Alla scoperta dell'assicurazione pneumatici: come funziona la garanzia accessoria che tutela le gomme dell'auto da furti, danneggiamenti e vandalismi

Trovare una vera e propria assicurazione pneumatici è molto difficile perché, di solito, le compagnie assicurative preferiscono includere la protezione delle gomme delle auto nella più generica polizza kasko, se il danno è causato da un incidente, furto, qualora uno o più pneumatici sono asportati illecitamente, o atti vandalici, se vi è danneggiamento (per esempio un taglio) ad opera di sconosciuti. Tuttavia molte case automobilistiche sono solite aggiungere, al momento dell’acquisto di una vettura, una copertura assicurativa per la protezione delle gomme. Vediamo tutte le possibilità.

Aggiornamento del 4 gennaio 2022 con nuove informazioni sull’assicurazione degli pneumatici delle auto.

ASSICURAZIONE PNEUMATICI: GARANZIA KASKO

Come scrivevamo poc’anzi, l’assicurazione degli pneumatici è garantita dalle polizze kasko, furto e atti vandalici, che sono tutte coperture aggiuntive, cioè sottoscrivibili facoltativamente dall’assicurato per estendere la protezione della RC auto obbligatoria. La kasko prevede la protezione della propria auto da tutti i danni dovuti alla circolazione, compresi l’uscita di strada, il ribaltamento o l’urto con un ostacolo fisso. Se si stipula l’assicurazione kasko con l’obiettivo di salvaguardare soprattutto le gomme, è necessario sincerarsi che il contratto preveda espressamente tale opportunità. È consigliabile inoltre valutare con grande attenzione l’ammontare della franchigia e sapere in anticipo se il risarcimento copre soltanto il valore delle gomme o anche il costo della sostituzione o della manodopera.

ASSICURAZIONE PNEUMATICI: GARANZIA FURTO

Quante volte abbiamo letto, o visto con i nostri stessi occhi, di vetture ritrovate senza pneumatici dagli esterrefatti proprietari? Il furto delle gomme è un’eventualità che purtroppo va tenuta in seria considerazione e dalla quale bisogna tutelarsi nel miglior modo possibile, soprattutto visto il costo. A questo proposito sappiamo che la polizza furto e incendio copre, appunto, il furto di una vettura. Ma interviene anche nel caso siano sottratti solo gli pneumatici e i cerchioni dell’auto? Per saperlo si deve verificare che la polizza prevede anche la copertura dei furti parziali, che, come dice la parola stessa, riguardano soltanto alcuni elementi dell’auto. In caso positivo è possibile ottenere un giusto indennizzo.

ASSICURAZIONE PNEUMATICI: GARANZIA ATTI VANDALICI

Forse ancor peggio del furto sono le azioni vandaliche commesse da ignoti. Azioni che si solito si verificano durante violente manifestazione di piazza, per ritorsione da parte di qualcuno o soltanto per puro (e stupido) divertimento. Il danno causato da vandali con il taglio volontario di uno o più pneumatici può essere risarcito dall’assicurazione solo se la vettura è coperta dalla polizza accessoria atti vandalici. Questa garanzia copre infatti tutti i costi di riparazione dell’autovettura provocati da terzi, e che non possano essere specificatamente ricondotti ad altre coperture (come il furto). Ovviamente consigliamo sempre di leggere con attenzione le clausole del contratto per assicurarsi che sia garantito il risarcimento degli pneumatici, nonché per l’eventuale presenza di massimali, franchigie ed esclusioni.

ASSICURAZIONE PNEUMATICI: LE OFFERTE DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Avevamo già anticipato che spesso sono le stesse case automobilistiche (o le aziende produttrici) a proporre l’assicurazione per le gomme. Per esempio FCA Bank offre la polizza pneumatici su tutte le vetture Fiat e Lancia, nuove e km 0 (la garanzia copre gli pneumatici della vettura assicurata in caso di foratura o danno accidentale), oppure la polizza pneumatici plus per le vetture di marchio Alfa Romeo, Jeep, Abarth e veicoli commerciali Fiat Professional che interviene anche in caso di danni ai cerchioni e urto contro marciapiede. Invece acquistando e montando nuovi pneumatici presso un centro Volkswagen Service, si riceve senza costi aggiuntivi una copertura assicurativa che li protegge per 36 mesi, coprendo fino al 75% dei costi causati da danni. Analogamente con l’acquisto degli pneumatici presso i centri BMW Service, viene offerta un’assicurazione gratuita di tre anni contro danni, vandalismo e furto.

ASSICURAZIONE PNEUMATICI: QUANDO LA COPERTURA NON È GARANTITA

A volte, anche in presenza di una regolare copertura sugli pneumatici, la compagnia assicurativa può negare il risarcimento. Questo, in genere, avviene se vengono accertati vizi di fabbricazione o di progettazione degli pneumatici o del veicolo; danneggiamenti delle gomme a causa dell’eccessivo consumo, anche anomalo, o del contatto prolungato con acidi o fonti di calore; danneggiamenti dovuto all’uso di catene per la neve; spostamenti degli pneumatici su un’altra vettura.