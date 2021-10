Manutenzione auto elettrica e ibrida: quanto costa davvero?

Quanto costa davvero la manutenzione di un'auto elettrica e ibrida? L'inchiesta di SicurAUTO.it svela i costi reali di manutenzione di 10 auto elettriche e 10 ibride

La recente e grande attenzione sulle auto elettriche e ibride ci ha spinti ad aggiornare la nostra grande indagine esclusiva sui costi di manutenzione auto elettrica e ibrida. L’indagine pubblicata nel 2019 è ancora il più grande studio europeo sulla manutenzione delle auto elettriche e ibride basato su dati reali e ufficiali delle Case. I costi dei tagliandi auto elettriche e ibride a confronto con i modelli equivalenti a combustione interna ci hanno permesso di sfatare molti miti. Ecco quanto costa la manutenzione nei primi 6 anni delle auto elettriche e ibride più vendute.

Aggiornamento del 12 ottobre 2021: migliorata la leggibilità e aggiunti alcuni dettagli più attuali

ZERO MANUTENZIONE AUTO ELETTRICHE: UNA BUFALA!

L’analisi dei costi di manutenzione auto e delle ore di manodopera (MDP) per le 10 auto elettriche e le 10 auto ibride tra le più vendute in Europa, sfata alcuni miti radicati sulla frequenza dei tagliandi auto elettriche e ibride. Ad esempio “le auto elettriche avranno zero manutenzione” Sbagliato! Una previsione totalmente infondata guardando i piani di manutenzione dei Costruttori con tagliandi annuali. D’altra parte, se è vero che non ci sono né motore a scoppio né trasmissione idraulica, tutte le auto elettriche condividono gran parte delle parti in movimento sottoposte a controlli delle auto tradizionali ICE (ammortizzatori, bracci oscillanti, giunti, cuscinetti, freni, pneumatici, etc.).

COSTI MANUTENZIONE AUTO ELETTRICHE VS BENZINA: IN MEDIA -42%

Al di là dei tanti controlli, sempre necessari, il risultato più eclatante è che dal confronto tra i tagliandi di auto elettriche e a benzina si evidenzia anche ad un risparmio del 75% per la manutenzione ordinaria nei primi 6 anni di qualche modello. Mentre il risparmio medio è del 42% (182 euro/anno delle auto elettriche, contro i 314 euro delle auto tradizionali). Si può credere invece al fatto che le auto ibride richiedano una maggiore manutenzione rispetto alle versioni tradizionali a benzina? Anche in questo caso i numeri smentiscono questa credenza, la media di costo annuale è quasi identica. Ecco i casi più eclatanti e rappresentativi, suddivisi tra EV e HEV, dell’indagine Manutenzione auto elettrica e ibrida. Qui invece puoi vedere quali Case auto obbligano a fare i tagliandi per tutta la durata della garanzia sulla batteria al litio.

TAGLIANDO AUTO ELETTRICHE: QUANTE VOLTE VA FATTO?

I tagliandi delle auto elettriche nell’indagine costano in media il 42% in meno dei corrispettivi modelli tradizionali con motore a combustione interna. Ma non abbastanza da dimenticarsi l’officina: per 9 auto elettriche su 10 è previsto, infatti, un tagliando ogni anno a intervalli variabili da 15/20/30 mila km a seconda del Costruttore. Fa eccezione solo la Jaguar I-Pace, (3 tagliandi in 6 anni, la metà rispetto alla F-Pace che invece ne fa 6, uno l’anno). La Jaguar I-Pace è anche l’auto che richiede meno della metà di ore di MDP totali (4 h) rispetto alla F-Pace 2.0 i4 (9,9 h) con un costo complessivo per i tagliandi del 75% più basso rispetto alla F-Pace a benzina. Ci sono però anche delle eccezioni. È il caso della Citroen C-ZERO che richiede esattamente le stesse ore di MDP (10,6 h) di una Citroen C1 1.0 VTi 72cv e infatti anche il costo medio annuale dei tagliandi è quasi identico.

TESLA: POCHI RICAMBI MA COSTI DEI TAGLIANDI ABISSALI

Alla Tesla Model S75D va il primato di essere l’auto elettrica dell’indagine più costosa da manutenere, con un costo medio annuale di 625 euro e il più alto numero di ore di MDP (15 h in totale). Sicuramente non giustificabili dai ricambi che si sostituiscono ai tagliandi auto Tesla annuali (batterie telecomandi e tergicristalli a 1/3/5 anni – in aggiunta filtro disidratatore, filtro A/C e liquido freni a 2/4/6 anni, con l’ulteriore sostituzione liquido raffreddamento batteria a 4 anni). Bisogna però dire che la politica Tesla sui tagliandi di manutenzione obbligatori è radicalmente cambiata: i clienti non sono più obbligati a farli. Ma restano validi i costi che analizziamo nella nostra indagine. Mentre il confronto Volkswagen eGolf vs Golf 1.5 TSI 130 cv rivela che le due auto richiedono quasi le stesse ore di MDP (in totale 12 h l’elettrica vs 13h tradizionale) ma la eGolf vanta anche il costo medio annuale di circa 1/3 (74 euro) rispetto alla gemella a benzina (197 euro). Tra i Costruttori che hanno fornito anche il costo di sostituzione batteria auto elettrica (IVA e manodopera inclusa), da notare che la Nissan Leaf ha un costo medio per kWh più basso rispetto alle altre auto (qui sotto i dati).

COSTI DI MANUTENZIONE AUTO ELETTRICA E BENZINA A CONFRONTO

Il confronto dei costi medi di manutenzione tra tutte le auto elettriche e quelle a combustione interna conferma che in 6 anni per le auto a batteria si spende mediamente meno: circa 1095 euro per un’auto elettrica contro 1885 euro per un’auto tradizionale equivalente. La media di ore di manodopera necessarie conferma anche che le auto elettriche in officina ci andranno, con la stessa frequenza o quasi di quelle tradizionali ma per meno tempo: circa il 13% in meno di manodopera in 6 anni (8,8 ore la media EV contro le 10,1 ore della media ICE). Le differenze di costi e manodopera tra auto elettriche e tradizionali sono chiaramente influenzate anche dai ricambi in più che bisogna sostituire. Se nei tagliandi delle auto elettriche è ricorrente la sostituzione del filtro A/C e del liquido freni (e più di rado del liquido raffreddamento batteria), i costi di manutenzione delle auto tradizionali lievitano quasi sempre per le cinghie di distribuzione e rulli, candele, olio e filtri.

TAGLIANDI E COSTI DI MANUTENZIONE DELLE 10 AUTO ELETTRICHE

– Nissan Leaf – Nissan Pulsar 1.5 dCi

– Renault ZOE R90 – Renault Clio 0.9 Tce

– Volkswagen eGolf – Volkswagen Golf 1.5 TSI

– Hyundai Kona Electric – Hyundai Kona 1.0 T-GDI

– Tesla Model S 75D – Porsche Panamera 3.0V6

– Smart fortwo EQ – Smart fortwo 1.0

– Hyundai Ioniq Electric – Hyundai i30 1.4 T-Gdi

– Citroën C-Zero – Citroen C1 1.0 Vti

– Smart forfour EQ – Smart forfour 1.0

– Jaguar I-PACE – Jaguar F-PACE 2.0 i4

QUANTO COSTA SOSTITUIRE LA BATTERIA DELLE AUTO ELETTRICHE

– Nissan Leaf: 213 euro/kWh (costo sostituzione batteria 40 kWh – 8.540 euro IVA e MDP incl.)

– Volkswagen eGolf: 649 euro/kWh (costo sostituzione batteria 35,8 kWh – 23.248 euro IVA e MDP incl.)

– Smart fortwoEQ: 646 euro/kWh (costo sostituzione batteria 17,6 kWh – 11.385 euro IVA e MDP incl.)

– Smart forfourEQ: 646 euro/kWh (costo sostituzione batteria 17,6 kWh – 11.385 euro IVA e MDP incl.)

– Citroen C-ZERO: 1.448 euro/kWh (costo sostituzione batteria 14,5 kWh – 21.006 euro IVA e MDP incl.)

TAGLIANDO AUTO IBRIDA VS ICE: STESSA MANODOPERA

La manutenzione auto ibride (HEV), al contrario di quanto si è sempre detto fino ad oggi, non è affatto vero che richiede più tempo e costi della stessa auto con solo motore termico. Lo si capisce analizzando i costi e i tempi di MDP dei tagliandi delle auto ibride e tradizionali (ICE) nell’indagine, sia restando nel listino dello stesso brand, sia mettendo a confronto auto di brand diversi ma dello stesso Paese. In media un’auto ibrida costa tanto quanto un’auto equivalente a combustione interna, cioè circa 1490 euro in 6 anni. Così come le ore di manodopera sono mediamente sovrapponibili: 9,7 ore la media ibrida contro 9,6 ore la media ICE.

MANUTENZIONE AUTO IBRIDE: NON FANNO IL DOPPIO DEI TAGLIANDI

A sfatare il mito delle auto ibride più care sono i dati estrapolati dai piani di manutenzione della Yaris Hybrid, C-HR Hybrid, Swift 1.2 Hybrid e Ioniq Hybrid per le quali la differenza di costo rispetto alle benchmark tradizionali è molto limitato. Nel caso della C-HR Hybrid il tempo di MDP dopo 6 anni è addirittura identico alla C-HR 1.2 Turbo. Solo in un caso – la Kia Niro HEV richiede 2,8 ore di MDP più dell’auto a benzina di riferimento, ma con un numero di tagliandi doppio (6 anziché 3 della Kia Sportage 1.6 GDi). Le evidenze emerse dall’indagine quindi smentiscono il mito dei costi più cari di manutenzione delle auto ibride rispetto alle auto tradizionali, anzi è il contrario in alcuni casi. Lo dimostra il confronto di costi di manutenzione delle ibride Toyota RAV4 Hybrid, Toyota Auris Hybrid e Toyota Prius Hybrid che costano anche meno rispetto alle Honda Civic 1.5 Turbo e CR-V 1.5 Turbo, su cui invece bisogna sostituire anche candele e filtro carburante a 6 anni. Leggi qui il commento del direttore di SicurAUTO.it sull’indagine.

TAGLIANDI E COSTI DI MANUTENZIONE DELLE 10 AUTO IBRIDE

– Toyota Yaris 1.5 Hybrid – Toyota Yaris 1.5 VVT-i

– Toyota C-HR 1.8 Hybrid – Toyota C-HR 1.2 Turbo

– Toyota Auris 1.8 Hybrid – Honda Civic 5p 1.5 Turbo

– Toyota RAV4 2.5 Hybrid – Honda CR-V 1.5 Turbo

– Kia Niro 1.6 HEV – KIA Sportage 1.6 GDI

– Lexus NX 300h – Mercedes GLC 250 4MATIC 2.0

– Suzuki Swift 1.2 Hybrid 2WD – Suzuki Swift 1.0

– Hyundai Ioniq Hybrid – Hyundai i30 1.4 T-GDI

– Toyota Prius 1.8 Hybrid – Honda Civic 4p 1.5 Turbo

– Lexus CT 200h – Mercedes Classe A180 1.3

Se vuoi saperne di più, questo articolo spiega come abbiamo ricavato i costi ufficiali dei tagliandi di manutenzione auto elettriche e ibride nell’indagine.