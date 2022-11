Mappa agevolazioni auto elettriche: dove non pagano sosta e Ztl?

Consulta questa utile mappa con le agevolazioni per le auto elettriche in Italia e scopri dove non pagano sosta e Ztl. Puoi anche suggerire nuove città

Le auto elettriche, e in molti casi anche le ibride, specie se plug-in, beneficiano di numerose agevolazioni come l’esenzione dal pagamento del bollo, polizze auto meno care, incentivi per l’acquisto, sosta gratuita sulle strisce blu e libero accesso nelle zone a traffico limitato. Alcune agevolazioni sono valide in tutta Italia; altre, in particolare quelle su sosta e Ztl, dipendono dalle delibere di ciascun Comune e possono quindi cambiare da città a città. Per conoscerle basta consultare un’utile mappa con le agevolazioni per le auto elettriche che spiega dove non si pagano sosta e Ztl.

MAPPA AGEVOLAZIONI AUTO ELETTRICHE SOSTA E ZTL: COME FUNZIONA (E COME PARTECIPARE)

La mappa interattiva, realizzata, diffusa e aggiornata dagli utenti di Forumelettrico.it, segnala i Comuni italiani che hanno introdotto una o più agevolazioni per le auto elettriche, riferendosi nello specifico agli accessi nelle Ztl e ai permessi o pass per la sosta negli stalli a pagamento (strisce blu). La consultazione è molto semplice: basta cliccare sulla città che interessa per aprire una scheda che contiene le facilitazioni previste in quel Comune, con il link alle pagine istituzionali. Le città sono contrassegnate da un colore diverso in base al tipo di agevolazione: verde (accesso e/o sosta liberi e gratuiti), giallo (necessario pass o comunicazione preventiva per inserimento in banca dati e/o pagamento), rosso (solo per residenti) e blu (da verificare).

La mappa è in costante aggiornamento ed è aperta a tutti: chiunque, infatti, può segnalare una nuova città o una modifica a quelle presenti partecipando al thread di Forum Elettrico.



AUTO ELETTRICHE: PERMESSI SOSTA E ZTL IN ITALIA

Ogni servizio che fornisce gratuitamente informazioni e aggiornamenti sulle agevolazioni per le auto elettriche e ibride plug-in è sempre il benvenuto. Anche noi di SicurAUTO.it abbiamo pubblicato, nel corso degli anni, diverse guide sulle regole di accesso e sosta nelle Ztl e nelle strisce blu delle principali città italiane, provvedendo ad aggiornarle costantemente. Eccole qui:

AGEVOLAZIONI AUTO ELETTRICHE: BOLLO E ASSICURAZIONE

Come anticipavamo all’inizio le agevolazioni per le auto elettriche sono diverse e spesso sono regolate da normative nazionali. Per esempio il pagamento del bollo auto è gratuito per 5 anni in tutte le regioni italiane, tuttavia ce ne sono alcune, come la Lombardia, che prevedono l’esenzione permanente. Ci sono poi gli incentivi auto statali che consentono di acquistare auto elettriche a prezzi scontati, fino a 7.500 per i redditi Isee sotto 30k con rottamazione. All’Ecobonus statale è spesso possibili cumulare ulteriori riduzioni introdotte a livello locale. Infine numerose compagnie assicurative propongono polizze RCA più basse per le auto elettriche, ritenendole complessivamente più sicure (anche perché più nuove e per questo dotate di molti ADAS) delle vetture endotermiche.