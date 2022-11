Assicurazione chiavi auto: come funziona?

Sei interessato alla polizza di assicurazione chiavi auto? Scopri come funziona la garanzia accessoria che interviene in caso di perdita o furto delle chiavi

Perdere le chiavi dell’auto è un gran bel problema sia pratico che economico, visto che duplicare le chiavi di ultima generazione è molto oneroso. In realtà tutti abbiamo, o dovremmo avere, una chiave di scorta. Ma se si perdono entrambe le copie (magari la prima era andata persa molti anni prima) potrebbe risultare necessario sostituire la serratura dell’auto, con tutte le spese che ne conseguono. Per questo ci sono compagnie assicurative che prevedono una specifica assicurazione chiavi auto per risarcire i costi derivanti dallo smarrimento della chiave, vediamo come funziona.

PERDITA CHIAVI AUTO: LA DENUNCIA ALLE FORZE DELL’ORDINE

Quando si perde la chiave di un’auto, e a maggior ragione se viene rubata, bisogna denunciarne la scomparsa alle Forze dell’ordine, anche se si possiede un duplicato. La denuncia non è obbligatoria ma fortemente consigliata per almeno quattro motivi:

– la chiave smarrita potrebbe essere finita nelle mani di un malintenzionato, meglio quindi premunirsi allertando Polizia o Carabinieri;

– se qualcuno trova casualmente la chiave e decide di consegnarla alle Autorità, con la denuncia già sporta si facilita la restituzione;

– se colui che ha ritrovato o rubato le chiavi decide di mettersi alla guida della vettura causando p.es. un incidente o peggio ancora commettendo un reato, la denuncia di smarrimento aiuta il proprietario a dimostrare la sua estraneità;

– infine la denuncia è fondamentale in ambito assicurativo, sia per ottenere il risarcimento in caso di furto dell’auto (quando si fa richiesta di indennizzo occorre consegnare all’assicurazione le due copie delle chiavi, se ne manca una bisogna quanto meno mostrare la denuncia di smarrimento) e sia se si è scelto di sottoscrivere la specifica garanzia assicurazione chiavi auto.

Nella denuncia è necessario tra le altre cose indicare la targa e il modello dell’automobile, l’ultimo luogo certo in cui si trovavano le chiavi prima di perderle e, laddove sia possibile, la data e il presunto luogo dello smarrimento o del furto. Il proprietario è tenuto a farsi consegnare una copia autentica del verbale di denuncia.

COME FUNZIONA L’ASSICURAZIONE CHIAVI AUTO

L’assicurazione chiavi auto o ‘perdita chiavi’ è una garanzia facoltativa, ossia il contraente della polizza può decidere in totale autonomia se sottoscriverla o meno. Di solito viene proposta come garanzia autonoma oppure in abbinamento alla garanzia Furto e incendio o alla garanzia Protezione imprevisti. Il suo funzionamento è molto semplice: in caso di perdita o furto della chiave assicurata, la compagnia rimborsa le spese del duplicato e dell’eventuale sostituzione della serratura. Ovviamente il contraente della polizza è tenuto a consegnare alla compagnia sia la denuncia di smarrimento o furto e sia le ricevute dei costi che ha dovuto sostenere per duplicare la chiave e/o cambiare la serratura della macchina.

Importante: le condizioni potrebbero cambiare in base alla compagnia, leggi sempre il contratto prima di firmarlo.

ASSICURAZIONE PERDITA CHIAVI: LE OFFERTE DEL MOMENTO

Ora che abbiamo spiegato come funziona l’assicurazione chiavi auto, scopriamo quali compagnie online prevedono questa garanzia:

Quixa: la garanzia assicurazione auto Perdita Chiavi di Quixa, in caso di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi, rimborsa le spese sostenute per la sostituzione della serratura (con altra dello stesso tipo), per lo sbloccaggio del congegno antifurto o per la creazione del duplicato fino a un massimale di 250 euro.

Linear: la garanzia Perdita Chiavi e Protezione imprevisti di Linear copre le spese (sostenute e documentate) per la sostituzione della serratura (con altra dello stesso tipo), la sostituzione delle chiavi, l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell’impianto antifurto, entro il massimale di 250 euro. La garanzia è valida per un solo sinistro nell’anno di validità della polizza.

Genertel: la garanzia Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti di Genertel mette al riparo da tante piccole seccature compresa la perdita delle chiavi dell’auto fino a un massimale di 250 euro.

Queste offerte sono aggiornate alla data di pubblicazione dell’articolo.