Come funziona la Ztl Trieste: mappa, orari e permessi per accedere nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane della città giuliana

Dopo aver spiegato il funzionamento della sosta a pagamento nelle strisce blu, stavolta ci occupiamo della Ztl Trieste pubblicando la mappa e tutte le informazioni che riguardano gli orari, i permessi e le tariffe per entrare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane della città giuliana. A Trieste ci sono una zona a traffico limitato di tipo A e una zona a traffico limitato di tipo B (scarica qui l’elenco delle strade che ne fanno parte). Ecco cosa c’è da sapere.

ZTL TRIESTE DI TIPO A: REGOLE E PERMESSI

A Trieste le Ztl di tipo A sono riservate prevalentemente alla circolazione dei pedoni e prevedono l’istituzione del divieto di circolazione (accesso, transito e sosta) per tutti i veicoli, con alcune eccezioni che vedremo tra breve, e l’imposizione del limite di velocità di 10 km/h per i veicoli in transito muniti di permesso, dell’obbligo di dare la precedenza ai pedoni presenti nell’area nonché di percorrere l’itinerario più breve tra la strada esterna di libera circolazione e la destinazione interna da raggiungere.

I veicoli ammessi a transitare nella Ztl Trieste di tipo A sono:

– veicoli in servizio di soccorso e veicoli delle forze d’ordine;

– velocipedi;

– veicoli di proprietari o utilizzatori di cortili, box e autorimesse private;

– veicoli operativi del Comune, di Aziende di Servizi Pubblici o loro concessionari;

– i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie in possesso del relativo contrassegno (l’accesso nelle Ztl è consentito esclusivamente nel caso la persona detentrice del contrassegno debba raggiungere edifici ubicati all’interno dell’area interdetta, viene inoltre consentita la breve sosta per l’accompagnamento del disabile);

– veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose e merci connesse all’operatività delle attività commerciali;

– veicoli in possesso di specifico permesso, subordinato a speciali condizioni e cautele, rilasciato dagli Uffici Comunali in tutti i casi di comprovata oggettiva necessità di accesso e/o sosta (p.es. traslochi di abitazioni, interventi di manutenzione, recupero edilizio, ecc.).

ZTL TRIESTE DI TIPO B: ORARI, REGOLE E PERMESSI

Le Ztl Trieste di tipo B sono prevalentemente riservate, dalle 0:00 alle 24:00 dei giorni feriali, alla sosta dei residenti, a carattere provvisorio, e prevedono l’istituzione del divieto di circolazione (accesso, transito e sosta) per tutti gli altri veicoli, ad eccezione delle seguenti categorie autorizzate:

– disabili in possesso dello specifico contrassegno;

– medici, sia per la sosta in attività ambulatoriale (sosta illimitata nel tempo) sia per le visite domiciliari urgenti (massimo 60 minuti);

– agenti di commercio in visita ai clienti (sosta massima 2 ore);

– giornalisti e altri operatori delle testate giornalistiche.

TRIESTE: AREE PEDONALI URBANE

Le aree pedonali urbane (APU) di Trieste sono aree in cui vige il divieto di circolazione (accesso, transito e sosta) per tutti i veicoli, ad eccezione di:

– veicoli in servizio di emergenza;

– velocipedi;

– veicoli di proprietari o utilizzatori di cortili, box e autorimesse private;

– veicoli operativi del Comune, di Aziende di Servizi Pubblici o loro concessionari;

– i veicoli in possesso di uno specifico permesso.

È previsto inoltre il limite di velocità di 10 km/h per i veicoli in transito muniti di permesso, dell’obbligo di dare la precedenza ai pedoni presenti nell’area nonché di percorrere l’itinerario più breve tra le strade esterne di libera circolazione e la destinazione interna da raggiungere. È istituto inoltre il divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 3,5 tonnellate.

Clicca su questa immagine per scaricare il file pdf con la mappa delle Ztl di Trieste e della aree pedonali urbane.

ZTL TRIESTE: COME SI RICHIEDONO I PERMESSI

Come abbiamo visto ci sono alcune categorie di utenti che possono richiedere e ottenere un permesso speciale per accedere, pur con diverse limitazioni, nelle Ztl di Trieste. Le richieste si possono presentare accedendo ai seguenti link in base alla propria categoria di appartenenza:

– Permessi per accedere a box, garage e aree di sosta private nelle Ztl e nelle aree pedonali urbane;

– Permessi per medici con attività ambulatoriale nelle Ztl di tipo B;

– I permessi temporanei di transito, sosta o fermata nelle Ztl non di tipo B e nelle aree pedonali urbane;

– Permessi di transito e sosta nelle zone a traffico limitato in Borgo Teresiano (Ztl di tipo B) per residenti, ditte, professionisti e proprietari di garage;

– Permessi di transito e sosta nelle zone di divieto.