Traffico A10 in tempo reale, chiusure e lavori in corso

Come controllare il traffico A10 in tempo reale, con il calendario delle chiusure e e dei lavori in corso programmato per l'estate 2021

Come capita ormai da troppo tempo, chi percorre l’autostrada Genova – Ventimiglia più che appuntarsi l’itinerario deve informarsi sulle immancabili chiusure e sui lavori in corso che rischiano di trasformare il transito in una sorta di ‘viaggio della speranza’. Diventa pertanto fondamentale conoscere il traffico sulla A10 in tempo reale per non correre il rischio di rimanere imbottigliati, nelle prossime righe trovate più di un suggerimento.

AUTOSTRADA A10: DOVE SI TROVA

L’autostrada A10 si trova interamente in Liguria e collega Genova a Ventimiglia, al confine si Stato con la Francia, attraversando tutto il ponente ligure. Lunga 158,1 km, è gestita da Genova a Savona da Autostrade per l’Italia e da Savona a Ventimiglia dalla società Autostrada dei Fiori. Si tratta di un’arteria autostradale panoramica incastonata tra la montagna e il mare, attraversata da innumerevoli gallerie e viadotti (tra cui il tristemente noto Ponte Morandi, oggi ricostruito), e per questo spesso soggetta a chiusure per lavori di manutenzione. Situazione che soprattutto d’estate, essendo un tragitto molto frequentato da macchine di villeggianti attratti dalle belle località della costa (tra l’altro nei pressi di Savona si immette la A6 proveniente da Torino, portando ‘in dote’ un altissimo numero di vacanzieri), provoca quasi quotidianamente ingorghi e disagi, diluendo i tempi di percorrenza ben oltre il tollerabile.

AUTOSTRADA A10: CHIUSURE E LAVORI IN CORSO ESTATE 2021

Per restare sempre informati su chiusure e lavori in corso sull’autostrada A10 nel corso dell’estate 2021, le migliori risorse, aggiornate in tempo reale, sono i siti ufficiali delle due società che gestiscono la tratta:

– Autostrade per l’Italia (tronco Genova – Savona): sono riportate tutte le chiusure previste per lavori e transiti eccezionali sulla A10, sia imminenti che previste nei giorni successivi, con i dettagli, le uscite consigliate e i percorsi alternativi.

– Autostrada dei Fiori (tronco Savona – Ventimiglia): elenca i lavori di manutenzione che rendono necessarie le chiusure programmate in entrambe le direzioni. Qui invece sono specificati i lavori in corso sulla A10 che determinano il restringimento oppure lo scambio di carreggiata.

TRAFFICO A10 IN TEMPO REALE

Per chi invece vuole controllare il traffico sulla A10 in tempo reale ci sono varie possibilità. Oltre che sui già citati siti ufficiali delle società concessionarie, tutti gli aggiornamenti sulla viabilità (e ulteriori informazioni su chiusure e lavori in corso) sono presenti su:

– Google Maps: l’applicazione, presente ormai su qualsiasi dispositivo mobile, permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso e a eventuali lavori in corso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto.

– Automap: fornisce in tempo reale le informazioni su traffico e viabilità con news sulla situazione in A10 aggiornate costantemente. A ciascun evento (incidente, lavori in corso, veicolo in avaria, ecc.) corrisponde un’apposita iconcina per facilitare la ricerca degli utenti.

– CCISS – Viaggiare informati: permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale nazionale, compresa l’ubicazione di cantieri mobili e fissi su strade e autostrade. Il servizio è raggiungibile contattando il numero verde telefonico 1518, l’app gratuita per iOS e per Android o tramite l’account Twitter.

WEBCAM AUTOSTRADA A10

Infine, a beneficio di chi vuole vedere con i propri occhi la situazione del traffico sulla A10, il sito Autostrade.it mette a disposizione oltre 30 webcam posizionate sull’intera tratta di competenza, da Genova a Savona. La stessa cosa fa anche Autostradadeifiori.it per il tronco da Savona a Ventimiglia, in entrambi i sensi di marcia. Le webcam sistemate sui tratti autostradali risultano utilissime non solo per controllare la viabilità ma anche per appurare le reali condizioni meteo di un determinato luogo.