Traffico A26 in tempo reale: chiusure, lavori e webcam

Le migliori risorse per controllare il traffico A26 in tempo reale, con il calendario delle chiusure, dei lavori in corso e le webcam sulla tratta

Come controllare il traffico A26 in tempo reale? Transitare nell’estate 2021 sull’autostrada tra Genova Voltri e Gravellona Toce nel nord del Piemonte, arteria strategica che mette in comunicazione, attraverso varie diramazioni, il porto di Genova e il resto d’Italia con i trafori di valico alpini più frequentati (Frejus, Monte Bianco, Gran San Bernardo, Sempione), può rivelarsi molto complicato per via dell’alto numero di cantieri che determinano chiusure e rallentamenti. Per questo è importantissimo viaggiare informati conoscendo in anticipo la situazione della viabilità.

TRAFFICO A26 IN TEMPO REALE E CHIUSURE PROGRAMMATE

Sul sito ufficiale di Autostrade per l’Italia, la società che gestisce la A26, è possibile controllare il calendario delle chiusure programmate sull’intera tratta, sia imminenti che successive. Il sito di ASPI, collegandosi a quest’altro link, permette anche di conoscere in tempo reale il traffico sulla A26, sull’intera autostrada oppure inserendo la località di partenza e quella di arrivo. La medesima operazione si può compiere tramite My Way, la app gratuita e geolocalizzata di Autostrade per l’Italia disponibile per dispositivi Android e iOs.

Altre ottime risorse per verificare la situazione del traffico sull’autostrada A26 Genova – Gravellona Toce sono Google Maps, Automap, 3B Meteo e le app Waze, Info Traffico e ViaMichelin.

TRAFFICO A26: LAVORI IN CORSO ESTATE 2021

Purtroppo l’autostrada A26, detta l’autostrada dei trafori a causa del gran numero di gallerie lungo il tracciato, nel corso dell’estate 2021 è interessata da un vasto numero di cantieri che stanno procurando numerosi disagi agli automobilisti. Soprattutto tenendo conto che si tratta di un’arteria frequentata da moltissimi vacanzieri, diretti non soltanto verso i trafori alpini citati in precedenza, ma provenienti anche da Milano (via A7) in direzione delle località marittime del Ponente ligure, e viceversa. Gli ingorghi maggiori, con code di almeno 1 km in entrambe le direzioni, si verificano quasi quotidianamente tra Ovada e Masone, rispettivamente a 30 e a 14 km da Genova.

A beneficio dei nostri lettori ecco il calendario dei lavori in corso sulla A26, che potete comunque verificare anche sul sito di ASPI. Cliccate sull’immagine per visualizzarla più grande.

WEBCAM AUTOSTRADA A26

Se non vi fidate di notizie, siti e app e volete vedere la situazione del traffico sulla A26 con i vostri occhi, Autostrade.it mette a disposizione circa 100 webcam posizionate lungo l’intera tratta, da Genova Voltri a Gravellona Toce. Le webcam risultano utilissime non solo per controllare la viabilità ma anche per appurare le reali condizioni meteo di un determinato luogo.