Come controllare il traffico A4 in tempo reale: info sulla viabilità, webcam e notizie su lavori in corso e interruzioni sulle carreggiate

C’è un’autostrada che taglia in due il nord Italia e la pianura Padana da ovest a est, congiungendo Torino e Trieste, per 524 km totali, dopo aver attraversato Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Venezia. È la cosiddetta ‘Serenissima’, la terza autostrada italiana per lunghezza dopo la A1 e la A14, ma la più trafficata in assoluto. Alla luce di ciò è consigliabile, per chi la percorre, restare sempre informati sul traffico della A4 in tempo reale, così da evitare tutti i possibili ingorghi.

TRAFFICO A4 SU SITI E APP UFFICIALI DEI GESTORI

L’autostrada A4 è è gestita da cinque società diverse: il tratto Torino – Milano dalla SATAP, il tratto Milano – Brescia da Autostrade per l’Italia, il tratto Brescia – Padova dalla società Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova, il tratto Padova – Venezia (compreso il Passante di Mestre) da Concessioni Autostradali Venete e infine il tratto Venezia – Trieste da Autovie Venete. Ciò significa che a seconda del tratto che si sta percorrendo si può consultare il sito o l’app ufficiale (quando disponibile) della concessionaria per avere tutte le info in tempo reale sulla viabilità e sul traffico in A4. Ecco i link da controllare:

– SATAP (Torino – Milano): sito web.

– Autostrade per l’Italia (Milano – Brescia): sito web – app Android – app iOs.

– Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova (Brescia – Padova): sito web – app Android – app iOs.

– Concessioni Autostradali Venete (Venezia – Trieste): sito web – app Android – app iOs.

– Autovie Venete (Venezia – Trieste): sito web – app Android – app iOs.

TRAFFICO A4 IN TEMPO REALE CON GOOGLE MAPS

Una app irrinunciabile per controllare il traffico sulla A4 in tempo reale è ovviamente quella di Google Maps. L’applicazione permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. L’utilizzo di Google Maps, anche su PC e notebook, è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Altre buone app per verificare il traffico sono Waze, Info Traffico e ViaMichelin.

CONTROLLARE IL TRAFFICO A4 IN TEMPO REALE SU 3BMETEO E AUTOMAP

Come molti sanno, 3B Meteo è il nome di un sito (con la relativa app) molto popolare di previsioni del tempo, ma che fornisce in tempo reale anche informazioni su traffico e viabilità, con aggiornamenti su condizioni meteo, incidenti, code e controlli della velocità. Per verificare il traffico in A4 cliccate qui.

Automap offre più o meno lo stesso servizio con info sulla situazione in A4 aggiornate costantemente. A ciascun evento (incidente, lavori in corso, veicolo in avaria, ecc.) corrisponde un’apposita iconcina per facilitare la ricerca degli utenti.

TRAFFICO A4 IN TEMPO REALE CON IL CCISS

Il CCISS – Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale, struttura facente capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, attraverso il servizio Viaggiare Informati permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale nazionale, compresa l’ubicazione di cantieri mobili e fissi su strade e autostrade, A4 inclusa. Il servizio è raggiungibile contattando il numero verde telefonico 1518 o consultando l’app gratuita per iOS e per Android. L’app del CCISS è pensata anche per ovviare alle interruzioni di collegamento alla rete mobile che possono verificarsi durante il viaggio. Le info su traffico e viabilità sono inoltre disponibili sull’account Twitter del centro coordinamento.

WEBCAM AUTOSTRADA A4

Per chi vuole vedere con i propri occhi la situazione del traffico sulla A4, i siti delle varie concessionarie mettono a disposizione numerosissime webcam posizionate lungo le varie tratte, da Torino a Trieste. Le webcam risultano utilissime non solo per controllare la viabilità ma anche per appurare le reali condizioni meteo di un determinato luogo.

Webcam da Torino a Milano

Webcam da Milano a Brescia

Webcam da Brescia a Padova

Webcam da Padova a Venezia

Webcam da Venezia a Trieste.