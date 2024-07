Assicurazione e noleggio a lungo termine: come funziona

Il rapporto tra assicurazione e noleggio a lungo termine noleggio a lungo termine è una della questione di maggiore incertezza tra gli automobilisti. Di certo c’è che questa formula offre alcuni benefici rispetto al possesso di un’auto. Pensiamo ad esempio all’eliminazione di molte delle spese e dei problemi amministrativi legati alla proprietà del veicolo. Tra i più rilevanti c’è proprio la gestione dell’assicurazione auto, che nel caso del noleggio a lungo termine non grava sul cliente finale. Quando si sceglie la formula del noleggio a lungo termine, l’assicurazione del veicolo è infatti generalmente inclusa nel canone mensile del contratto.

COME FUNZIONA IL RAPPORTO TRA ASSICURAZIONE E NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Quando si opta per il noleggio a lungo termine, una delle domande più comuni riguarda il pagamento della polizza Rc auto. Il costo è in genere compreso nel canone mensile. In pratica, nel pacchetto offerto dalla società di noleggio, il cliente non deve preoccuparsi di stipulare una polizza separata per il veicolo. La maggior parte dei contratti di noleggio a lungo termine comprende diverse coperture assicurative, tra cui:

Rc auto;

polizza furto e incendio;

assicurazione kasko;

assistenza stradale;

assistenza tecnica.

La compagnia assicurativa è di solito scelta dall’azienda di noleggio a lungo termine mediante convenzioni predefinite. In questo modo le società di noleggio ottengono condizioni vantaggiose e semplificano la gestione delle polizze assicurative per tutti i veicoli della loro flotta. Un aspetto importante per chi opta per il noleggio a lungo termine è la possibilità di mantenere la propria classe di merito acquisita. Anche se l’assicurazione è gestita dalla società di noleggio, il cliente non perde la propria storia assicurativa e può riprendere la classe di merito in caso di ritorno alla proprietà del veicolo.

ASSICURAZIONE E NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: CHI PAGA IN CASO DI INCIDENTE

Quando si parla di assicurazione e noleggio a lungo termine noleggio è bene sapere come viene gestito un sinistro. In caso di incidente con colpa, entra in gioco la franchigia danni. La franchigia è l’importo che resta a carico dell’assicurato, stabilito in anticipo nel contratto di noleggio. Ad esempio, se un contratto prevede una franchigia di 500 euro e il danno ammonta a 2.000 euro, l’assicurato dovrà pagare i primi 500 euro, mentre il resto sarà coperto dall’assicurazione. Ecco allora che esistono contratti di noleggio a lungo termine con e senza franchigia. Nel primo caso, l’assicurato è tenuto a coprire una parte dei costi in caso di sinistro. Nel secondo l’intero costo del danno è coperto dall’assicurazione, sollevando completamente l’assicurato da qualsiasi spesa aggiuntiva.

COSA SUCCEDE ALLA CLASSE DI MERITO

Una delle preoccupazioni più comuni per chi considera il noleggio a lungo termine riguarda la conservazione della classe di merito. Ebbene, quest’ultima viene mantenuta. Non si perde la propria classe di merito sottoscrivendo un contratto di noleggio a lungo termine. Il provvedimento numero 72 del 16 aprile 2018 dell’Ivass parla chiaro: “Al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo“. La classe universale è il parametro utilizzato dalle compagnie assicurative per determinare il rischio associato a ciascun assicurato. Questa classe si muove su una scala da 1 a 18, dove 1 indica il rischio minore e 18 il rischio maggiore. La classe è applicabile in maniera univoca su tutte le polizze. Dal punto di vista tecnico, quando si sottoscrive un contratto di noleggio a lungo termine, il locatore trascrive sulla carta di circolazione l’utilizzo temporaneo del veicolo. L’attestato di rischio è valido per 5 anni: significa che può essere utilizzato fino a 5 anni dalla scadenza del precedente contratto.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, QUALI DIFFERENZE ASSICURATIVE TRA PRIVATI, AZIENDE PROFESSIONISTI

Dal punto di vista assicurativo, non ci sono differenze tra privati, partite Iva o aziende che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine, purché l’utilizzatore temporaneo sia annotato sulla carta di circolazione. Questo passaggio garantisce che la classe di merito venga preservata indipendentemente dalla natura del cliente.