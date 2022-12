Traffico 10 e 11 dicembre 2022: previsioni rientro dal Ponte

La situazione del traffico del 10 e 11 dicembre 2022 con le previsioni per il rientro dal Ponte dell'Immacolata e gli orari migliori per partire

Come sarà il traffico del 10 e 11 dicembre 2022? Sabato e domenica si chiude il Ponte dell’Immacolata e si prevedono code e rallentamenti specialmente in direzione delle città. A peggiorare la situazione su strade e autostrade potrebbe intervenire l’annunciato maltempo, con piogge diffuse e precipitazioni nevose anche a quote relativamente basse, per cui raccomandiamo estrema cautela al volante e il rispetto delle disposizioni sugli pneumatici invernali e sull’uso di catene o calze da neve.

TRAFFICO 10 E 11 DICEMBRE 2022: LA VIABILITÀ SULLE STRADE ITALIANE

Le informazioni sul traffico del 10 e 11 dicembre 2022 prevedono per il rientro dal Ponte dell’Immacolata una situazione piuttosto difficile già sabato mattina, con il primo viavai di vetture di ritorno dalle località turistiche, di montagna e non solo. La giornata più critica sarà comunque quella di domenica 11 dicembre, quando si concentrerà il grosso dei rientri. Per quanto riguarda invece la situazione meteorologica, in entrambe le giornate sono annunciate piogge e temporali sparsi su vaste zone del Paese, da nord a sud, con nevicate sulle aree alpine sopra i 500/1.000 m di quota e sull’Appennino dai 1.500 m. Ecco il dettaglio del traffico nei due giorni:

– sabato 10 dicembre 2022: traffico sostenuto fin dalle prime ore del mattino in uscita da Milano verso laghi e montagne, ma anche in direzione Liguria. A partire dal pomeriggio, invece, si verificheranno i primi rientri verso le grandi città. Da tenere particolarmente d’occhio la viabilità in direzione sud sulla A22 del Brennero, sull’autostrada Milano – Laghi, sulla A5 Torino – Monte Bianco e sulla A24 Roma – Teramo;

– domenica 11 dicembre 2022: il traffico sarà sostenuto o perfino critico già dal mattino e proseguirà in questo modo per l’intera giornata. Ad esempio le previsioni del traffico sull’autostrada del Brennero riportano il temuto ‘bollino nero’ in direzione sud nella fascia oraria dalle 6 alle 12, e il ‘bollino rosso’ nella fascia 12-18. Boccata d’ossigeno su tutte le strade e autostrade solo nelle ore serali e notturne. A differenza del giorno prima su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna le nevicate potranno verificarsi già dai 500 m di altitudine.

TRAFFICO 10 E 11 DICEMBRE 2022: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Per fortuna il rientro dal Ponte dell’Immacolata sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

– domenica 11 dicembre 2022: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 10 E 11 DICEMBRE 2022: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 10 e 11 dicembre 2022 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Data la situazione meteo, prima di partire guardate con attenzione gli errori da non fare quando si guida su neve o ghiaccio. Al seguente link ci sono tutte le strade statali italiane che prevedono l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, mentre qui ci sono le autostrade.

