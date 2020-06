Come guidare in galleria: 6 consigli utili

Vediamo come guidare in galleria in tutta sicurezza e soprattutto come affrontare 6 diverse situazioni che potrebbero capitare all'ingresso o all'interno di un tunnel

L’Italia è il Paese delle gallerie stradali. Ce ne sono per circa 650 km, il 60% di quelle presenti nell’intera UE. E al mondo solo il Giappone ne ha di più. Significa che mettersi in viaggio sulle strade italiane, escludendo ovviamente le zone completamente pianeggianti, equivale spesso a dover percorrere delle gallerie, che possono essere corte ma anche molto lunghe (ad esempio il Traforo del Gran Sasso lungo la A24 supera i 10 km). È necessario quindi che tutti gli automobilisti sappiano come guidare in galleria, dato che il transito in un tunnel può presentare alcune difficoltà a causa della scarsa illuminazione e della presenza di poche vie di fuga. A questo proposito Autostrade per l’Italia ha pubblicato alcuni consigli utili su come affrontare 6 diverse situazioni che potrebbero accadere in galleria.

1. COME GUIDARE IN GALLERIA: QUANDO SI ENTRA

All’ingresso di una galleria occorre seguire le seguenti indicazioni:

– accendere le luci anabbaglianti;

– togliere gli eventuali occhiali da sole;

– prestare massima attenzione ai segnali luminosi Freccia e Croce (ne parleremo nel prossimo paragrafo) o ai pannelli a messaggio variabile, se presenti.

È consigliabile inoltre, specie se si percorrono gallerie molto lunghe, sintonizzarsi sulle frequenze di Isoradio (103,3 FM) per ricevere informazioni aggiornate sul traffico.

2. GUIDA IN GALLERIA: ATTENZIONE AI SEGNALI FRECCIA E CROCE

All’ingresso di buona parte delle gallerie lungo la rete autostradale sono attivi i segnali luminosi Freccia e Croce, che molti automobilisti erroneamente sottovalutano. Ma non dovrebbero.

– la freccia verde segnala che la corsia è percorribile; mentre la croce rossa significa che la corsia non è percorribile a causa di veicoli fermi, incidenti o lavori; pertanto è necessario cambiare corsia.

Importante: se tutte le corsie presentano il simbolo della croce rossa la galleria non è percorribile e dunque bisogna fermarsi in sicurezza, senza entrare.

3. COMPORTAMENTO IN GALLERIA

Per percorrere una galleria in totale sicurezza ricordarsi di mettere in atto questi comportamenti:

– mantenere sempre una distanza di sicurezza maggiore rispetto ai tratti all’aperto;

– non superare il limite di velocità;

– individuare le colonnine SOS e le uscite di emergenza;

– non effettuare mai inversione o retromarcia, per nessun motivo.

Fermarsi inoltre soltanto in caso di estrema necessità, accendendo le quattro frecce e raggiungendo la prima piazzola disponibile. In alternativa spostarsi sulla corsia di emergenza.

4. COME GUIDARE IN GALLERIA: VEICOLO IN AVARIA

Riallacciandosi a quanto appena scritto, in caso di guasto al veicolo in galleria si consiglia di fare nella seguente maniera:

– accendere subito le quattro frecce;

– fermarsi alla prima piazzola disponibile o, in alternativa, sulla corsia d’emergenza o sul lato destro della carreggiata;

– spegnere il motore lasciando però le chiavi inserite;

– indossare il gilet rifrangente;

– installare la segnaletica di veicolo in avaria (triangolo) e chiamare il 112. Oppure, prestando massima attenzione al traffico, percorrere il marciapiede o la banchina in direzione della colonnina SOS per richiedere il soccorso stradale.

5. GUIDARE NELLE GALLERIE: CODA O TRAFFICO BLOCCATO

In caso di coda o traffico bloccato all’interno di una galleria, per garantire una maggiore sicurezza per tutti bisogna seguire le seguenti indicazioni:

– accendere subito le quattro frecce;

– lasciare sempre libero il passaggio per gli eventuali mezzi di soccorso;

– spegnere il motore e non scendere dal veicolo.

Ma, soprattutto (meglio ribadirlo un’altra volta), non fare mai inversione o retromarcia!

6. USCITE D’EMERGENZA IN GALLERIA E COSA FARE IN CASO DI INCENDIO

Nelle gallerie sono generalmente presenti uscite di emergenza che consentono di raggiungere l’altro fornice o luoghi sicuri dove attendere l’arrivo dei soccorritori. In caso di incendio o presenza di fumo, invece:

– accendere le quattro frecce;

– arrestare il veicolo il più distante possibile da quello in fiamme,

– non fare inversione o retromarcia;

– allontanarsi dal veicolo senza attardarsi a recuperare beni personali e seguire la segnaletica per raggiungere le uscite di emergenza:

– prestare sempre massima attenzione a veicoli in transito;

– contattare la sala operativa, tramite le colonnine SOS, o chiamare il 112 dando tutte le indicazioni necessarie.