Noleggio veicoli commerciali lungo termine, come funziona

Il noleggio veicoli commerciali lungo termine è una formula per aziende, professionisti e artigiani che hanno bisogno di una flotta veicolare ma non vogliono sostenere i costi dell’acquisto e della gestione autonoma di auto. Questo modello di noleggio prevede il pagamento di un canone mensile fisso che comprende l’uso del mezzo e una serie di servizi. Tutti inclusi in un’unica voce di costo.

COS’È IL NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI LUNGO TERMINE

In termini pratici, il noleggio veicoli commerciali lungo termine è un contratto che consente di utilizzare un mezzo per un periodo di tempo che generalmente varia dai 24 ai 60 mesi. A differenza dell’acquisto o del leasing, questa formula permette di accedere a una flotta di veicoli senza immobilizzare capitali. E, in prospettiva, senza preoccupazioni per la svalutazione del mezzo o la sua rivendita. Al termine del contratto, il cliente può restituire il veicolo o rinnovare il contratto con uno nuovo. Il contratto di noleggio prevede il pagamento di un canone mensile fisso in cui sono comprese quasi tutte le spese ovvero:

assicurazione del mezzo che copre non solo la responsabilità civile, ma anche polizze furto e incendio, Kasko, e polizza cristalli​;

manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero tagliandi, revisioni ed eventuali riparazioni;

assistenza stradale che garantisce il recupero del veicolo in caso di guasto o incidente​;

gestione burocratica: la società di noleggio si occupa delle scadenze amministrative, come l’immatricolazione e il rinnovo delle polizze assicurative.

Oltre ai servizi base, molte società di noleggio offrono opzioni aggiuntive per personalizzare il contratto. Il servizio pneumatici, ad esempio, che prevede il cambio stagionale, riparazione di forature e deposito degli pneumatici invernali o estivi​. O anche il veicolo sostitutivo, fornito in caso di guasto o incidente così da garantire che l’attività lavorativa non subisca interruzioni.

NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI LUNGO TERMINE: CHI PUÒ ACCEDERE

Il noleggio a lungo termine è una soluzione pensata per aziende, professionisti e partite Iva. In realtà lo possono fare anche i privati per ragioni personali di utilizzo. In genere è indicato per chi ha bisogno di veicoli commerciali per la propria attività, come furgoni per la logistica, mezzi per il trasporto merci, officine mobili e veicoli specializzati per settori specifici come il food o i servizi di manutenzione. A differenza dell’acquisto, dove è necessario un esborso iniziale o un finanziamento, con il noleggio a lungo termine si paga solo un canone mensile, al netto del versamento di un eventuale anticipo. In questo modo si mantiene la liquidità ed è più facile destinare risorse finanziarie ad altri investimenti. Il canone mensile fisso consente di pianificare i costi legati alla flotta veicolare, senza sorprese legate a spese straordinarie o alla svalutazione del mezzo. In questo modo il noleggio si rivela vantaggioso per le piccole e medie imprese che vogliono tenere sotto controllo il budget. Al termine del contratto, il cliente può scegliere di cambiare veicolo senza preoccuparsi della svalutazione del mezzo. La flotta resta sempre moderna e competitiva, con veicoli aggiornati alle ultime tecnologie e standard di sicurezza.

I COSTI DA CONSIDERARE NEL NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI LUNGO TERMINE

Il costo del noleggio a lungo termine dipende dalle dimensioni del veicolo, dal tipo di contratto e dai servizi inclusi. Come ad esempio la soglia massima del chilometraggio e la durata dell’accordo. Provando a fare una stima, per un furgone di piccole dimensioni, il canone mensile può variare tra i 300 e i 350 euro, mentre per veicoli più grandi, come un furgone medio o grande, il canone può oscillare tra i 400 e i 500 euro al mese. Nonostante il canone da versare ogni mese possa sembrare più alto rispetto ad altre forme di finanziamento per l’acquisto del mezzo, è utile fare approcciarsi con un altro punto di vista. Con un canone mensile che include tutto, dall’assicurazione alla manutenzione e all’assistenza stradale, il noleggio consente di ridurre i costi imprevisti, di semplificare la gestione burocratica e mantenere la flotta sempre aggiornata. Il canone mensile, come spiegato, comprende manutenzione, assistenza, gestione burocratica e assicurazione, costi che altrimenti sarebbero a carico dell’azienda nel caso di veicoli di proprietà.