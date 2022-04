Ztl Siena: orari, mappa e permessi

Alla scoperta della Ztl di Siena: gli orari, la mappa e i permessi speciali per accedere nella zona a traffico limitato della città toscana

La Ztl di Siena non è come tutte le altre essendo nata addirittura con 25/30 anni di anticipo rispetto alle zone a traffico limitato delle principali città, non solo italiane. Pensate che la sosta in Piazza del Campo è vietata dal 4 luglio 1962 mentre il centro storico è chiuso ai veicoli a motore dall’11 luglio 1965, anni in cui il problema del traffico sembrava ancora marginale. Oggi l’ingresso nella Ztl di Siena, controllato 24 ore su 24 da un sistema di varchi elettronici che identificano e sanzionano in automatico i trasgressori, è limitato a particolari categorie di utenti e di veicoli. L’area a traffico limitato comprende tutte le strade del centro storico e include al suo interno la zona A e la zona Y storica che hanno diverse modalità di transito e di sosta. Scopriamo orari, mappa e permessi della Ztl di Siena.

ZTL SIENA CENTRO STORICO: ORARI E STRADE

La Ztl di Siena del centro storico comprende tutte le strade entro le mura con esclusione di via Pian d’Ovile, via Garibaldi (da Porta Ovile a viale Don Minzoni-Barriera San Lorenzo), via del Nuovo Asilo, via Paolo Mascagni (da via del Nuovo Asilo a via Ettore Bastianini), via Ettore Bastianini (da via Paolo Mascagni al varco di controllo Ztl), via Roma (da Porta Romana al varco di controllo Ztl).

Orari: l’area è a divieto permanente di transito e sosta per tutti i veicoli, ogni giorno 24 ore su 24.

Eccezioni: sono ammessi soltanto i velocipedi (biciclette) che transitano nei sensi di marcia, i ciclomotori e i motocicli a due ruote che transitano nei sensi di marcia e sostano solo nelle aree di parcheggio loro riservate, i veicoli dei residenti che transitano nei sensi di marcia e sostano nelle aree non segnalate a divieto e i veicoli espressamente autorizzati che transitano nei sensi di marcia e sostano nelle aree non segnalate a divieto nelle modalità indicate nei singoli permessi.

ZTL SIENA ZONA A: ORARI, STRADE E VEICOLI AMMESSI

La Zona A della Ztl di Siena include via dei Montanini (da via del Sasso di San Bernardino a via Giuseppe Pianigiani), vicolo del Rustichetto, via del’Arco Malavolti, via Giuseppe Pianigiani, via dei Termini, Costa dell’Incrociata, via del Cavalletto, via della Sapienza, vie delle Terme (da via della Sapienza a piazza Indipendenza), piazza dell’Indipendenza, Banchi di Sotto (da Logge del Papa a via di San Vigilio), piazza Salimbeni, e tutte le vie e vicoli che per gli attuali sensi di marcia trovano accesso solo dalle medesime.

Orari: l’area è a divieto permanente di transito per tutti i veicoli, ogni giorno 24 ore su 24.

Eccezioni: sono ammessi soltanto velocipedi (biciclette), veicoli dei residenti, veicoli dei possessori di garage, veicoli espressamente autorizzati.

La sosta non prevede eccezioni.

Cliccate su questa immagine per ingrandire la mappa della Ztl di Siena.

ZTL SIENA ZONA Y STORICA: ORARI, STRADE E VEICOLI AMMESSI

La Zona Y Storica della Ztl di Siena include Banchi di Sopra, vicolo Beato Pier Pettinaio, vicolo del Coltellinaio, vicolo della Torre, via dei Pontani, via dei Rossi (da Banchi di Sopra a via del Refe Nero), Banchi di Sotto (da via di San Vigilio a via di Città), via delle Donzelle (da Banchi di Sotto a vicolo del Viscione), via di Città, via delle Terme (da piazza dell’Indipendenza a via di Città), via di Beccheria, via dei Pellegrini (da via di Città a via di Monna Agnese), via delle Campane, vicolo del Castoro (da via di Città a via del Poggio), Il Campo (anello superiore), tutte le strade così definite con precedenti provvedimenti, le vie e vicoli che per gli attuali sensi di marcia trovano accesso solo dalle medesime.

Orari: l’area è a divieto permanente di transito per tutti i veicoli, ogni giorno 24 ore su 24.

Eccezioni: sono ammessi soltanto veicoli dei residenti, veicoli dei possessori di garage, veicoli espressamente autorizzati.

La sosta non prevede eccezioni.

ZTL SIENA: PERMESSI

Nelle Ztl di Siena sono previsti permessi annuali, temporanei e per diversamente abili.

Permessi annuali: sono disponibili solo per i cittadini residenti o per i possessori di garage all’interno delle Ztl, oltre che per particolari servizi. Vengono rilasciati dalla Sezione Amministrativa della Mobilità del Comune di Siena e sono sottoposte al pagamento di una tariffa stabilita dall’amministrazione comunale, che si può eseguire online o presso gli sportelli di Siena Parcheggi. Maggiori informazioni qui.

Permessi temporanei: sono destinati ad altri tipi di necessità dei cittadini e ne esistono di due tipi, i giornalieri fino a tre giorni (rilasciati direttamente da Siena Parcheggi) e i temporanei fino a sei mesi rilasciati dalla Sezione Amministrativa della Mobilità del Comune di Siena. Maggiori informazioni qui per i permessi giornalieri e qui per i permessi temporanei.

Permessi per diversamente abili: necessari per l’accesso e la sosta nelle Ztl con il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) rilasciato dal Comune di Siena, se viene usato un veicolo diverso da quelli indicati nella richiesta del contrassegno; o se rilasciato da altri Comuni italiani e Paesi UE. Maggiori informazioni qui.

Vengono inoltre rilasciati permessi gratuiti per chi deve sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, per chi deve recarsi nelle farmacie di turno e per i clienti delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (in Zona Y storica solo con i taxi ed esclusivamente per persone con difficoltà di deambulazione; nella Ztl del centro storico e in Zona A con la propria auto, previo inserimento dei dati per l’accesso da parte della struttura ricettiva).