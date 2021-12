Gomme invernali e catene da neve in Europa: le regole 2022

Quali sono le regole 2022 su gomme invernali e catene da neve nei Paesi confinanti con l’Italia? Ecco le info utili per i viaggi in Europa

Chi decide di viaggiare per l’Europa in inverno deve essere bene informato, tra le altre disposizioni locali, anche sulle regole in vigore per gomme invernali e catene da neve in Europa. In questo articolo dedicheremo un approfondimento specifico ai Paesi più vicini e confinanti con l’Italia. Ecco in quali Paesi c’è l’obbligo delle gomme invernali o delle catene da neve, dove sono solo consigliate e come comportarsi in viaggio.

GOMME INVERNALI E CATENE DA NEVE IN ITALIA

Prima di parlare delle regole all’estero, è bene fare una precisazione sull’obbligo delle catene da neve in Italia, quando, dove e in cosa consiste. Lo abbiamo più volte chiarito, ma lo ripetiamo ancora: in Italia non esiste l’obbligo delle gomme invernali, anche se l’espressione è diventata di uso comune anche tra gli addetti ai lavori. L’obbligo delle catene da neve a bordo invece esiste, ma solo sulle strade e autostrade dove scattano le ordinanze invernali; si riconoscono per la presenza del segnale qui sotto. Le gomme invernali quindi sono un mezzo sdrucciolevole equivalente che molti automobilisti scelgono di montare per tutto il periodo delle ordinanze, poiché più comode delle catene e più sicure con ogni condizione di asfalto freddo (stabilmente sotto i 7 °C). Cosa succede quando si viaggia in inverno fuori dall’Italia? Ecco le regole da seguire che riportiamo con i consigli del Touring Club Svizzero.

GOMME INVERNALI E CATENE DA NEVE IN FRANCIA

Se decidi di viaggiare in Europa e passare per la Francia, ecco le regole sulle gomme invernali e le catene da neve da rispettare:

– in Francia c’è l’obbligo delle gomme invernali dal 1° novembre al 31 marzo, in determinati comuni delle regioni di montagna (42 distretti);

– l’obbligo per le auto prevede pneumatici invernali con profondità minima del battistrada di 3,5 mm, catene da neve o dispositivi antisdrucciolevoli equivalenti;

– le gomme chiodate in Francia sono ammesse dal sabato antecedente l’11 di novembre fino all’ultima domenica di marzo dell’anno successivo;

GOMME INVERNALI E CATENE DA NEVE IN GERMANIA

L’obbligo delle gomme invernali o catene in Germania è previsto su strade ricoperte di neve, nevischio o ghiaccio. Le regole più recenti, prevedono che:

– gli pneumatici invernali devono avere il simbolo del fiocco di neve o 3PMSF per essere conformi, mentre la marcatura M+S sulle gomme prodotte fino alla fine del 2017 sarà tollerata fino al 30 settembre 2024;

– le catene da neve (fino a una velocità di 50 km/h) o mezzi antisdrucciolevoli equivalenti si possono utilizzare al posto delle gomme invernali;

– le gomme chiodate sono vietate in Germania;

GOMME INVERNALI E CATENE DA NEVE IN AUSTRIA

Se il viaggio in Europa fa tappa in Austria, l’obbligo delle gomme invernali scatta se la carreggiata si ricopre di neve, nevischio o ghiaccio, dal 1 novembre al 15 aprile. In alternativa:

– sono consentite le catene da neve almeno su due ruote motrici;

– l’obbligo vale se la strada è ricoperta di neve o di ghiaccio in modo permanente e non per una fioccata temporanea;

– l’uso delle calze da neve in Austria come alternativa alle catene non è autorizzato;

– le gomme chiodate in Austria sono ammesse dal 1 ottobre al 31 maggio, solo se montate su tutte le ruote;

GOMME INVERNALI E CATENE DA NEVE IN SVIZZERA

Viaggiare in Svizzera d’inverno comporta una dotazione consigliata. Da ottobre ad aprile è raccomandato l’uso di gomme invernali. Mentre le catene si possono usare solo in caso di neve o ghiaccio. Non c’è alcun obbligo.

GOMME INVERNALI E CATENE DA NEVE IN SLOVENIA

In Slovenia l’obbligo delle gomme invernali va dal 15 novembre al 15 marzo e in presenza di neve sulla strada. La dotazione consentita prevede pneumatici invernali M+S o 3PMSF e se c’è neve è possibile montare le catene.

