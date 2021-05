Traffico A 22 in tempo reale: siti e app

Le migliori risorse web per controllare il traffico della A 22 in tempo reale: siti e app ufficiali e non con la viabilità, i lavori in corso e il meteo

Scopriamo come verificare il traffico A 22 in tempo reale tramite siti e app facili da consultare. L’autostrada A 22, più famosa come autostrada del Brennero, copre un tragitto di 315 km da Modena al Passo del Brennero, al confine con l’Austria, consentendo di raggiungere molte importanti città tra cui Mantova, Verona, Trento e Bolzano, nonché luoghi di notevole interesse turistico come il Lago di Garda e le Dolomiti altoatesine. Ma soprattutto funge da asse di collegamento tra l’Italia, l’Austria e la Germania, non a caso è trafficatissima dai turisti tedeschi specie nel periodo estivo. A Modena si interseca con la A1 Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli e a Verona con la A4 Torino-Milano-Venezia-Trieste.

TRAFFICO A 22 SU AUTOBRENNERO.IT E APP UFFICIALE

Sul sito ufficiale dell’autostrada del Brennero è possibile controllare in tempo reale il traffico della A 22. La piattaforma web fornisce indicazioni molto precise sulla viabilità e sugli eventuali lavori in corso in entrambe le direzioni, oltre ad altre informazioni su meteo, aree di servizio, caselli autostradali e l’ubicazione delle stazioni di rifornimento carburante e di ricarica delle auto elettriche. Il sito permette inoltre di pianificare un viaggio visualizzando le previsioni del traffico nelle settimane successive e altre info utili. Tutte queste operazioni si possono compiere tramite l’app ufficiale e gratuita di Autobrennero.it disponibile per dispositivi Android e iOs.

TRAFFICO A 22 IN TEMPO REALE SU 3BMETEO E AUTOMAP

3B Meteo è il nome di un noto sito (con la relativa app) di previsioni del tempo, ma forse pochi sanno che fornisce in tempo reale anche informazioni su traffico e viabilità, con aggiornamenti su condizioni meteo, incidenti, code e controlli della velocità. Per verificare il traffico in A 22 cliccate qui (il servizio è fornito in collaborazione con il CCISS).

Automap offre più o meno lo stesso servizio con info sulla situazione in A22 aggiornate costantemente. A ciascun evento (incidente, lavori in corso, veicolo in avaria, ecc.) corrisponde un’apposita iconcina per facilitare la ricerca degli utenti.

CONTROLLARE IL TRAFFICO A 22 IN TEMPO REALE CON GOOGLE MAPS

Una delle migliori app per controllare il traffico della A 22 in tempo reale è ovviamente quella di Google Maps. L’applicazione permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. L’utilizzo di Google Maps, anche su PC e notebook, è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Altre buone app per verificare il traffico sono Waze, Info Traffico e ViaMichelin.

WEBCAM AUTOSTRADA A 22

Se non vi fidate delle notizie e volete vedere la situazione del traffico sulla A 22 con i vostri occhi, il sito Autobrennero.it mette a disposizione 13 webcam posizionate lungo l’intera tratta, da Modena al Brennero (precisamente Modena/Raccordo con l’A1, Reggiolo Stazione, Ponte sul Po, Povegliano, Verona Nord, Affi, Nogaredo Ovest, Piedicastello Sud, Paganella Ovest, Egna, Bolzano Nord, ADS Sciliar e Brennero). Le webcam risultano utilissime non solo per controllare la viabilità ma anche per appurare le reali condizioni meteo di un determinato luogo.