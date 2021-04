Traffico A 14 in tempo reale: info e app

Come controllare il traffico sulla A 14 in tempo reale: info e app per verificare non solo rallentamenti e criticità ma anche le condizioni meteo

L’autostrada A 14, gestita da Autostrade per l’Italia, è tra le più strategiche del nostro territorio perché serve buona parte della dorsale adriatica, da Rimini a Bari, mentre l’intera tratta copre il percorso da Bologna a Taranto per un totale di 743,4 km (la seconda per lunghezza dopo la A1 Milano-Napoli di 760 km). Di conseguenza è attraversata giornalmente da decine di migliaia di automobili e non di rado soggetta a rallentamenti e criticità: vediamo allora i siti e le app per conoscere il traffico della A 14 in tempo reale.

TRAFFICO A 14 SU AUTOSTRADE.IT E APP MY WAY

Sul sito ufficiale di ASPI è possibile controllare in tempo reale le tratte autostradali gestite, tra cui naturalmente la A 14. Basta collegarsi a questa pagina e inserire la località di partenza e quella di destinazione per visualizzare il percorso e il pedaggio relativo al tragitto richiesto. Inoltre, tramite l’apposito pulsante, si può attivare la visualizzazione del percorso elaborato da Tom Tom considerando le condizioni del traffico. La medesima operazione si può compiere tramite My Way, la app gratuita e geolocalizzata di Autostrade per l’Italia disponibile per dispositivi Android e iOs.

TRAFFICO A 14 IN TEMPO REALE SU 3BMETEO E AUTOMAP

3B Meteo è il nome di un celebre sito (con la relativa app) di previsioni del tempo, ma forse non tutti sanno che fornisce in tempo reale anche informazioni su traffico e viabilità, con aggiornamenti su condizioni meteo, incidenti, code e controlli della velocità. Per verificare il traffico in A 14 cliccate qui.

Automap offre più o meno lo stesso servizio con info sulla situazione in A14 aggiornate costantemente. A ciascun evento (incidente, lavori in corso, veicolo in avaria, ecc.) corrisponde un’apposita iconcina per facilitare la ricerca degli utenti.

CONTROLLARE IL TRAFFICO A 14 IN TEMPO REALE CON GOOGLE MAPS

Una delle migliori app per controllare il traffico sulla A 14 in tempo reale è ovviamente quella di Google Maps. L’applicazione permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. L’utilizzo di Google Maps, anche su PC e notebook, è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Altre buone app per verificare il traffico sono Waze, Info Traffico e ViaMichelin.

WEBCAM AUTOSTRADA A 14

Se non vi fidate delle notizie e volete vedere la situazione del traffico sulla A 14 con i vostri occhi, Autostrade.it mette a disposizione oltre 200 webcam posizionate circa ogni 5 km sull’intera tratta, da Bologna a Taranto. Le webcam risultano utilissime non solo per controllare la viabilità ma anche per appurare le reali condizioni meteo di un determinato luogo.