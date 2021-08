Autostrade A6 Torino Savona: traffico in tempo reale

Come controllare il traffico sulle autostrade A6 in tempo reale, con il calendario delle chiusure e dei lavori in corso programmato per l'estate 2021

Circa 125 km compongono l’autostrada A6 da Torino a Savona e viceversa, detta ‘La verdemare’, che rappresenta il principale collegamento tra il Piemonte occidentale e la Liguria, consentendo a decine di migliaia di turisti di raggiungere in estate il Ponente ligure e la Costa Azzurra, e in inverno, nella direzione opposta, le stazioni sciistiche delle province di Torino e di Cuneo. La A6 serve anche un significativo traffico commerciale generato principalmente dal porto di Savona-Vado. Scopriamo come controllare il traffico in tempo reale delle autostrade A6 Torino – Savona.

AUTOSTRADE A6: INFO TRAFFICO, CHIUSURE E LAVORI IN CORSO ESTATE 2021

L’autostrada A6 è in concessione alla società Autostrada dei Fiori SpA che gestisce anche il tratto da Savona a Ventimiglia della A10, dove peraltro confluisce la stessa A6 più o meno in corrispondenza del capoluogo savonese. La maniera migliore per restare sempre informati su traffico, chiusure e lavori in corso sulla A6 è dunque il sito ufficiale di Autostrada dei Fiori, in particolare: la sezione Info Traffico con notizie in tempo reale su eventuali incidenti, code e rallentamenti; la sezione Chiusure programmate con il calendario dei lavori di manutenzione che implicano la chiusura di alcuni tratti di autostrada in entrambe le direzioni; e la sezione Lavori in corso in cui si specificano i lavori che determinano il restringimento oppure lo scambio di carreggiata.

TRAFFICO A6 IN TEMPO REALE

Oltre ai già citati ci sono altri ottimi servizi per controllare il traffico sulla A6 in tempo reale. Tutti gli aggiornamenti sulla viabilità (e ulteriori informazioni su chiusure e lavori in corso) sono infatti presenti su:

– Google Maps: l’applicazione, presente ormai su qualsiasi dispositivo mobile, permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso e a eventuali lavori in corso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto.

– Automap: fornisce in tempo reale le informazioni su traffico e viabilità con news sulla situazione in A6 aggiornate costantemente. A ciascun evento (incidente, lavori in corso, veicolo in avaria, ecc.) corrisponde un’apposita iconcina per facilitare la ricerca degli utenti.

– CCISS – Viaggiare informati: permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale nazionale, compresa l’ubicazione di cantieri mobili e fissi su strade e autostrade. Il servizio è raggiungibile contattando il numero verde telefonico 1518, l’app gratuita per iOS e per Android o tramite l’account Twitter.

WEBCAM AUTOSTRADA A6

Infine, a beneficio di chi vuole vedere con i propri occhi la situazione del traffico sulla A6, il sito Autostradadeifiori.it mette a disposizione degli utenti una dozzina di webcam sistemate sull’intera tratta da Torino a Savona, in entrambi i sensi di marcia. Le webcam piazzate sui tratti autostradali risultano utilissime non solo per controllare la viabilità ma anche per appurare le reali condizioni meteo di un determinato luogo.