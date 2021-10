Assicurazione animali a bordo: come funziona la copertura

Per i danni subiti dai cani e dai gatti trasportati in un'auto, esiste la possibilità di un'assicurazione animali a bordo. Scopriamo perciò come funziona la copertura per i nostri amici a quattro zampe.

Quando si trasporta un animale a bordo di un’auto, ci riferiamo principalmente ad animali domestici come cani, gatti & co., bisogna rispettare determinate regole per garantire sia la sicurezza del conducente e degli eventuali passeggeri, che la comodità della stessa bestiola. Il comma 6 dell’articolo 169 del Codice della Strada dispone infatti il divieto di trasportare animali domestici in condizioni che costituiscano impedimento o pericolo per la guida, mentre è consentito farlo purché detti animali “siano custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo”. Purtroppo, nonostante queste cautele (e facendo i debiti scongiuri), gli animali sono molto vulnerabili in caso di incidente stradale e rischiano di riportare danni molto seri. Con l’assicurazione animali a bordo c’è però quanto meno la possibilità di ottenere un risarcimento per le lesioni subite dall’amico a 4 zampe.

Aggiornamento del 7 ottobre 2021 con aggiunta di nuovi prodotti assicurativi che la riguardano la protezione degli animali domestici trasportati in un’auto.

ASSICURAZIONE ANIMALI A BORDO: INCIDENTE SENZA COLPA

L’eventuale risarcimento per i danni subito da un animale domestico a bordo di un’auto contempla due diverse possibilità. La prima riguarda i sinistri senza colpa, ovvero quando la responsabilità è dell’altro conducente. In questo caso l’indennizzo spetta di diritto perché l’assicurazione RCA risarcisce i danni causati a terzi, animali compresi. Quindi se un cane o un gatto trasportato in un’auto subisce delle lesioni a causa di un incidente provocato da un’altra vettura, il conducente responsabile è tenuto a risarcire anche i danni sofferti dall’animale. Non è previsto però il risarcimento diretto: in questo caso paga la compagnia del responsabile del sinistro. Ovviamente per ottenere l’indennizzo è necessario che al momento del sinistro l’animale viaggiasse custodito correttamente, secondo i dettami dell’art. 169 CdS. Altrimenti l’assicurazione potrebbe rifiutarsi di risarcire, o stabilire un rimborso ridotto.

ASSICURAZIONE ANIMALI IN AUTO: INCIDENTE CON COLPA

La situazione estremamente favorevole al padrone dell’animale si capovolge se il sinistro con cane o gatto a bordo viene causato dal conducente dell’auto su cui viaggiava la bestiola. La copertura per la responsabilità civile non prevede infatti alcun indennizzo per i danni subiti da un animale che si trovava a bordo della vettura che ha provocato l’incidente, non rientrando nella definizione di ‘terzi trasportati’. Chi non vuole correre rischi può però ricorrere ad alcune garanzie accessorie che coprono questo ‘vuoto’ della RCA, assicurando un risarcimento anche in seguito a un incidente con torto. In particolare risultano molto interessanti i prodotti ad hoc di Genertel, Quixa e Linear (ma ce ne sono anche altri).

L’ASSICURAZIONE ANIMALI A BORDO DI GENERTEL

Operativa già da qualche anno, la garanzia accessoria ‘4 zampe a bordo’ di Genertel comprende, oltre all’indennizzo delle lesioni subite dal cane o dal gatto in caso di incidente stradale con colpa, anche un rimborso di tutte le spese mediche necessarie e richieste dal veterinario fino a un massimale di 2.000 euro. Tra le spese mediche ammesse ci sono sala operatoria, degenza in clinica veterinaria, cure fisioterapiche e rieducative, medicinali e tutori. In caso di malaugurato decesso dell’animale è previsto un ulteriore rimborso, al netto delle spese di cura. La garanzia è pensata per tutelare solo cani e gatti da compagnia, ed è valida soltanto se gli animali sono trasportati a norma di legge e registrati presso l’anagrafe canina o felina (per accertarne la proprietà).

LA PROTEZIONE ANIMALI A BORDO DI QUIXA

Anche Quixa, compagnia online del gruppo AXA, ha pensato per i suoi clienti una garanzia a tutela degli animali a bordo in caso di sinistro con colpa. La protezione si chiama ‘Pet on board’ e prevede un rimborso di tutte le spese medico-veterinarie sostenute dall’assicurato per la cura di lesioni riportate dal proprio animale domestico trasportato a bordo del veicolo, in seguito ad un incidente con torto, fino a un massimale di 500 euro. La garanzia è offerta gratuitamente come estensione della copertura obbligatoria RC auto.

L’ASSICURAZIONE ANIMALI A BORDO DI LINEAR

Infine Linear, compagnia assicurativa online del gruppo Unipol, indennizza nei limiti del massimale le spese mediche derivanti da lesioni subite dall’animale da compagnia (cane o gatto) trasportato correttamente all’interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con veicolo identificato, se è accertata la totale

responsabilità dell’assicurato nel causare il sinistro. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’animale (entro due mesi dall’incidente), Linear liquida il massimale assicurato, al netto di quanto eventualmente già rimborsato per le spese veterinarie. La garanzia è valida per un solo sinistro nell’anno di validità della polizza.

Naturalmente per tutti i prodotti invitiamo a leggere le dettagliate schede informative sui siti di riferimento.