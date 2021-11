I migliori liquidi lavavetro antigelo per l’inverno

Ecco cosa bisogna sapere sui liquidi lavavetro antigelo: un test mette a confronto 10 prodotti per decretare i migliori che resistono al gelo

In inverno scegliere un liquido lavavetro antigelo che funziona non è facile. La conferma arriva da un test di Autobild che mette a confronto 10 detergenti invernali parabrezza per stabilire quali sono i migliori liquidi lavavetro antigelo. Il risultato è inaspettato e anche se alcune marche sono meno reperibili in Italia, il test può dare utili indicazioni per scegliere tra i liquidi lavavetri auto migliori per l’inverno.

Aggiornamento del 29 novembre 2021 con miglioramento della leggibilità e contenuti più attuali

LIQUIDO LAVAVETRO ANTIGELO E ANTIGELO RADIATORE

Sembrano tutti uguali, ma come le lampadine, gli pneumatici e tanti altri prodotti per l’auto, anche il liquido lavavetro antigelo ha i suoi punti di forza e debolezze dietro il colore azzurro. Prima di passare ai risultati del test Autobild – GTU, può essere utile ricordare che i liquidi antigelo lavavetro sono diversi dal liquido antigelo per radiatore (altamente inquinante se disperso nell’ambiente) fin dalla composizione. Quindi non vanno mescolati e utilizzati con esso neppure in situazioni di emergenza. Come si fa a capire qual è il liquido detergente per parabrezza migliore? La risposta è nel test di cui parleremo qui sotto.

COME DEVE ESSERE UN BUON DETERGENTE PER VETRI ANTIGELO

Per capire se i detergenti antigelo per i vetri auto in commercio sono efficaci, Autobild ne ha testato le capacità pulenti a 0°C. Tutti i prodotti riescono a restare liquidi a basse temperature come promette il produttore, ma la differenza la fa la velocità di pulizia del parabrezza e l’assenza di strisce o aloni. Può sembrare una banalità, ma se il liquido antigelo spruzzato scioglie in breve tempo sporco o ghiaccio sul parabrezza, i tergicristalli avranno una vita più lunga.

IL TEST DEI LIQUIDI LAVAVETRO PER L’INVERNO

Per decretare i migliori liquidi lavavetro antigelo è stata utilizzata una speciale telecamera capace tramite un software di valutare la superficie tersa. Per ogni prova su un banco speciale (0°C e vento a 25 km/h), viene prima sporcato il vetro e quindi pulito dopo aver distribuito lo sporco. La valutazione è avvenuta in 10 cicli di pulizia spruzzando 50 ml di detergente attraverso gli ugelli del parabrezza.

Clicca sull’immagine qui sotto per vederla a tutta larghezza.

I MIGLIORI LIQUIDI LAVAVETRO ANTIGELO

Tra i 10 liquidi lavavetro testati ci sono prodotti da 1 euro a 3,75 euro al litro, ma “caro” non risponde a “migliore”. Per ottenere la sufficienza i detergenti lavavetro devono pulire almeno il 63% della superficie del parabrezza nel test con il minor numero di cicli. I liquidi lavavetro antigelo migliori che raggiungono prima la sufficienza sono Sonax seguito da Aral Clear view e Klarblick Robby Rob (migliore per rapporto prezzo-prestazioni). Autobild spiega che i migliori raggiungono il 100% della pulizia solo dopo 10 cicli, la migliore prestazione rilevata. Due consigli fondamentali secondo i tedeschi da ricordare:

– non farsi illudere dal design della tanica;

– evitare i liquidi lavavetro antigelo All Ride, Ernst e Nigrin per le scarse prestazioni;