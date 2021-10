Autostrada A12: traffico in tempo reale sulla rete

Info sulla autostrada A12: traffico in tempo reale sul tracciato, notizie sulla viabilità e webcam con immagini in diretta da Genova a Roma

Ci sono numerosi strumenti per controllare in tempo reale il traffico dell’autostrada A12, un tracciato che nelle intenzioni avrebbe dovuto collegare Genova a Roma e viceversa ma che in realtà si interrompe per un lungo tratto di circa 175 km tra San Pietro in Palazzi (LI) e Tarquinia (VT). La A12 è comunque di un’autostrada molto trafficata, specie d’estate, in quanto unisce Genova e l’intero Levante ligure a un’altra zona turistica molto frequentata come la Versilia, con diramazioni verso Lucca e Firenze. Nella parte più a sud collega invece Roma al porto di Civitavecchia, usuale punto di partenza di traghetti e crociere.

TRAFFICO A12 SU SITI E APP UFFICIALI DEI GESTORI

L’autostrada A12 è è gestita da tre società diverse: i tratti Genova – Sestri Levante e Civitavecchia Porto – Roma da Autostrade per l’Italia, il tratto Sestri Levante – Livorno dalla SALT – Società Autostrada Ligure Toscana, e infine i tratti Livorno – San Pietro in Palazzi e, dopo l’interruzione, Tarquinia – Civitavecchia Porto dalla SAT – Società Autostrada Tirrenica. Ciò significa che a seconda del tratto che si sta percorrendo si può consultare il sito o l’app ufficiale (quando disponibile) della concessionaria per avere tutte le info in tempo reale sulla viabilità e sul traffico in A12. Ecco i link da controllare:

– Autostrade per l’Italia (Genova – Sestri Levante e Civitavecchia Porto – Roma): sito web – app Android – app iOs.

– SALT (Sestri Levante – Livorno): sito web.

– SAT (Livorno – San Pietro in Palazzi e Tarquinia – Civitavecchia): sito web.

TRAFFICO AUTOSTRADA A12 IN TEMPO REALE CON GOOGLE MAPS

Una delle migliori app per controllare il traffico sulla A12 in tempo reale è ovviamente Google Maps. L’applicazione permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. L’utilizzo di Google Maps, anche su PC e notebook, è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Altre buone app per verificare il traffico sono Waze, Info Traffico e ViaMichelin.

CONTROLLARE TRAFFICO A12 IN TEMPO REALE SU 3BMETEO E AUTOMAP

Come molti sanno, 3B Meteo è il nome di un sito (con la relativa app) molto popolare di previsioni del tempo, ma che fornisce in tempo reale anche informazioni su traffico e viabilità, con aggiornamenti su condizioni meteo, incidenti, code e controlli della velocità. Per verificare il traffico in A12 cliccate qui.

Automap offre più o meno lo stesso servizio con info sulla situazione in A12 aggiornate costantemente. A ciascun evento (incidente, lavori in corso, veicolo in avaria, ecc.) corrisponde un’apposita iconcina per facilitare la ricerca degli utenti.

WEBCAM AUTOSTRADA A12

Per chi vuole vedere con i propri occhi la situazione del traffico sulla A12, i siti delle varie concessionarie mettono a disposizione numerosissime webcam posizionate lungo le varie tratte, da Genova a Roma. Le webcam risultano utilissime non solo per controllare la viabilità ma anche per appurare le reali condizioni meteo di un determinato luogo.

Webcam da Genova a Sestri Levante

Webcam da Sestri Levante a Livorno

Webcam da Livorno a San Pietro in Palazzi

Webcam da Tarquinia a Civitavecchia

Webcam da Civitavecchia a Roma.