Buon Natale 2022 da SicurAUTO.it

Anche quest’anno SicurAUTO.it sarà con voi durante le feste, per festeggiare e brindare in sicurezza augurandovi un Buon Natale 2022

Come da tradizione arriva il momento per SicurAUTO.it di augurarvi Buon Natale 2022, sperando che possiate trascorrerlo serenamente e in allegria insieme alle persone più care. Ci prendiamo anche noi una piccola pausa ma il nostro sito resta a disposizione H24 di tutti coloro che cercano informazioni sulle previsioni del traffico nel periodo di Natale e sul mondo dell’auto in generale, ponendo sempre un occhio di riguardo sulla sicurezza. Torneremo prestissimo, intanto godiamoci tutti quanti questo fantastico week-end natalizio.

BUON NATALE 2022, CI RIVEDIAMO IL 27 DICEMBRE

Nel rinnovarsi gli auguri di un Felice e… Sicuro Natale, vi ricordiamo di brindare responsabilmente con amici e familiari e pensare anche alla sicurezza dei vostri cari se sarete al volante per andare in vacanza o per lavoro. Non dimenticate di allacciare le cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e di usare correttamente il seggiolino per i vostri bimbi. Di seguito trovate consigli, guide e info utili sui viaggi in auto durante il periodo invernale.

– Traffico 24, 26 e 27 dicembre 2022: le previsioni di Natale

La situazione del traffico del 24, 26 e 27 dicembre 2022 con le previsioni per il week-end di Natale sulle principali strade e autostrade italiane.

– Traforo Monte Bianco: il 1° gennaio 2023 aumenta il pedaggio

Tutto sul Traforo del Monte Bianco: le tariffe 2023 dei pedaggi, riferite alle diverse tipologie di veicoli, e le interruzioni programmate nei prossimi mesi.

– Viaggi in auto in Europa a Natale 2022: le regole da ricordare

Se state pianificando viaggi in auto in Europa per il periodo delle feste qui trovate le regole della circolazione stradale in vigore nei Paesi più vicini all’Italia.

– Tutor autostrade 2022: mappa dei dispositivi attivi a Dicembre

Informazioni sui tutor delle autostrade nel 2022, con la mappa aggiornata dei tratti su cui i dispositivi per il rilevamento della velocità sono attivi e in funzione.

– Autonomia auto elettriche in inverno: quanto diminuisce?

Ecco quanto scende l’autonomia delle auto elettriche in inverno: i dati reali monitorati su 7 mila veicoli durante la guida negli USA.

– Evitare i vetri auto appannati: 5 consigli utili in inverno

Partire subito con la visuale ottimale sulla strada è più facile seguendo i consigli utili in inverno per evitare i vetri appannati in auto.

– Gomme invernali 2022 – 2023: ordinanze autostrade

Obbligo gomme invernali 2022 – 2023 o catene a bordo: leggi le ordinanze delle autostrade per conoscere le tratte che bisogna percorrere con gli pneumatici da neve.

– Accessori auto più utili per l’inverno: cosa tenere nel bagagliaio

Gli attrezzi auto adatti risolvono ogni piccolo problema che può presentarsi col freddo. Ecco cosa tenere tra gli accessori auto più utili per l’inverno.

– Pneumatici invernali e catene a bordo: ordinanze ANAS 2022 – 2023

Pneumatici invernali sulle strade statali (o catene/calze a bordo): leggi le ordinanze ANAS 2022 – 2023 con l’elenco di tutte le strade in cui vige l’obbligo.

– Gomme invernali e catene da neve in Europa: le regole 2022 – 2023

Quali sono le regole 2022 – 2023 su gomme invernali e catene da neve nei Paesi confinanti con l’Italia? Ecco le info utili per i viaggi in Europa.

– I migliori liquidi lavavetro antigelo per l’inverno

Ecco cosa bisogna sapere sui liquidi lavavetro antigelo: un test mette a confronto 10 prodotti per decretare i migliori che resistono al gelo.

– Scaldare il motore in inverno: perché è inutile e dannoso

Scaldare il motore in inverno è davvero indispensabile? Ecco cosa fare e come regolarsi prima di partire con il motore freddo.

– Pressione pneumatici in inverno: quale valore e come regolarsi

La pressione delle gomme in inverno cambia in funzione della temperatura: ecco come regolarla e i consigli degli esperti.

– 10 errori da non fare con il seggiolino auto per bambini

1 genitore su 2 monta in modo errato il seggiolino in auto, ecco alcuni consigli ed errori da non fare per la sicurezza dei vostri bambini.

– 10 errori da non fare quando si guida sulla neve o il ghiaccio

Le gomme invernali e le catene spesso non bastano a prevenire situazioni di emergenza. Ecco i consigli utili per guidare su neve e ghiaccio.

– Catene da neve: guida alla scelta e al montaggio

Le catene da neve sono l’alternativa conveniente agli pneumatici invernali: cosa cambia tra i vari modelli, i consigli sulla scelta e il montaggio delle catene da neve.

– Batteria auto scarica: 4 consigli per prepararla all’inverno

Perché all’improvviso troviamo la batteria auto scarica e i consigli per prepararla all’inverno.

– 10 errori da non fare dopo un incidente stradale

Essere coinvolti in un incidente stradale può capitare a tutti, scopriamo quali sono i comportamenti corretti da seguire e gli errori da evitare.