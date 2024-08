L’auto a noleggio a lungo termine può essere guidata all’estero?

Il noleggio a lungo termine all’estero è una formula sempre più diffusa sia per ragioni lavorative e sia di svago. Le compagnie di noleggio stanno infatti nel tempo ampliando il panorama delle offerte e dei servizi offerti. In particolare stanno mostrando maggiore flessibilità nei servizi proposti. In riferimento all’utilizzo del veicolo da parte di un familiare, ma anche al raggio di azione. Non si tratta solo di una questione di chilometraggio ma di quali Paesi possono essere visitati con l’auto a noleggio a lungo termine.

QUANDO È AMMESSO IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ALL’ESTERO

Quando si sceglie il noleggio a lungo termine all’estero, i termini e le condizioni possono variare tra le società che offrono questo servizio. Detto in altri termini, ogni azienda di noleggio adotta le proprie regole riguardo all’uso dei veicoli al di fuori dei confini nazionali. Alcuni fornitori permettono il noleggio internazionale senza problemi. Altri impongono invece restrizioni con cui bisogna fare i conti. Ecco quindi che prima di partire bisogna leggere con attenzione il contratto di noleggio e verificare con la compagnia se è possibile guidare l’auto all’estero e quali sono le condizioni applicabili. E va da sé che nel caso in cui l’intenzione sia quella di guidare all’estero, è importante chiarire limiti e possibilità prima della sottoscrizione del contratto. Non solo, ma nel caso di via libera alla guida all’estero, la compagnia di noleggio potrebbe richiedere una notifica anticipata. In pratica può essere richiesto di informare l’azienda in anticipo riguardo ai piani di viaggio internazionali per garantire che il veicolo sia coperto da assicurazione anche fuori dai confini nazionali. Il tutto senza dimenticare che alcune compagnie potrebbero applicare un supplemento per il noleggio internazionale.

LA CARTA VERDE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ALL’ESTERO

Quando si noleggia un’auto per un lungo periodo e si prevede di usarla all’estero bisogna verificare la copertura assicurativa. Per estendere la validità della polizza oltre i confini nazionali serve la Carta Verde. Questo documento garantisce che la responsabilità civile sia coperta anche in Paesi diversi da quello dove è stata stipulata la polizza originale. Può essere richiesta direttamente alla compagnia di noleggio o alla compagnia assicurativa che gestisce il contratto di noleggio. Vale la pena fare presente che in alcuni casi, le compagnie di noleggio possono proibire l’accesso in alcuni Paesi per motivi legati alla sicurezza. Ad esempio quelli in cui sono in corso guerre, conflitti armati o gravi tumulti popolari. La situazione instabile in queste aree può aumentare i rischi di danni al veicolo o di situazioni di emergenza. In ogni caso tutte le limitazioni relative ai paesi in cui è possibile viaggiare con un’auto a noleggio a lungo termine sono dettagliate nel contratto di noleggio.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ALL’ESTERO: DOVE SERVE E DOVE NON SERVE LA CARTA VERDE

La Carta Verde per il noleggio a lungo termine all’estero consente dunque di guidare nei Paesi in cui è richiesta questa integrazione. Sono:

Albania;

Azerbaigian;

Bosnia ed Erzegovina;

Bielorussia;

Israele;

Moldavia;

Macedonia del Nord;

Montenegro;

Russia;

Turchia.

Fino a pochi anni fa, il possesso della Carta Verde era un requisito obbligatorio per viaggiare fuori dai confini nazionali, senza eccezioni. Le normative europee si sono evolute e hanno rendendo non necessaria questa carta in molti stati membri dell’Unione europea. In questi casi è sufficiente presentare il certificato assicurativo fornito dalla compagnia di noleggio italiana. I Paesi dove la Carta Verde oggi non serve sono:

Andorra;

Austria;

Belgio;

Bulgaria;

Cipro;

Croazia;

Danimarca;

Estonia;

Finlandia;

Francia;

Germania;

Gran Bretagna;

Grecia;

Irlanda;

Islanda;

Lettonia;

Liechtenstein;

Lituania;

Lussemburgo;

Malta;

Norvegia;

Paesi Bassi;

Polonia;

Portogallo;

Repubblica Ceca;

Repubblica Slovacca;

Romania;

Serbia;

Slovenia;

Spagna;

Svezia;

Svizzera;

Ungheria.

COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE ALL’ESTERO

Le coperture assicurative previste nel contratto di noleggio a lungo termine all’estero sono valide anche fuori dall’Italia. In caso di incidente, il processo di gestione è simile a quello adottato in Italia. La prima azione da intraprendere è informare immediatamente del sinistro l’agenzia di noleggio. Nel caso di un incidente senza gravi conseguenze che coinvolge un altro veicolo o terzi danneggiati occorre seguire una procedura standardizzata. In tutti i paesi europei, il modulo da compilare è il Modulo di constatazione amichevole di incidente. Questo documento è identico in tutta Europa e facilita la gestione dei sinistri, fornendo una base uniforme per la raccolta delle informazioni e per la comunicazione tra le parti coinvolte.