Noleggio a lungo termine per agenti di commercio: cosa sapere

Il noleggio a lungo termine per agenti di commercio è una soluzione per chi è alle prese con l’utilizzo intensivo e continuo di un veicolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Questo servizio offre infatti una serie di benefici che vanno oltre la semplice disponibilità di un’auto. Tra l’applicazione di una fiscalità di vantaggio e la gestione operativa e di manutenzione semplificata, questa categoria professionale può pianificare i costi e ridurre le preoccupazioni logistiche. Il noleggio a lungo termine è una soluzione che combina flessibilità operativa con benefici fiscali e la sicurezza di avere sempre un veicolo efficiente e ben mantenuto. Questa formula elimina le complicazioni legate alla gestione di un’auto di proprietà, come manutenzioni, svalutazione e costi variabili, consentendo agli agenti di ottimizzare le risorse.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER AGENTI DI COMMERCIO TRA COSTI PREVEDIBILI E CANONE FISSO

Uno dei principali vantaggi del noleggio a lungo termine per agenti di commercio è la possibilità di avere un canone mensile fisso che comprende quasi tutte le spese relative al veicolo. Il contratto prevede che tutti gli interventi di manutenzione siano gestiti dalla società di noleggio, liberando l’agente dalle incombenze. Più esattamente, sono compresi tagliandi, revisioni e riparazioni, effettuati senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore. Il pacchetto assicurativo del noleggio a lungo termine prevede anche la Rc auto e – in genere – le coperture furto e incendio, Kasko, infortunio del conducente e tutela legale. Il canone include anche il pagamento delle tasse automobilistiche, come il bollo auto, e le spese di gestione del veicolo.

QUALI VANTAGGI FISCALI CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER AGENTI DI COMMERCIO

Per i veicoli noleggiati a lungo termine che sono utilizzati in modo strumentali per l’attività lavorativa, gli agenti di commercio possono detrarre completamente l’Iva sulle spese del noleggio stesso. Si tratta di un benefico fiscali rispetto ad altre categorie professionali che in genere possono detrarre solo una parte di questa imposta. Il canone di noleggio è deducibile fino all’80%, con un limite massimo di 5.164,57 euro all’anno. Anche i costi dei servizi accessori, come manutenzione e assicurazione, rientrano in questa deducibilità. Il noleggio a lungo termine consente agli agenti di commercio di avere sempre a disposizione un veicolo nuovo e in perfette condizioni. Alla scadenza del contratto, il veicolo può essere restituito e sostituito con un modello più recente, senza doversi preoccupare della svalutazione dell’usato o della vendita del veicolo. In questo modo conservano un’immagine professionale sempre all’altezza e la sicurezza di guidare un’auto moderna e controllata.

ESEMPIO DI BENEFICIO FISCALE FRA DETRAZIONE IVA E DEDUZIONE CANONE

Immaginiamo un agente di commercio che stipuli un contratto di noleggio a lungo termine per un veicolo utilizzato solo per scopi professionali. Il canone mensile del contratto è di 500 euro ovvero 6.000 euro all’anno. Secondo la normativa fiscale vigente, l’agente di commercio può detrarre il 100% dell’Iva sul canone di noleggio e dunque 1.320 euro. Il canone di noleggio può essere dedotto fino all’80% del suo valore, con un limite massimo deducibile di 5.164,57 euro all’anno. Nel nostro esempio, il costo totale del canone (esclusa l’Iva) è 6.000 euro, ma la deduzione sarà applicabile solo fino al limite massimo di 4.131,66 euro. Questo importo deducibile viene sottratto dal reddito imponibile dell’agente per ridurre così l’importo delle imposte sul reddito dovute. In pratica, il risparmio fiscale è proporzionale alla propria aliquota marginale.

FACILITAZIONI AGGIUNTIVE CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER AGENTI DI COMMERCIO

Gli agenti di commercio, per la natura stessa del loro lavoro, trascorrono parte del tempo in viaggio per incontrare clienti, visitare fornitori e partecipare a fiere o eventi. Detto in altri termini, l’auto non è solo un mezzo di trasporto, ma un o strumento di lavoro. Un altro aspetto da considerare del noleggio a lungo termine per agenti di commercio è l’assistenza stradale h24, inclusa nel canone. In caso di guasto, incidente o qualsiasi altro problema stradale, l’agente di commercio può contare su un supporto immediato, che può includere anche l’auto sostitutiva gratuita. È in facilitazione per chi non può permettersi interruzioni nella propria attività lavorativa.