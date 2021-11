Citroën C-Zero vs Citroën C1: costi di manutenzione a confronto

I costi manutenzione e i ricambi da sostituire su Citroën C-Zero e la Citroën C1 nell'indagine sulla Manutenzione auto elettrica e ibrida

Quanto costa la manutenzione di un’auto elettrica? L’indagine Manutenzione Auto elettrica e ibrida, condotta nel 2019 ma sempre attuale vista la crescente attenzione verso le auto elettriche, confronta i piani di manutenzione ordinaria, e i costi da sostenere durante i primi 6 anni, di 40 auto tra Elettriche (EV), Ibride (HEV) e “tradizionali” (ICE) che SicurAUTO.it ha chiesto direttamente alla Casa e applicati dalla rete in Italia. In questa pagina parliamo dei reali costi di manutenzione Citroën C-Zero a confronto con la Citroën C1 1.0 VTi. Quale delle due richiede meno ore di manodopera? Quali sono i tagliandi più costosi e quali ricambi si sostituiscono nei primi 6 anni sulle auto elettriche e a combustione interna? Ecco le differenze più eclatanti emerse dai piani ufficiali di manutenzione Citroën C-Zero e la Citroën C1 raffigurati anche nell’infografica in basso. Qui invece puoi consultare i costi di tutte le altre auto elettriche e ibride rispetto ai modelli equivalenti tradizionali. Se vuoi saperne di più, questo articolo spiega come abbiamo ricavato i costi ufficiali dei tagliandi di manutenzione auto nell’indagine.

Aggiornamento del 5 novembre 2021: migliorata la leggibilità e aggiunti alcuni dettagli più attuali

MANUTENZIONE CITROËN C-ZERO: I RICAMBI

La manutenzione Citroën C-Zero è tra le elettriche fuori dal coro della nostra indagine: l’unica che torna più frequentemente in officine, ma anche che cambia dischi e pastiglie già a 60 mila km. La stessa scadenza prevista dal piano di manutenzione Citroën C1 che in aggiunta ai ricambi dei freni vuole nuove candele al tagliando dei 6 anni. Affinità che si ripercuotono sulle ore di manodopera e sui costi di manutenzione come vediamo qui sotto.

COSTI DI MANUTENZIONE CITROËN C-ZERO: I TAGLIANDI IN 6 ANNI

La Citroën C-Zero e la Citroën C1 sono l’eccezione che dimostra come elettrico non sempre equivale a una minore manutenzione, men che meno non farla per anni. Tutt’altro: i tagliandi sono tra i più frequenti dell’indagine (ogni 10 mila km) ed entrambe le auto hanno ore di MDP equivalenti. Viene da sé che anche i costi medi e totali sono molto simili. È da evidenziare che al 6^ tagliando, il più caro per entrambe, sia la C1 (ICE) che la C-Zero cambiano dischi e pastiglie anteriori a un costo tagliando più basso per la C1 ma con più ore (585 euro ICE vs 634 euro EV), nonostante si aggiungano anche le candele per l’auto con motore termico. Leggi qui il commento del direttore di SicurAUTO.it sull’indagine.

SINTESI

Costi di Manutenzione Citroën C-Zero (EV)

– Ore MDP totali: 10,6 ore

– Costo totale 6 tagliandi: 1445 euro

– Costo medio annuale tagliandi: 240 euro

– Frequenza tagliando: annuale

– Intervallo km tagliando: 10 mila km

Costi di Manutenzione Citroën C1 1.0 VTi 72cv (ICE)

– Ore MDP totali: 10,6 ore

– Costo totale 6 tagliandi: 1533 euro

– Costo medio annuale tagliandi: 255 euro

– Frequenza tagliando: annuale

– Intervallo km tagliando: 10 mila km

Clicca sull’infografica qui sotto per vederla a tutta larghezza.