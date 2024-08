Noleggio auto a lungo termine per partita Iva: cosa sapere

Il noleggio auto a lungo termine per titolari di partita Iva è una soluzione ritagliata su misura per la gestione della mobilità aziendale. Questa formula consente di avere a disposizione un veicolo per un periodo prolungato, generalmente compreso tra 24 e 60 mesi, senza affrontare l’acquisto del mezzo.

VANTAGGI FISCALI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER PARTITA IVA

Uno dei principali vantaggi fiscali del noleggio a lungo termine per partita Iva è la possibilità di dedurre i canoni mensili dal reddito imponibile. La deducibilità varia a seconda dell’uso del veicolo. Se l’auto è utilizzata solo per finalità professionali, il canone di noleggio è deducibile al 100% dal reddito imponibile. Quando l’auto viene utilizzata sia per scopi professionali che personali, la deducibilità è limitata al 20% del canone di noleggio, con un tetto massimo di deducibilità fissato a 3.615,20 euro annui. La deduzione permette ai titolari di partita Iva di ridurre la base imponibile e dunque l’importo delle imposte da pagare. Un altro beneficio fiscale è la possibilità di detrarre l’Iva pagata sui canoni di noleggio. Anche in questo caso, la detrazione dipende dall’uso del veicolo. Nel caso di uso esclusivo aziendale, l’Iva è detraibile al 100%. Nel caso di uso promiscuo l’Iva è detraibile al 40%, a condizione che il veicolo sia utilizzato anche per scopi personali.

I costi di manutenzione e gli altri servizi inclusi nel contratto di noleggio, come l’assicurazione, il cambio gomme e l’assistenza stradale, sono in genere inclusi nel canone mensile. Essendo parte del canone di noleggio, seguono le stesse regole di deducibilità fiscale applicabili ai canoni stessi. Di conseguenza, sia la manutenzione ordinaria sia quella straordinaria del veicolo non incidono sul bilancio aziendale. E i costi relativi possono essere dedotti nel limite previsto per i canoni. A differenza dell’acquisto di un’auto per cui è necessario gestire l’ammortamento del bene nel tempo, il noleggio a lungo termine elimina questa complessità. L’auto non è di proprietà del professionista, quindi non si generano costi di ammortamento. In questo modo si semplifica la gestione contabile e permette di avere una visione delle spese annuali legate alla mobilità.

COSTI E SERVIZI COMPRESI NEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER PARTITA IVA

Il principale costo legato al noleggio a lungo termine per partita Iva è il canone mensile fisso. Varia in base a diversi parametri. Le auto di fascia alta o con dotazioni particolari comportano canoni mensili più elevati. Di solito i contratti variano tra i 24 e i 60 mesi. Durate più lunghe possono portare a una riduzione del canone mensile. Il canone è influenzato dal chilometraggio incluso nel contratto. Se si prevede di percorrere molti chilometri e andare oltre soglia contrattuale, la spesa aumenta. Alcune personalizzazioni o servizi extra possono aumentare il costo complessivo del canone mensile. Rispetto all’acquisto di un’auto, dove bisogna affrontare un consistente esborso iniziale, il noleggio a lungo termine permette di dilazionare i costi in pagamenti mensili prevedibili e gestibili. Uno dei principali vantaggi del noleggio a lungo termine è che il canone mensile non copre solo il costo dell’auto, ma comprende una serie di servizi che sollevano il cliente da molte responsabilità e spese aggiuntive:

l’assicurazione obbligatoria per la circolazione del veicolo;

la manutenzione ordinaria e straordinaria;

l’assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

la sostituzione pneumatici;

il bollo auto;

il veicolo sostitutivo in caso di fermo del veicolo per manutenzione o riparazione;

i servizi telematici per monitorare lo stato del veicolo, ricevere alert in caso di problemi.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER PARTITA IVA, LA PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA

Uno dei principali aspetti della personalizzazione dell’offerta nel noleggio a lungo termine per partita Iva riguarda la scelta del veicolo. Le società offrono numerosi modelli e marche, che vanno dalle utilitarie ai veicoli di lusso, fino ai mezzi commerciali. Il contratto di noleggio a lungo termine è flessibile in termini di durata. Varia di solito da 24 a 60 mesi. Questa flessibilità consente di scegliere un periodo che meglio si adatta alle esigenze operative ed economiche del cliente. Un altro elemento chiave della personalizzazione riguarda il chilometraggio annuale incluso nel contratto. Le società di noleggio a lungo termine offrono quindi la possibilità di integrare nel contratto una serie di servizi aggiuntivi, come:

l’auto sostitutiva in caso di guasto o manutenzione del veicolo principale;

la gestione delle multe;

l’assistenza stradale estesa che aggiunge coperture specifiche, come il recupero del veicolo in caso di incidenti o guasti in aree remote;

la manutenzione premium che prevede anche interventi rapidi e monitoraggio continuo dello stato del veicolo.

Alcune società di noleggio offrono opzioni di rinnovo automatico con condizioni vantaggiose, permettendo al cliente di mantenere lo stesso veicolo o di passare a un modello più recente senza interruzioni. In caso di necessità di chiudere il contratto prima della scadenza, è possibile negoziare condizioni di riconsegna flessibili, riducendo i costi associati alla chiusura anticipata del contratto.