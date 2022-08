Strisce blu Reggio Calabria: orari, tariffe e permessi

Scopriamo come sono organizzate le strisce blu a Reggio Calabria: orari, tariffe e permessi validi nelle zone in cui vige la sosta a pagamento

Il sistema delle strisce blu a Reggio Calabria è nato per regolamentare la sosta dei veicoli in città, privilegiando le esigenze dei residenti e le necessità di chi svolge attività commerciali o di servizio. Il piano, suddiviso in zone con orari e durate diversificate, è organizzato infatti per dare priorità all’uso strettamente necessario del mezzo privato.

STRISCE BLU REGGIO CALABRIA: ORARI E COSTI

La sosta a pagamento nelle strisce blu di Reggio Calabria è in vigore nei giorni feriali dalle 7:30 alle 19:30, con esclusione delle giornate domenicali e festive infrasettimanali. C’è però un’eccezione: sul Lungomare Falcomatà la sosta tariffata è in vigore, sempre nei giorni feriali, dalle 7:30 alle 21:30, salvo il periodo estivo (1 luglio – 15 settembre) in cui l’orario si prolunga fino alle ore 24:00.

La tariffa oraria è pari a 1,00 euro per tutte le aree di sosta a pagamento, frazionabile fino a 15 minuti. Per poter usufruire del servizio occorre acquistare i titoli i sosta, che danno diritto a parcheggiare sulle strisce blu.

STRISCE BLU REGGIO CALABRIA: BIGLIETTI E ABBONAMENTI

A seconda dei casi per pagare la sosta nelle strisce blu a Reggio Calabria sono disponibili biglietti o abbonamenti.

– Tipologie di biglietti

Tagliando ordinario (gratta e sosta): costa 1,00 euro e consente di parcheggiare in tutte le aree per 60 minuti.

Scheda elettronica prepagata Neos Park: l’utente può creare un borsellino elettronico di valore predeterminato in funzione della ricarica effettuata e consente la sosta, anche frazionata, fino a complessive 25 o 50 ore.

Mobile Ticketing su app ATAM-Trasporti e Sosta: consente il pagamento degli effettivi minuti di sosta usando l’applicazione per dispositivi Android e iOS.

Mobile Ticketing su app Easypark, MyCicero e DropTicket: consente il pagamento degli effettivi minuti di sosta attraverso il cellulare, con una telefonata, o scaricando le relative app.

Parcometri: consentono il pagamento, anche frazionato, della sosta. Accettano contanti e carte.

– Tipologie di abbonamenti

Abbonamento settimanale: disponibile solo sull’app ATAM – Trasporti e Sosta, consente di parcheggiare in tutte le aree di sosta a pagamento senza limiti di tempo. Il prezzo è pari a 20,00 euro per 7 giorni.

Abbonamento mensile: disponibile sull’app ATAM – Trasporti e Sosta, consente di parcheggiare in tutte le aree di sosta a pagamento senza limiti di tempo. Il prezzo è pari a 75,00 euro per 30 o 31 giorni.

Abbonamento annuale: disponibile solo sull’app ATAM – Trasporti e Sosta, consente di parcheggiare in tutte le aree di sosta a pagamento senza limiti di tempo. Il prezzo è pari a 500,00 euro per 365 giorni.

Sono inoltre disponibili abbonamenti speciali per le categorie di lavoratori operanti all’interno della ZPRU di Reggio Calabria (zona di particolare rilevanza urbanistica), che consentono la sosta in tutte le zone tranne il Lungomare Falcomatà.

Abbonamento T30: 100 ore mensili, importo 30,00 euro. Destinatari: docenti delle scuole e personale part-time del settore commercio.

Abbonamento T45: 160 ore mensili, importo 45,00 euro. Destinatari: pubblica amministrazione, dirigenti scolastici, personale full time settore commercio.

Abbonamento T50: 180 ore mensili, importo 50,00 euro. Destinatari: bancari e assicurativi.

Gli abbonamenti speciali si possono acquistare online compilando il form all’interno della pagina Sosta Facile sul sito di ATAM.

STRISCE BLU REGGIO CALABRIA: PERMESSI PER I RESIDENTI

I residenti nelle aree interessate dalla sosta a pagamento possono beneficiare di un Permesso di Sosta per Residenti, valido nella sola zona di residenza e limitatamente a una sola vettura di proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare.

Il permesso è gratuito ma comporta la spesa di 30,00 euro per diritti di segreteria. È inoltre consentito un abbonamento a tariffa ridotta, dal costo di 120 euro l’anno + 15,00 di diritti di segreteria, per un secondo veicolo sempre di proprietà di un componente dello stesso nucleo familiare.

Per ottenere il permesso residenti o il rinnovo di tale permesso occorre compilare il solito form che si trova nella pagina Sosta Facile. Il permesso si attiva poi direttamente sull’app ATAM – Trasporti e Sosta, seguendo le istruzioni ricevute per email dopo che la richiesta è stata valutata e accettata.

Ricordiamo che ai fini della regolamentazione della sosta, il centro urbano di Reggio Calabria è stato diviso nelle seguenti zone (vedi mappa in basso):

Zona A: delimitata da Corso Matteotti, Via Romeo, via Aschenez, Via San Marco, Via Possidonea, Via Giulia.

Zona B: delimitata da Via Possidonea, Via Castello, Via Santo Stefano di Nicea, Via Plebiscito, corso Matteotti.

la Zona C: delimitata da Via Gerolamo Arcovito, via Cesare Battisti, Via Domenico Muratori, Via Aspromonte, via Marsala, via Argine Calopinace, via Baarlam, Via Missori, corso Matteotti.

Lungomare Falcomatà.

STRISCE BLU REGGIO CALABRIA: AUTO ECOLOGICHE

Di recente la giunta municipale di Reggio Calabria ATAM ha prorogato fino al 31 marzo 2023 la tariffazione agevolata della sosta nelle strisce blu per le auto ecologiche, con alcune modifiche rispetto al passato:

– autovetture elettriche e a idrogeno: esenzione della tariffa a pagamento per i cittadini residenti nella città metropolitana di Reggio Calabria (il permesso è gratuito e comporta le sole spese di segreteria di 25,00 euro);

– autovetture ibride, a metano e GPL: tariffa annuale pari a 250,00 euro per i cittadini residenti nella città metropolitana di Reggio Calabria. Possibilità di pagare a rate, a tasso zero, tramite società finanziarie convenzionate con ATAM.

Per ulteriori informazioni sulle strisce blu Reggio Calabria si può scrivere all’indirizzo email sosta@atam-rc.it.