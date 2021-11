BreBeMi: traffico in tempo reale sull’autostrada

Stai per viaggiare sulla BreBeMi? Scopri come controllare il traffico in tempo reale dell'autostrada che da Brescia conduce a Milano

Come si controlla il traffico in tempo reale della BreBeMi? Inaugurata nel 2014 con l’obiettivo (non riuscito) di decongestionare il traffico della A4, l’autostrada A35 o ‘BreBeMi’ dalle iniziali delle tre province interessate dal tracciato (Brescia, Bergamo e Milano) ha fin qui fatto notizia soprattutto per gli altissimi costi di realizzazione e per l’elevato pedaggio (nonostante gli sconti) che ne ha disincentivato l’utilizzo rispetto alle previsioni. In ogni caso sulla BreBeMi circolano circa 20.000 veicoli al giorno, vediamo quali strumenti possono usare per monitorare la viabilità.

BREBEMI: TRAFFICO IN TEMPO REALE, COME CONTROLLARLO

La società che gestisce l’autostrada A35 BreBeMi fornisce informazioni in tempo reale sugli eventi che possono condizionare il viaggio e su eventuali itinerari alternativi, attraverso i seguenti strumenti:

– numero verde 800.186.083;

– punto assistenza clienti sito presso il casello di Treviglio;

– 16 pannelli a messaggio variabile in itinere e 10 pannelli a messaggio variabile nei punti di accesso all’autostrada;

– segnaletica a messaggio variabile;

Inoltre sulle vie di accesso ai caselli autostradali della A35 sono installati pannelli a messaggio variabile (con pittogrammi e messaggi testuali) che forniscono ai conducenti informazioni puntuali sulle condizioni di transitabilità e meteorologiche, nonché su eventuali limitazioni dei servizi.

È possibile utilizzare anche il sito web ufficiale di BreBemi che contiene una mappa dell’autostrada con segnalazioni in tempo reale del traffico e una sezione con le ordinanze che riguardano eventuali chiusure o restringimenti di corsia per lavori in corso o per manutenzione.

TRAFFICO BREBEMI IN TEMPO REALE CON GOOGLE MAPS

Una app sempre affidabile per controllare il traffico della BreBeMi in tempo reale è quella di Google Maps. L’applicazione permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. L’utilizzo di Google Maps, anche su PC e notebook, è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Altre buone app per verificare il traffico sono Waze, Info Traffico e ViaMichelin.

CONTROLLARE IL TRAFFICO BREBEMI IN TEMPO REALE SU ILMETEO.IT E AUTOMAP

Nonostante IlMeteo.it sia soprattutto un servizio di previsioni del tempo, il sito e la relativa app forniscono in tempo reale anche informazioni su traffico e viabilità, con aggiornamenti su condizioni meteo, incidenti, code e controlli della velocità. Per verificare il traffico della A35 BreBeMi cliccate qui.

Automap offre più o meno lo stesso servizio con info sulla situazione in BreBeMi aggiornate costantemente. A ciascun evento (incidente, lavori in corso, veicolo in avaria, ecc.) corrisponde un’apposita iconcina per facilitare la ricerca degli utenti.

TRAFFICO BREBEMI IN TEMPO REALE CON IL CCISS

Il CCISS – Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale, struttura facente capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, attraverso il servizio Viaggiare Informati permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale nazionale, compresa l’ubicazione di cantieri mobili e fissi su strade e autostrade, BreBeMi inclusa. Il servizio è raggiungibile contattando il numero verde telefonico 1518 o consultando l’app gratuita per iOS e per Android. L’app del CCISS è pensata anche per ovviare alle interruzioni di collegamento alla rete mobile che possono verificarsi durante il viaggio. Le info su traffico e viabilità sono inoltre disponibili sull’account Twitter del centro coordinamento.

WEBCAM BREBEMI

Per chi vuole vedere con i propri occhi la situazione del traffico sulla BreBeMi, il sito dell’autostrada A35 Brescia – Milano fornisce il link ad alcune webcam posizionate lungo il tracciato, in particolare presso il casello di Travagliato Ovest, lo svincolo per il raccordo Ospitaletto-Montichiari, il casello di Chiari Est, il casello di Romano di Lombardia e l’interconnessione con la tangenziale Est Esterna di Milano A58. Le webcam risultano utilissime non solo per controllare la viabilità ma anche per appurare le reali condizioni meteo di un determinato luogo.