzato nel periodo di noleggio;

l’assicurazione completa: Rc auto, furto, incendio, Kasko e copertura del conducente;

la manutenzione ordinaria e straordinaria: tutti i servizi di manutenzione necessari, dai tagliandi alle riparazioni;

la gestione amministrativa: il pagamento del bollo auto e altre pratiche burocratiche;

i servizi aggiuntivi: il cambio gomme stagionale, l’auto sostitutiva in caso di guasti e altri personalizzabili in base alle esigenze del cliente.

L’ANTICIPO NEL CANONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

L’anticipo nel canone del noleggio auto a lungo termine non è obbligatorio. Il cliente, se la società di noleggio consente questa possibilità, ha la facoltà di scegliere se versarlo o meno. Versare un anticipo iniziale riduce l’importo del canone mensile. Questo perché parte del costo totale del noleggio viene pagato in anticipo e dunque diminuisce l’importo che deve essere ripartito nei mesi successivi. Senza anticipo, il costo totale del noleggio viene distribuito interamente sui mesi del contratto e di conseguenza la tariffa mensile è più elevata.

COME VARIANO LE OFFERTE DEL CANONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Un periodo di noleggio più lungo tende a ridurre il canone mensile. Il costo dell’auto viene ammortizzato su un periodo di tempo più esteso e permette una distribuzione più uniforme delle spese. Maggiore è il chilometraggio previsto nel contratto e più alto è il canone mensile. Un uso più intensivo del veicolo comporta un’usura maggiore, riducendo il valore residuo del veicolo alla fine del periodo di noleggio. Il valore residuo del veicolo, cioè il valore stimato del veicolo alla fine del periodo di noleggio, influisce direttamente sul canone. Auto con un valore residuo più alto avranno canoni mensili più bassi. Il tipo e il numero di servizi inclusi nel canone di noleggio influiscono sul costo totale. Servizi come manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, gestione degli pneumatici e auto sostitutiva possono variare tra i diversi contratti. Le franchigie assicurative ovvero l’importo che il cliente deve pagare in caso di sinistro possono influire sul canone. Franchigie più basse comportano canoni più alti, mentre franchigie più alte permettendo così di ridurre il canone mensile.