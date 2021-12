Tutor autostrade 2022: mappa dei dispositivi attivi

Informazioni sui tutor delle autostrade nel 2022, con la mappa aggiornata dei tratti su cui i dispositivi per il rilevamento della velocità sono attivi e in funzione

L’emergenza Covid non è finita ma gli italiani hanno ripreso a viaggiare e ad affollare le autostrade, sia per lavoro che per andare in vacanza, di conseguenza il volume del traffico è praticamente tornato ai livelli pre-pandemici. Giova quindi ricordare che da un paio d’anni, una volta risolte le beghe giudiziarie per questioni relative ai brevetti (ne abbiamo parlato qui, la partita comunque non è chiusa del tutto), su oltre mille chilometri di autostrade sono stati gradualmente riattivati i sistemi di rilevazione della velocità comunemente chiamati tutor o safety tutor. Attraverso cui la Polizia Stradale può identificare e sanzionare gli automobilisti che superano i limiti consentiti. Vediamo la mappa aggiornata dei tutor autostrade 2022 attivi e funzionanti.

Aggiornamento del 9 dicembre 2021 con l’elenco completo dei tutor attivi sulla rete autostradale italiana. Attualmente, con l’entrata in funzione dal mese di giugno 2021 di 10 nuove tratte, quelle vigilate dai sistemi tutor sono salite a 144. Per una lunghezza pari a circa 1.400 km di carreggiate autostradali.

QUALI TUTOR AUTOSTRADE 2022 SONO ATTIVI

I tutor autostradali sono dispositivi automatici di rilevamento che misurano la velocità media di un veicolo in un determinato tratto invece che la velocità istantanea come fanno gli autovelox. Sviluppati da Autostrade per l’Italia ma interamente gestiti dalla Polizia Stradale, che ne programma l’attività definendone le ore di accensione e i relativi parametri di funzionamento (oltre ad accertare le infrazioni emettendo i verbali delle sanzioni), si basano sulla tecnologia SICVE, acronimo di ‘sistema informativo per il controllo della velocità’ (quella finita nel mirino dei giudici perché un’azienda toscana ne reclama la titolarità del brevetto). Mentre nel 2018 è uscita una nuova e più efficace versione denominata SICVE-PM (Plate Matching) che un po’ alla volta soppianterà la precedente. Il nuovo sistema di tutor garantisce infatti una scansione più dettagliata dell’immagine del veicolo. E un’efficienza maggiore nel rilevamento e nella velocità della trasmissione dei dati.

LIMITI DI VELOCITÀ IN AUTOSTRADA: SANZIONI PER CHI NON LI RISPETTA

Ricordiamo che in base all’articolo 142 del Codice della Strada la velocità massima in autostrada non può superare i 130 km/h (anche se sui tratti a tre corsie per ogni senso di marcia i gestori possono elevarla a 150 km/h, previa segnalazione). Limite che scende a 110 km/h in presenza di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura. Per i neopatentati il limite in autostrada nel primo triennio di guida è invece di 100 km/h. Le sanzioni previste per chi supera questi limiti sono le seguenti.

– Multa da 42 a 173 euro per chi supera i limiti di non oltre 10 km/h;

– multa da 173 a 695 euro + decurtazione di tre punti patente per supera i limiti da 11 a non oltre 40 km/h;

– altra multa da 544 a 2.174 euro + sospensione della patente da uno a tre mesi + decurtazione di dieci punti patente per supera i limiti da 41 a non oltre 60 km/h;

– multa da 847 a 3.389 euro + sospensione della patente da sei a dodici mesi + decurtazione di dieci punti patente per supera i limiti di oltre 60 km/h.

Le sanzioni inflitte ai neopatentati prevedono la doppia decurtazione dei punti.

TUTOR AUTOSTRADE 2022: MAPPA DEI DISPOSITIVI ATTUALMENTE FUNZIONANTI

E veniamo adesso all’elenco dei tutor autostrade attivi nel 2022. La Polizia Stradale aggiorna periodicamente il numero e la dislocazione dei dispositivi attivi. Attualmente, in base all’ultimo aggiornamento sul sito di Polstrada datato 15/6/2021, sono in funzione 144 tutor autostradali su 1.400 km di autostrada. A pieno regime, prima della sentenza del 2018 che ne aveva disposto il momentaneo spegnimento, operavano circa 300 impianti spalmati su 2.500 km. L’obiettivo è quello di tornare quanto prima su quelle cifre.

Tratti autostradali su cui sono attivi i tutor.

– A1 MILANO – NAPOLI

direzione nord

Santa Maria Capua Vetere – Capua

Caserta Nord – Santa Maria Capua Vetere

San Vittore – Cassino

Cassino – Pontecorvo

Colleferro – Valmontone

San Cesareo – Monte Porzio Catone

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1 – Allacciamento A24-A1

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Nord-A1 – Ponzano Romano

Ponzano Romano – Magliano Sabina

Magliano Sabina – Orte

Firenzuola – Badia

Reggio Emilia – Campegine

Campegine – Parma

Modena Sud – Modena Nord

Fidenza – Fiorenzuola

Fiorenzuola – Piacenza Sud

Piacenza Sud – Piacenza Nord

Piacenza Nord – Casalpusterlengo

Casalpusterlengo – Lodi

Lodi – Milano Sud.

direzione sud

Milano Sud – Lodi

Lodi – Casalpusterlengo

Casalpusterlengo – Piacenza Nord

Piacenza Nord – Piacenza Sud

Allacciamento A21-A1 – Fiorenzuola

Fiorenzuola – Fidenza

Fidenza – Allacciamento A15-A1

Allacciamento A15-A1 – Parma

Parma – Campegine

Modena Sud – Allacciamento A14-A1

Badia – Firenzuola

Orte – Ponzano Romano

Ponzano Romano – Allacciamento GRA-Diramazione Roma Nord-A1

Allacciamento A24-A1 – Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1 – Collefferro

Monte Porzio Catone – San Cesareo

Frosinone – Ceprano

Pontecorvo – Cassino

San Vittore – Caianello

Capua – Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria Capua Vetere – Caserta Nord.

– A4 TORINO – TRIESTE

direzione ovest

San Stino – San Donà

Ospitaletto – Rovato

Rovato – Palazzolo

Palazzolo – Ponte Oglio

Ponte Oglio – Grumello

Grumello- Seriate

Seriate – Bergamo

Dalmine – Capriate

Capriate – Cavenago.

direzione est

Trezzo – Dalmine

Dalmine – Bergamo

Bergamo – Seriate

Seriate – Grumello

Grumello – Ponte Oglio

Ponte Oglio – Palazzolo

Palazzolo – Rovato

Rovato – Ospitaletto

Cessalto – San Stino

San Stino – Portogruaro

Villesse – Redipuglia.

– A5 DELLA VALLE D’AOSTA

Traforo Monte Bianco (entrambe le direzioni).

AUTOSTRADA A7 SERRAVALLE

direzione nord

Busalla – Ronco Scrivia

Ronco Scrivia – Isola del Cantone.

direzione sud

Busalla – Genova Bolzaneto.

– AUTOSTRADA A8 MILANO – LAGHI

direzione nord

Castellanza – Busto Arsizio.

direzione sud

Busto Arsizio – Castellanza

Castellanza – Origgio Ovest.

– AUTOSTRADA A10 DEI FIORI

direzione ovest

Celle Ligure – Albisola.

direzione est

Albisola – Celle Ligure.

– AUTOSTRADA A13 BOLOGNA – PADOVA

direzione nord

Bologna Interporto – Altedo

Altedo – Ferrara Sud

Ferrara Nord – Occhiobello

Occhiobello – Rovigo Sud

Rovigo Sud – Rovigo

Rovigo – Boara

Boara – Monselice

Monselice – Terme Euganee

Terme Euganee – Padova Sud.

direzione sud

Padova Zona Industriale – Padova Sud

Terme Euganee – Monselice

Rovigo – Rovigo Sud

Rovigo Sud – Occhiobello

Ferrara Nord – Ferrara Sud

Ferrara Sud – Altedo.

– AUTOSTRADA A14 BOLOGNA-TARANTO

direzione nord

Bari Nord – Bitonto

Andria Barletta – Canosa

Canosa – Allacciamento A16-A14

Allacciamento A16-A14 – Cerignola Est

Cerignola Est – Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale – Foggia

Foggia – San Severo

San Severo – Poggio Imperiale

Valle del Rubicone – Cesena

Forlì – Faenza

Faenza – Allacciamento Diramazione Ravenna-A14

Allacciamento Diramazione Ravenna-A14 – Imola

Imola – Castel San Pietro

Castel San Pietro – Bologna San Lazzaro

Allacciamento Ramo Casalecchio-A14 – Borgo Panigale.

direzione sud

Bologna Fiera – Bologna San Lazzaro

Faenza – Forlì

Castel San Pietro – Imola

Cesena – Valle del Rubicone

Valle del Rubicone – Rimini

Pescara Sud – Ortona

San Severo – Foggia

Foggia – Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale – Cerignola Est

Cerignola Est – Allacciamento A16-A14

Allacciamento A16-A14 – Canosa

Canosa – Andria Barletta

Andria Barletta – Trani

Trani – Molfetta

Molfetta – Bitonto

Bitonto – Bari Nord.

– AUTOSTRADA A16 NAPOLI – CANOSA

direzione ovest

Monteforte – Baiano.

direzione est

Monteforte – Avellino Ovest.

– AUTOSTRADA A23 ALPE-ADRIA

direzione nord

Udine Nord – Gemona

Gemona – Carnia.

direzione sud

Gemona – Udine Nord

Udine Sud – Nodo A23-A4.

– AUTOSTRADA A26 GENOVA – GRAVELLONA TOCE

direzione nord

Masone – Broglio

Ovada – Predosa.

direzione sud

Predosa – Ovada

Masone – Massimorisso.

– AUTOSTRADA A28 PORTOGRUARO – CONEGLIANO

Azzano Decimo – Villotta.

– AUTOSTRADA A30 CASERTA – SALERNO

direzione nord

Mercato San Severino – Nocera Pagani

Sarno – Palma Campania

Nola – Allacciamento A30-A1.

direzione sud

Allacciamento A1-A30 – Nola

Allacciamento A16-A30 – Palma Campania

Sarno – Nocera Pagani.

– AUTOSTRADA A56 TANGENZIALE DI NAPOLI

direzione ovest

Viadotto Corso Malta – Capodimonte

Camaldoli – Vomero

Fuorigrotta – Agnano

Solfatara – Arco Felice.

direzione est

Arco Felice – Astroni

Solfatara – Agnano

Agnano – Fuorigrotta

Arenella – Capodimonte.