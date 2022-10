Ztl Brescia: mappa, orari, permessi

Come funziona la Ztl Brescia: mappa, orari e permessi per accedere nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane della città lombarda

La Ztl di Brescia è un’area centrale della città lombarda in cui l’accesso e la circolazione sono limitati a particolari categorie di utenti e di veicoli. Nel suo interno è prevista anche una ‘Ztl a pedonalità privilegiata’ che comprende tutta l’area dei musei e del centro storico, dove gli obblighi e i divieti vigenti per la restante parte della zona a traffico limitato sono in vigore 24 ore su 24. Cerchiamo adesso di capire meglio come funziona la Ztl Brescia con la mappa e tutte le informazioni utili su orari e permessi.

ZTL BRESCIA: MAPPA E ORARI

Attualmente la Ztl di Brescia ha 20 punti di accesso cittadini videosorvegliati da apposite telecamere, che hanno il compito di controllare il passaggio del veicolo registrando il numero di targa e inviandola al sistema automatico per verificarne l’effettiva autorizzazione. Ecco l’elenco dei varchi con i relativi orari di attivazione della Ztl. Più in basso potete invece visualizzare la mappa.

Corso Zanardelli (Est): in funzione 24 ore su 24

Via Mazzini: in funzione 24 ore su 24

Via Musei: in funzione 24 ore su 24

Vicolo dell’Aria/Via Trieste: in funzione dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Via S. Martino d/B Battaglia: in funzione 24 ore su 24

Contrada Cavalletto: in funzione dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Via IV Novembre: in funzione 24 ore su 24

Corso Garibaldi: in funzione dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Via Cattaneo: in funzione dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Via Querini: in funzione 24 ore su 24

Via Pace: in funzione dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Via Capriolo: in funzione 24 ore su 24

Via X Giornate/Loggia: in funzione 24 ore su 24

Corsetto S. Agata: in funzione 24 ore su 24

Corso Zanardelli (Ovest): in funzione 24 ore su 24

Via Bronzetti: in funzione dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Via Cattaneo/Mazzini: in funzione dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Via Musei/Martiri Belfiore: in funzione dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Via Trieste/Piazzetta Paganora: in funzione 24 ore su 24

Via Pace/Dante: in funzione dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

ZTL BRESCIA: CHI PUÒ ENTRARE

Come detto inizialmente, alcune categorie di veicoli o di utenti possono transitare nella Ztl di Brescia anche durante l’orario di attivazione. Le autorizzazioni cambiano in base al varco. Ad esempio sono autorizzati al transito in Piazza della Loggia dai varchi di Largo Formentone e Via X Giornate solamente le Forze di Polizia (escluse le Polizie locali), le ambulanze del servizio 118 e i Vigili del Fuoco. Gli altri varchi hanno invece meno restrizioni e consentono l’accesso a una più vasta categoria di veicoli e di utenti. Per i dettagli clicca qui.

ZTL BRESCIA: PERMESSI

Sul portale del Comune di Brescia sono disponibili, in un’apposita sezione, tutte le informazioni per il rilascio e l’utilizzo dei permessi annuali di accesso e sosta nella zona a traffico limitato e dei contrassegni per disabili. I permessi sono di vario genere:

Contrassegno di tipo R per residenti in Ztl;

Contrassegno di tipo RP per i residenti nelle vie del ring e del controring;

Contrassegno di tipo PM per proprietari o possessori di posti auto all’interno delle Ztl;

Contrassegno di tipo M per i gestori di esercizi commerciali e di pubblici esercizi;

Contrassegno di tipo OE per rappresentanti di commercio, imprese artigiane, imprese di onoranze funebri, imprese che effettuano interventi di assistenza tecnica di emergenza;

Contrassegno di tipo CS per soggetti richiedenti che svolgono una funzione pubblica;

Contrassegno di tipo T per esigenze temporanee;

Contrassegno di tipo E per auto elettrica e per veicoli alimentati ad elettricità.

I permessi annuali per la sosta nella Ztl di Brescia si possono acquistare presso i rivenditori autorizzati.

ZTL: INGRESSO CON GRATTA E SOSTA

Al di là delle categorie che hanno diritto al permesso annuale o godono di specifiche autorizzazioni, anche gli utenti occasionali possono entrare nella Ztl di Brescia acquistando l’apposito ticket Gratta e Sosta al costo di 5 euro. Il tagliando è valido un giorno e scade alle ore 23.59 della data di attivazione. I ticket sono in vendita presso le rivendite convenzionate o per via telematica sull’app gratuita BresciApp! disponibile su tutti i dispositivi mobili Android e iOS.

Importante: il ticket Gratta e Sosta NON consente l’ingresso nelle aree pedonalizzate di Piazza della Loggia Nord/Sud, Piazza Paolo VI da via Querini, Corso Zanardelli e Via Trieste da via X Giornate.

ZTL BRESCIA: NOVITÀ 2022

Dal mese di ottobre 2022 anche l’’area del Carmine, classica zona della movida bresciana, diventa Ztl con al suo interno una parte pedonale. Questi i passaggi più importanti:.

– viene istituita una Ztl attiva 24 ore su 24 nell’area delimitata a nord da via Porta Pile, a sud da Contrada del Carmine, a ovest da via Marsala (che rimane di libero transito) e a est da via delle Battaglie e via Nino Bixio. Dentro questo quadrante possono accedere solo i residenti e gli autorizzati;

– il triangolo compreso tra via Bixio, via Battaglie e via Fratelli Bandiera (la piazzetta davanti al cinema Eden) diventa area pedonale, delimitata da fioriere e rastrelliere. L’accesso in auto è consentito solo ai residenti con passo carraio;

– cambia anche la sosta, così da agevolare i residenti. I posti auto in via delle Grazie e in via Santa Caterina dalle 19.00 alle 9.00 sono riservati ai residenti in centro, i quali possono parcheggiare anche lungo il ring, in via Lupi di Toscana e in via Brigata Meccanizzata;

– piccole modifiche anche alla viabilità, con l’inversione del senso di marcia in via delle Grazie (tratto tra Contrada del Carmine e via Capriolo) e nel tratto nord di via Bandiera.

La Ztl del Carmine scatta formalmente a ottobre 2022 con l’apposizione della nuova segnaletica. Nei mesi successivi saranno poi attivate le telecamere ai varchi per i controlli.