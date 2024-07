Le clausole da conoscere nei contratti di noleggio a lungo termine

La lettura delle clausole nei contratti di noleggio a lungo termine può sembrare complessa, specialmente per i privati che potrebbero non avere familiarità con termini legali. Diversamente dalle grandi aziende, che spesso dispongono di personale dedicato e preparato per gestire questi contratti, i privati devono affrontare autonomamente questo compito. Quando si esamina un contratto di noleggio a lungo termine, è dunque importante prestare attenzione ai dettagli che possono influenzare il costo complessivo e l’’esperienza d’uso del veicolo.

PERCHÉ È IMPORTANTE LEGGERE LE CLAUSOLE NEI CONTRATTI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Anche se le società di noleggio stanno facendo sforzi per rendere le clausole dei contratti più chiare ed esaustive, un privato potrebbe trovarsi spaesato di fronte alla complessità e alla quantità di dettagli presenti in un contratto di noleggio auto a lungo termine. Questi contratti possono essere più lunghi e articolati rispetto a quelli per l’affitto di una casa, arrivando a contare circa una ventina di pagine. Affidarsi a una società di noleggio non significa firmare un contratto senza comprenderne i contenuti. Ogni accordo va letto e considerato attentamente. Verificare quindi la durata del contratto e le condizioni relative a proroghe o risoluzioni anticipate. Capire le penalità applicabili in caso di interruzione anticipata aiuta a evitare sorprese. Molte società offrono la possibilità di noleggiare senza anticipo o con importi variabili. È importante chiarire questi aspetti prima della firma. Il canone mensile deve essere trasparente e specificare tutti i servizi previsti, come manutenzione, assicurazione e assistenza stradale. Capire cosa include la copertura assicurativa e quali sono le franchigie applicabili in caso di sinistro. Alcuni contratti possono prevedere la stipula di polizze assicurative aggiuntive. Esaminare quindi le penali previste per la risoluzione anticipata del contratto o per altre violazioni. Le clausole di recesso possono variare tra diversi fornitori e vanno ben comprese. Assicurarsi infine che il contratto rispetti le normative previste dal Codice del Consumo fra diritti e obblighi che tutelano l’automobilista nei vari scenari contrattuali.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, LE CLAUSOLE DEI SERVIZI

Ogni contratto di noleggio a lungo termine deve specificare i servizi inclusi. Innanzitutto i dettagli sui costi coperti per manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi le informazioni sulla frequenza del cambio degli pneumatici. Dopodiché la disponibilità e condizioni di fornitura di un veicolo sostitutivo in caso di guasto, tagliando, furto, incidente o incendio. I contratti di noleggio a lungo termine prevedono un numero predefinito di chilometri inclusi nel canone mensile. Superare questo limite comporta un costo aggiuntivo per chilometro, da indicare nel contratto. È possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla firma, con la restituzione di eventuali depositi o anticipi. Se la richiesta di annullamento avviene entro la data di consegna del veicolo può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo, solitamente pari a tre o sei mensilità, in base all’articolo 1373 del Codice civile, se il veicolo è già stato immatricolato. Il cliente riconosce che il veicolo è di proprietà dell’impresa di noleggio a lungo termine e non può essere ipotecato, concesso in pegno, o utilizzato come garanzia. È vietato il sub-noleggio o l’uso del veicolo per scopi diversi da quelli previsti dalla carta di circolazione. Per garantire la sicurezza del veicolo, possono essere installati sistemi di geolocalizzazione per monitorare l’uso e le dinamiche dei sinistri.

AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA, INTERRUZIONE E RESTITUZIONE, LE ALTRE CLAUSOLE

Un cliente può richiedere che il veicolo noleggiato sia utilizzato anche da familiari, purché questi siano preventivamente comunicati e autorizzati dalla società di noleggio a lungo termine. Ogni conducente autorizzato deve possedere una patente valida e adeguata al tipo di veicolo noleggiato, oltre a rispettare i requisiti previsti dalle normative vigenti. Interrompere un contratto di noleggio a lungo termine prima della scadenza comporta costi aggiuntivi e penali per il cliente. In genere il corrispettivo è calcolato in percentuale rispetto al monte canoni residuo e spesso è rapportato al superamento di 12 o 24 mensilità. Il calcolo delle penali diminuisce progressivamente avvicinandosi alla scadenza naturale del contratto. La clausola risolutiva espressa consente alla società di noleggio di recedere dal contratto in caso di inadempimenti da parte del cliente, come il mancato pagamento dei canoni o la violazione di obblighi contrattuali. La restituzione del veicolo può avvenire nei centri autorizzati o nei pressi della residenza del cliente. Un perito valuta le condizioni generali dell’auto. I danni derivanti da un uso diligente e conforme non sono addebitati al cliente mentre lo sono i danni causati da incuria o non denunciati in precedenza. Durante la restituzione, la società di noleggio redige e controfirma un verbale di riconsegna. Le aziende si riservano il diritto di addebitare al cliente eventuali costi ragionevoli per il ripristino del veicolo, qualora siano riscontrati danni oltre la normale usura.