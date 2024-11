Catene da neve: guida alla scelta e al montaggio

Guidare con gli pneumatici estivi sulla neve, il ghiaccio o l’asfalto ghiacciato è impossibile e in alcune città è vietato dalle ordinanze invernali: servono le catene da neve o gli pneumatici invernali se la temperatura scende sotto i 7 °C a prescindere dalle ordinanze. Con gli pneumatici invernali il problema si risolve, ma a patto che, lo strato di neve non sia molto alto. Se la neve o il ghiaccio formano uno strato alto e spesso, anche le gomme invernali non bastano. Ecco perché su particolari strade soggette a forti precipitazioni e molto inclinate è sempre preferibile avere nel bagagliaio delle catene da neve. Nei prossimi paragrafi vediamo cosa cambia tra i vari modelli di catene e come scegliere le catene da neve. Su un’auto a trazione integrale quante catene da neve servono? In questa guida vedremo tutto, dai consigli sulla scelta al montaggio e durante la guida con le catene da neve.

CATENE DA NEVE O GOMME INVERNALI

Per il Codice della Strada le catene da neve e gli pneumatici invernali (o termici) sono equivalenti. Pertanto sta a voi la scelta. E’ anche vero che le catene o i ragni (spider spikes) sono consigliati per chi viaggia raramente sulla neve o con l’asfalto freddo. E’ risaputo che le gomme invernali sono migliori di quelle estive già sotto i 7°C e vi permettono di guidare sulla neve con una certa disinvoltura.

Ricordiamo inoltre che le calze da neve sono di recente state “sdoganate” e rese legali dal Ministero. Il decreto ministeriale non si limita a riconoscere ufficialmente la UNI 16662-1 del 2020, ma autorizza anche l’uso di dispositivi conformi alle ormai note norme austriache ÖNORM V5117-2021 e ÖNORM V5121-2021. In questo articolo spieghiamo nel dettaglio la situazione normativa delle calze da neve in Italia.

LE CATENE DA NEVE O I RAGNI, COSA CAMBIA

Prima di acquistare le catene da neve è necessario verificare che esse siano compatibili con l’auto e gli pneumatici. Per questo motivo esistono catene con maglie di diversa sezione (maggiore o minore ingombro in cambio di maggiore o minore resistenza ed efficienza), in modo da adattarsi alle varie autovetture. In alcuni casi anche la maglia più stretta non va bene, (ad esempio nelle auto con pneumatici maggiorati) perché le catene potrebbero colpire gli organi meccanici collegati alla ruota, le sospensioni o addirittura la scocca.

In questi casi si rende necessario l’uso dei ragni al posto delle catene da neve, molto più pratici e veloci da montare ma anche molto più costosi (occhio ad acquistare solo quelli omologati). Il ragno rimane attaccato alla ruota tramite il gancio che sta all’altezza del mozzo, quindi non crea nessun ingombro nella parte interna della ruota; per questo motivo i ragni possono essere montati quasi dovunque. Guarda qui sotto il video della comparativa tra catene e calze da neve a confronto.

LA MISURA DELLE CATENE DA NEVE

Prima di acquistare bisogna scegliere le catene da neve adatte anche alle proprie esigenze, dal momento che esistono vari modelli con diverse caratteristiche e prezzi:

Chi vive in montagna o ci va spesso e ha frequentemente bisogno delle catene per percorrere lunghi tragitti, farà bene a scegliere catene a rombo da 10 – 12 millimetri .

o ci va spesso e ha frequentemente bisogno delle catene per percorrere lunghi tragitti, farà bene a scegliere . Chi abita in città dove nevica raramente e usa l’auto solo per brevi spostamenti può adottare modelli più economici. In realtà ormai quasi tutte le catene in commercio hanno una maglia a rombo e i vari modelli si differenziano principalmente per la facilità di installazione (auto-tensionanti o meno) e per lo spessore delle maglie (9 mm e 7 mm specifici per le vetture sportive). Ricordiamo che una maglia troppo sottile potrebbe pregiudicare l’aderenza sulla neve, quindi il miglior compromesso tra comfort e sicurezza sono le 9 mm (prezzo circa 80 euro).

Qui sotto riportiamo i link alle migliori catene da neve che sono state valutate nei test indipendenti ADAC, OAMTC e TCS:

Catene da neve Pewag Brenta 9 (voto 1,8)

Pro:

comportamento di guida omogeneo sulla neve;

di guida omogeneo sulla neve; molto resistente ;

; poca usura;

Contro:

smontaggio sui veicoli con trazione posteriore laborioso;

sui veicoli con trazione posteriore laborioso; richiede tensionamento durante la guida;

Catene da neve Rud innov8 Hybrid (voto 1,9)

Pro:

montaggio facile;

facile; molto resistente ;

; poca usura;

Contro:

meno grip in curva ;

; molto rumorose su strada senza neve;

su strada senza neve; potrebbe essere necessario preregolare la catena con utensili;

Catene da neve Filmer Super Grip (voto 2,0)

Pro:

buona trasmissione di potenza ;

; maneggevolezza omogenea sulla neve;

omogenea sulla neve; prezzo di acquisto molto basso;

Contro:

smontaggio a temperature sotto lo zero molto lungo in caso di congelamento del meccanismo;

a temperature sotto lo zero molto lungo in caso di congelamento del meccanismo; ritensionamento necessario;

Catene da neve Pewag Servomatik V (voto 2,0)

Pro:

montaggio e smontaggio affidabile in tutte le condizioni atmosferiche;

affidabile in tutte le condizioni atmosferiche; ottimo comportamento sulla neve in tutti i test;

Contro:

rottura di una maglia della catena dopo un breve percorso di guida nel test di usura;

della catena dopo un breve percorso di guida nel test di usura; prezzo alto;

Catene da neve Rud Centrax (voto 2,0)

Pro:

montaggio e smontaggio molto rapido in tutte le condizioni atmosferiche;

molto rapido in tutte le condizioni atmosferiche; molto resistenti ;

; bassa usura;

Contro:

partenza sulla neve leggermente migliore rispetto agli pneumatici invernali;

leggermente migliore rispetto agli pneumatici invernali; molto rumorose sulla strada senza neve;

Catene da neve König easy fit CU 9 (voto 2,5)

Pro:

montaggio e smontaggio facile in tutte le condizioni atmosferiche;

facile in tutte le condizioni atmosferiche; molto resistenti ;

; bassa usura;

Contro:

performance su neve solo leggermente migliori rispetto agli pneumatici invernali;

solo leggermente migliori rispetto agli pneumatici invernali; molto rumorose sulla strada senza neve;

Catene da neve Michelin Easy Grip Evolution (voto 2,6)

Pro:

ottima trasmissione di potenza sulla neve;

sulla neve; comportamento di guida sicuro e silenzioso;

di guida sicuro e silenzioso; montaggio e smontaggio di facile comprensione;

Contro:

velocità massima fino a 40 km/h (a velocità più elevate le prestazioni decrescono);

massima (a velocità più elevate le prestazioni decrescono); richiedono molta forza per il montaggio;

Calze da neve AutoSock (voto 2,8)

Pro:

montaggio e smontaggio molto semplice;

molto semplice; guida tranquilla e sicura sulla neve;

Contro:

trasmissione di potenza mediocre sulla neve;

mediocre sulla neve; elevata usura;

Calze da neve Goodyear Ultragrip (voto 2,8)

Pro:

montaggio e smontaggio molto semplice;

molto semplice; guida tranquilla e sicura sulla neve;

Contro:

trasmissione di potenza mediocre sulla neve;

mediocre sulla neve; poco resistente su strada asciutta;

OMOLOGAZIONE DELLE CATENE DA NEVE

E’ opportuno tenere presente che, i dispositivi di aderenza quali le catene da neve (o i ragni) per autovetture, SUV, furgoni e per mezzi tipo “trasporto leggero”, devono essere costruiti a regola d’arte, ovvero essere conformi alla UNI 11313 (CUNA NC178-01) o ad equipollente norma valida in ambito comunitario, quale la norma austriaca ON v.5117 (Decreto 10 maggio 2011, Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza degli autoveicoli). Assicuratevi, quindi, che il prodotto da voi acquistato sia omologato. Per le catene da neve più recenti potreste trovare indicata anche la norma UNI 16662-1 2020. Puoi approfondire qui altri consigli sulle catene da neve omologate.

COME MONTARE LE CATENE DA NEVE

Prima di affrontare un viaggio nel quale si prevede di dover usare le catene da neve, è opportuno fare alcune prove di montaggio delle catene da neve a casa, per non avere poi difficoltà in caso di effettiva necessità. Unitamente all’acquisto delle catene è necessario comprare dei guanti di gomma robusti, perché nel montaggio delle catene, si viene a contatto con le ruote della macchina, che a causa dell’umidità provocata dalla neve, e della sporcizia del manto stradale, saranno sporche.

Se l’auto è a trazione anteriore le catene da neve vanno montate davanti, in modo che la macchina mantenga direzionalità. Puoi approfondire qui dove montare le catene da neve su auto a trazione anteriore, posteriore o integrale. Qui sotto invece trovi alcuni video esemplificativi che mostrano i passaggi principali per montare le catene più diffuse, tradizionali e auto-tensionanti.

COME MONTARE I RAGNI DA NEVE ALLE RUOTE

Come già anticipato, alcune autovetture non possono montare le semplici catene da neve, anche quelle a maglia molto stretta, per via degli pneumatici maggiorati che farebbero sbattere le maglie delle catene contro la carrozzeria o contro gli organi meccanici. Queste limitazioni sono riportate nel libretto d’uso dell’auto e devono essere seguite scrupolosamente. In questi casi ci sono due possibilità:

cambiare le gomme estive maggiorate con delle gomme invernali con misura più piccola presente sul libretto (ed in caso di necessità montare sopra le catene);

(ed in caso di necessità montare sopra le catene); montare i ragni da neve (spider spikes).

I ragni sono un costoso sistema che permette alle auto che non hanno lo spazio per le catene, di muoversi sulla neve. Sono composti da un particolare gancio che si attacca al cerchione tramite i dadi che tengono la ruota nel mozzo. In questo gancio si attaccano appunto in caso di necessità i ragni con un’operazione che dura pochi secondi, e può essere effettuata da tutti.

Qui sotto si vede la procedura di installazione dei ragni alle ruote.

CONSIGLI DI UTILIZZO DELLE CATENE DA NEVE