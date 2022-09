Strisce blu Ancona: mappa, tariffe e rivendite

Come sono regolamentate le strisce blu ad Ancona? Scoprilo attraverso la mappa delle zone di sosta, le tariffe in vigore e le rivendite autorizzate

Oggi scopriamo come funzionano le strisce blu ad Ancona: nel capoluogo marchigiano il sistema della sosta a pagamento su strada copre buona parte del centro cittadino ed è suddiviso in settori. Nelle prossime righe trovate la mappa delle zone di sosta, le tariffe in vigore e l’elenco delle rivendite per acquistare biglietti e abbonamenti.

STRISCE BLU ANCONA: MAPPA DELLE ZONE DI SOSTA

Per una più chiara identificazione e localizzazione delle zone di sosta regolamentate con le strisce blu, Ancona è stata suddivisa in cinque grandi settori: Centro, Adriatico, Archi, Tiziano e Corso Carlo Alberto. All’interno di questi settori le zone di sosta presenti sono classificate in due tipologie:

– zone miste: i residenti e gli autorizzati in possesso di regolare permesso di sosta possono sostare gratuitamente, per tutti gli altri è a pagamento;

– zone a pagamento per tutti: anche i residenti e gli autorizzati devono pagare la sosta.

In quest’ultime (poste in Piazza Stamira e in Piazza della Repubblica), definite anche zone ‘a Sosta Veloce’, non sono validi permessi, autorizzazioni (eccetto i permessi H) e altri titoli di sosta come grattini, schede elettroniche auto-park e biglietti emessi da altri parcometri non ‘a Sosta Veloce’. Invece nelle altre zone (Via Leopardi, Via Palestro, Via Villafranca, Via Marsala e Via San Martino) sono validi permessi, autorizzazioni (tranne altri titoli di sosta come i grattini), schede elettroniche auto-park, biglietti emessi da altri parcometri non ‘a Sosta Veloce.

L’orario della sosta a pagamento va dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato, salvo diversa indicazione esposta in loco. Fa eccezione Piazza Rosselli – lato stazione FF.SS. dove l’orario è dalle 7:30 alle 20:00 festivi compresi.

STRISCE BLU ANCONA: TARIFFE IN VIGORE

Nelle zone di sosta miste si applicano le seguenti tariffe:

– Settori Centro e Adriatico, Piazza Rosselli, Via Flaminia e il tratto di via Marconi da Piazza Rosselli a Via Dalmazia: 1,20 euro/h;

– Settori Archi e Tiziano: 0,90 euro/h;

– E Settore Corso Carlo Alberto: 0,60 euro/h.

Questa invece le tariffe delle strisce blu Ancona nelle zone ‘a sosta veloce’:

– 0,50 euro non frazionabili per la prima ora di sosta;

– 2,50 euro/h non frazionabili per le ore successive.

Per pagare il tempo di sosta nelle zone con le strisce blu ad Ancona sono disponibili le seguenti modalità:

– Parcometri (i parcometri non accettano pagamenti frazionati e non danno resto, pertanto dev’essere inserito l’importo esatto per il tempo di sosta desiderato. In caso di parcometro guasto bisogna recarsi al parcometro più vicino);

– Buoni di parcheggio prepagati Gratta & Sosta (grattini);

– Tessere elettroniche Autopark;

– App di pagamento MyCicero, Easypark, Telepass Pay e Paybyphone.

Ulteriori informazioni qui.

STRISCE BLU ANCONA: RIVENDITE AUTORIZZATE

Ad Ancona sono disponibili diverse rivendite autorizzate alla vendita dei prodotti per la sosta, come grattini e tessere Autopark. Clicca qui per l’elenco completo.

Invece per richiedere i permessi per i residenti e le altre autorizzazioni occorre fare richiesta online collegandosi a questa pagina, previa registrazione. Solo per il rilascio delle autorizzazioni riservate agli invalidi bisogna presentare domanda in carta semplice su apposito modulo al front office del comando della Polizia Municipale, in via dell’Industria 5. Il modulo della domanda è disponibile presso lo stesso ufficio.