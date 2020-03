Ztl Cagliari: orari, mappa e pass

Il regolamento della Ztl di Cagliari con orari, mappa e pass per l'accesso. Nel capoluogo sardi ci sono ben 6 zone a traffico limitato

Le Ztl di Cagliari sono ben sei, cinque delle quali (Castello, Marina, Stampace basso, Stampace alto e Villanova) coprono buona parte del centro cittadino, mentre la sesta, Poetto, comprende le strade adiacenti l’omonima spiaggia posta leggermente fuori dal centro abitato. Ogni zona a traffico limitato di Cagliari ha una regolamentazione diversa, scopriamole tutte con gli orari di accesso, i pass e la mappa delle varie Ztl (cliccate sulle immagini per visualizzarle in formato più grande).

ZTL CAGLIARI: CASTELLO

La Ztl Castello di Cagliari è costituita da via Manno, piazza Martiri, piazza Costituzione, viale Regina Elena, largo Giuseppe Dessì, via Ubaldo Badas, piazza Arsenale, porta Cristina, viale Buoncammino, via Fiume, via Cammino Nuovo, scalette Santa Chiara, salita Santa Chiara e piazza Yenne.

– Ztl Castello: orari

La zona a traffico limitato di Castello a Cagliari è attiva tutti i giorni dalle 0:00 alle 09:00. Durante quest’orario l’accesso è consentito solo ai veicoli autorizzati muniti di pass (vedere paragrafo in basso).

ZTL CAGLIARI: MARINA

Le strade che fanno parte della Ztl Marina di Cagliari sono le seguenti: via Manno, piazza Martiri, piazza Costituzione, viale Regina Margherita, via Roma e largo Carlo Felice. All’interno della Ztl il tratto di via Porcile da via Roma a via Sardegna, e il tratto di via Sardegna da viale Regina Margherita a via Porcile, non sono soggetti a limitazioni orarie del traffico.

– Ztl Marina: orari

La Ztl Marina è attiva tutti i giorni dalle 21:00 alle 7:00 e dalle 15:30 alle 17:00. Durante questi orari l’accesso è consentito solo ai veicoli autorizzati muniti di pass (vedere paragrafo in basso).

ZTL CAGLIARI: STAMPACE BASSO

Fanno parte della Ztl Stampace basso di Cagliari via Pola, corso Vittorio Emanuele II, largo Carlo Felice, via Crispi, piazza del Carmine, via Maddalena e viale Trieste.

– Ztl Stampace basso: orari

Gli orari di attivazione della zona a traffico limitato di Cagliari Stampace basso sono 7:30 – 10:30 e 15:30 – 17.00 tutti i giorni feriali, e 7:30 – 10:30 al sabato. Durante questi orari l’accesso è consentito solo ai veicoli autorizzati muniti di pass (vedere paragrafo in basso).

ZTL CAGLIARI: STAMPACE ALTO

La Ztl Stampace alto di Cagliari comprende via San Giorgio, via Ospedale, portico Alberti, via Portoscalas, corso Vittorio Emanuele, piazza Yenne, salita Santa Chiara, scalette Santa Chiara e via Cammino Nuovo. All’interno della Ztl la via Azuni e la via Santa Margherita non sono soggette a limitazioni orarie del traffico.

– Ztl Stampace alto: orari

Ztl attiva tutti i giorni dalle 21:00 alle 10:00. Durante quest’orario l’accesso è consentito solo ai veicoli autorizzati muniti di pass (vedere paragrafo in basso).

ZTL CAGLIARI: VILLANOVA

Le strade comprese nella Ztl Villanova di Cagliari sono viale Regina Elena, via La Vega, piazza Kennedy, via Marche, via Bacaredda, piazza Garibaldi, via Garibaldi e piazza Costituzione.

– Ztl Villanova: orari

La Ztl di Cagliari denominata Villanova è attiva tutti i giorni dalle 21:00 alle 7:00 e dalle 15:30 alle 17:00. Durante questi orari l’accesso è consentito solo ai veicoli autorizzati muniti di pass (vedere paragrafo in basso).

ZTL CAGLIARI: POETTO

Infine la Ztl del Poetto copre lungomare Poetto (da piazza degli Arcipelaghi a via dell’Ippodromo), via Elba, via Capri (dal lungomare Poetto a via dei Villini), via Gorgona (dal lungomare Poetto a via dei Villini), via Ponza (dal lungomare Poetto a via dei Villini), via Ischia (dal lungomare Poetto a via dei Villini), via Stromboli, via Lipari, via Tremiti e via Lampedusa.

– Ztl Poetto: orari

La Ztl del Poetto a Cagliari è sempre attiva, tutti i giorni dalle 0:00 alle 24:00. Durante quest’orario l’accesso è consentito solo ai veicoli autorizzati muniti di pass (vedere paragrafo in basso).

ZTL CAGLIARI: PASS E AUTORIZZAZIONI

L’accesso e la sosta nelle Ztl di Cagliari è consentita senza nessuna formalità ai ciclomotori, ai velocipedi e ai veicoli a trazione animale. Possono inoltre liberamente accedere altre categorie, previo inserimento su richiesta in una lista bianca. Sono ambulanze, taxi, autobus, veicoli delle forze dell’ordine e delle Amministrazioni pubbliche, car sharing e veicoli in uso ai titolari di pass disabili.

Per ulteriori categorie di persone e/o veicoli è richiesto invece un pass a pagamento, da richiedere presso gli uffici preposti del Comune di Cagliari (ulteriori informazioni qui). Tali categorie sono: residenti e dimoranti, possessori di parcheggio privato, strutture ricettive, servizi di pubblica utilità, medici, assistenti domiciliari, veicoli da noleggio con conducente, veicoli per accompagnamento scolari/studenti non residenti e bambini da zero a due anni, attività commerciali e artigianali, concessioni suolo pubblico temporaneo, veicoli a trazione elettrica.