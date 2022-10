Scaldare il motore in inverno è davvero indispensabile? Ecco cosa fare e come regolarsi prima di partire con il motore freddo

Riscaldare il motore in inverno prima di partire è un’abitudine che si tramanda da generazioni, ma è inutile con le auto moderne. Un tempo dava molti vantaggi, oggi invece, con motori moderni più efficienti, non solo è inutile, ma rischia di compromettere la salute del motore. L’ADAC (Automobile Club Tedesco) ci aiuta a fare chiarezza su questo mito: quanto è davvero utile riscaldare il motore da fermo e quanta benzina si consuma per scaldare il motore a -10°C.

Aggiornamento del 31 ottobre 2022: miglioramento leggibilità e contenuti più utili e attuali per i lettori

-> Scaldare il motore prima di partire

-> Quanto tempo per scaldare il motore in inverno

-> Consumo benzina per scaldare il motore in inverno

-> Scaldare il motore in inverno: come fare

SCALDARE IL MOTORE PRIMA DI PARTIRE

Partiamo con un piccolo e breve riepilogo di come funziona un motore a combustione moderno nel momento in cui viene avviato. I fattori maggiormente coinvolti sono:

– le temperature di esercizio;

– le parti meccaniche;

– i fluidi lubrificanti e refrigeranti.

Molti componenti, come i cilindri, i pistoni e le valvole, sono composti da materiali differenti, che lavorano a temperature di esercizio diverse. Questo è un fattore cruciale, perché gli attriti all’interno della camera di combustione creano un improvviso innalzamento delle temperature di questi componenti, portando ad una deformazione controllata del pezzo. Perché è una fase particolarmente critica? Perché all’interno del motore, diversi parti devono ancora raggiungere la loro “forma” ottimale, che deve essere opportunamente calcolata in fase di progettazione onde evitare guasti e rotture. Il compito di riscaldare il motore a freddo è riservato principalmente al lubrificante che deve anche diminuire al massimo gli attriti.

QUANTO TEMPO PER SCALDARE IL MOTORE IN INVERNO A -10°C

L’ADAC fornisce alcuni dati per capire quanto si scalda realmente il motore in inverno. Dopo 4 minuti di funzionamento del motore da fermo a una temperatura esterna di -10 °C, l’olio motore ha raggiunto una temperatura di -7 °C. E’ chiaro che spesso si resta fermi non solo per riscaldare il motore, ma anche per scaldare l’abitacolo e sbrinare i vetri. Ma anche in questo caso, almeno per le auto meno nuove, disappannare i vetri in inverno da fermo tentando di scaldare il motore è un’impresa difficile.

CONSUMO BENZINA PER SCALDARE IL MOTORE IN INVERNO

Restare fermi in attesa che il motore si riscaldi non serve neppure al comfort dei passeggeri. Durante i primi 4 minuti, l’aria del riscaldamento avrà raggiunto solo i 13 °C secondo l’ADAC. Durante questa fase di riscaldamento da fermo:

– il motore ha consumato 0,1 litri di benzina;

– l’olio lubrificante invece impiega più tempo a scaldarsi con l’auto ferma e in questa fase il motore è sottoposto a maggiori attriti finché non arriva alla temperatura di funzionamento corretta.

Non è così per il liquido refrigerante, che invece sale di temperatura molto prima. I motori moderni si riscaldano più velocemente di quelli meno efficienti del passato, grazie ai materiali utilizzati e a progettazioni mirate. Proprio per queste motivazioni utilizzare la vecchia abitudine di riscaldare il motore non solo è inutile, ma addirittura controproducente e illegale in Italia, secondo l’articolo 157 del CDS. Quindi come fare?

SCALDARE IL MOTORE IN INVERNO: COME FARE

Potremmo dire che “la verità è nel mezzo”, o meglio, che bisogna saper equilibrare i tempi tra il riscaldamento da fermo e la partenza. La miglior cosa da fare è attendere alcuni secondi dopo l’avviamento del motore prima di inserire la marcia e partire. Una volta partiti è sconsigliato sforzare il motore, e anzi dosare a dovere l’acceleratore e il cambio, per mantenere una marcia uniforme e dolce. Una volta che tutti i componenti in gioco hanno raggiunto le temperature di esercizio ideali – anche grazie ai sistemi di raffreddamento del motore, sarete liberi di usare gas e cambio a proprio piacimento – ma sempre nei limiti del buonsenso e della legge.