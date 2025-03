Telepass ricaricabile: dove funziona ancora?

Introdotto in Italia fin dal 1989 (ma i privati hanno iniziato a usufruirne solo nel ‘98), il Telepass ha rivoluzionato il modo di pagare il pedaggio ai caselli autostradali, eliminando di fatto le code ai varchi dedicati. Successivamente, nel 2006, è stato istituito il servizio sperimentale Telepass ricaricabile, limitato ad alcuni tratti della rete autostradale. Tuttavia, dopo alcuni anni di esercizio, il servizio è stato interrotto, garantendo però la continuità degli apparati circolanti e la possibilità di effettuare le ricariche. Scopriamo dove funziona ancora il Telepass ricaricabile e come si pagano i viaggi.

Aggiornamento del 20 marzo 2025 con gli ultimi aggiornamenti sul servizio Telepass ricaricabile.

CHE COS’È IL TELEPASS RICARICABILE

Il Telepass ricaricabile è un dispositivo elettronico che, come il Telepass tradizionale, consente di pagare il pedaggio dell’autostrada utilizzando il varco dedicato per gli utenti Telepass, sia in entrata che in uscita. La differenza sta nel fatto che non richiede alcun canone di abbonamento o noleggio e che si ricarica solo quando serve inserendo il credito necessario, da cui viene poi scalato il costo di ciascun pedaggio. Diciamo quindi che funziona più o meno come la sim ricaricabile dei telefoni cellulari. Un’altra differenza è rappresentata dalla presenza sul Telepass ricaricabile di un display retroilluminato che mostra l’importo dei pedaggi, il credito rimanente e i messaggi di servizio.

Il dispositivo si applica facilmente al parabrezza, senza necessità di collegamenti, e può essere usato su più vetture fino a un massimo di tre. Non è però possibile utilizzare contemporaneamente due o più apparecchi sullo stesso veicolo, eventualità che ne pregiudica il funzionamento. Alla stessa maniera dei Telepass tradizionali, il corretto passaggio sotto il varco del casello autostradale è segnalato da un bip.

DOVE FUNZIONA ANCORA IL TELEPASS RICARICABILE NEL 2025

Il Telepass ricaricabile può essere usato esclusivamente su veicoli a due assi (classi A e B) e nel 2025 è ancora attivo in alcune autostrade della Campania e della Sicilia. Precisamente:

A56 Tangenziale di Napoli (intera);

A1 Napoli – Milano (solo tra Napoli e Caserta Sud);

A16 Napoli – Canosa di Puglia (tra Napoli e Pomigliano d’Arco);

A3 Napoli – Pompei – Salerno (intera);

A18 Messina – Catania (intera);

A20 Messina – Palermo (solo nella tratta a pagamento Messina-Buonfornello).

COME RICARICARE IL TELEPASS RICARICABILE NEL 2025

Terminato, evidentemente senza successo, il periodo di sperimentazione, a decorrere dal 25 ottobre 2021 Autostrade per l’Italia ha deciso di sospendere le vendite su tutto il territorio nazionale di nuovi apparati Telepass ricaricabile. Per gli apparati circolanti è stata comunque garantita la continuità del servizio e la possibilità di effettuare le ricariche.

Le ricariche si possono eseguire presso:

Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno (Centro servizi Napoli Barra);

A56 Tangenziale di Napoli (Centro servizi Fuorigrotta);

Autostrade A18 e A20 (autogrill con ricevitorie Mooney).

Le ricariche si possono inoltre effettuare nei bar, tabacchi, ricevitorie e punti vendita del circuito Mooney delle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Messina, Palermo e Catania.

I tagli delle ricariche sono da 25, 50 e 75 euro. Le ricariche sono gratuite presso i centri servizi e prevedono invece spese di commissione di 1 euro per ogni 24 euro di ricarica se eseguite in bar e tabacchi con ricevitorie Mooney.

I possessori di Telepass ricaricabile che vogliono utilizzare i servizi online dedicati (aggiornamento targhe, visualizzazione elenco viaggi, fatturazione delle ricariche) possono accedere all’area riservata Telepass ricaricabile, previa registrazione da fare qui.

Invece chi vuole disattivare il servizio e ricevere il rimborso del credito residuo direttamente sul proprio conto corrente deve andare su questa pagina.