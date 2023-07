CVT assicurazione auto: le garanzie non obbligatorie

Le garanzie CVT dell’assicurazione auto sono opzioni o estensioni che si possono aggiungere alla polizza RCA obbligatoria per ampliare la copertura. Queste garanzie opzionali, che sono facoltative e vengono inserite nel contratto solo su esplicita richiesta del cliente, forniscono infatti una protezione extra rispetto alla polizza base. Ricordiamo infatti che la semplice RC auto interviene solamente in caso di danni, materiali e fisici, procurati a terze persone. Per tutelarsi dagli altri imprevisti che possono derivare dalla circolazione stradale, dal furto agli atti vandalici, occorre invece stipulare una o più coperture aggiuntive (a pagamento).

Aggiornamento del 4 luglio 2023 con informazioni più dettagliate sulle garanzie CVT assicurazione auto.

CVT ASSICURAZIONE AUTO: PERCHÉ STIPULARE GARANZIE AGGIUNTIVE

Ma quali sono, in concreto, i vantaggi di stipulare le garanzie CVT (Corpi Veicoli Terrestri) dell’assicurazione auto? Elenchiamone alcuni:

Maggiore protezione: come detto, le garanzie aggiuntive offrono una copertura extra rispetto alla polizza di base. Ciò significa che si è protetti da una gamma più ampia di eventi, come danni causati da collisioni, furti, incendi o danni ai vetri dell’auto. Questa maggiore protezione può dare tranquillità e aiuta a gestire in modo più efficace i rischi associati alla guida di un’auto.

Personalizzazione della polizza: le garanzie CVT consentono di personalizzare la polizza di assicurazione auto in base alle proprie esigenze specifiche. Ognuno è libero di selezionare solo le garanzie aggiuntive che ritiene necessarie, evitando di pagare per coperture che non gli servono. Ad esempio, chi vive in un’area a basso rischio di furto, può decidere di non includere la garanzia di furto e risparmiare sul premio finale.

Copertura più ampia in caso di sinistro: in caso di incidente, le coperture aggiuntive possono offrire una copertura più completa. Ad esempio, attivando le garanzie che prevedono un veicolo sostitutivo, si può usufruire di un’auto di cortesia mentre la propria è in riparazione. Ciò permette di evitare interruzioni significative nella vita quotidiana.

Adattamento alle proprie esigenze: le garanzie aggiuntive consentono di adattare la polizza alle proprie esigenze che possono cambiare nel corso del tempo. Ad esempio, chi acquista un’auto costosa potrebbe voler aggiungere la garanzia di copertura totale per proteggere l’investimento. Chi invece ha un’auto più vecchia e non intende mantenerla a lungo, potrebbe scegliere di non includere alcuna garanzia supplementare.

Maggiore tranquillità: una copertura più ampia fa sentire più sicuri e tranquilli. Sapere di essere protetti da una serie di rischi e di poter contare su servizi di assistenza in caso di necessità, può ridurre lo stress e l’ansia legati alla guida.

È giusto comunque sottolineare che la scelta di una o più garanzie CVT assicurazione auto dipende dalle proprie necessità personali e dal livello di protezione desiderato. È sempre consigliabile leggere attentamente i termini e le condizioni delle polizze e confrontare diverse opzioni per trovare quella più adatta.

COSE DA SAPERE SULLE GARANZIE CVT

Bisogna sempre tener presente che le compagnie assicurative tendono a vendere un ‘pacchetto’ con più garanzie accorpate in un unico prezzo. Circostanza che, di fatto, impedisce di capire quanto costa ogni singola copertura, ed è proprio in situazioni del genere che sbuca molto spesso la clausola, a nostro parere vessatoria, della scelta del ‘risarcimento in forma specifica‘ e/o della ‘carrozzeria convenzionata obbligatoria’. Questa clausola, infatti:

impone di accettare una riparazione fatta da uno sconosciuto;

magari anche in un Comune molto distante;

che potrebbe non dare una macchina sostituiva;

e di cui si potrebbe restare insoddisfatti.

Accettando il ‘pacchetto’ c’è il rischio di pagare di più rispetto alle singole garanzie CVT, e soprattutto di dover forzatamente stipulare garanzie non scelte, non volute e non valutate. Alla fine ci si potrebbe trovare nella condizione paradossale di avere (e pagare) delle garanzie

di cui non si conoscono i termini;

o che si ignora perfino di avere.

GARANZIE PRINCIPALI E ACCESSORIE

Ricordiamo che molte compagnie distinguono le CVT in principali e accessorie: la differenza sta nel fatto che queste ultime possono essere vendute solo in abbinamento alle principali. Inoltre tutte le garanzie CVT includono franchigie che possono superare il 30% e scoperti che possono superare anche i 1.000 euro. Risulta dunque fondamentale coltivare un ottimo rapporto con il proprio assicuratore per evitare fregature. E in ogni caso… occhi sempre aperti!

Di seguito trovate una guida specifica per ognuna delle garanzie assicurazione auto disponibili sul mercato: