Renault ZOE vs Renault Clio: costi di manutenzione a confronto

I costi manutenzione e i ricambi da sostituire su Renault ZOE e Renault Clio nell'indagine sulla Manutenzione auto elettrica e ibrida

Quanto costa la manutenzione di un’auto elettrica? È vero che non andrà mai in officina? L’indagine Manutenzione Auto elettrica e ibrida confronta i piani di manutenzione ordinaria, e i costi da sostenere durante i primi 6 anni, di 40 auto tra Elettriche (EV), Ibride (HEV) e “tradizionali” (ICE). In questa pagina parliamo dei costi di manutenzione Renault ZOE R90 a confronto con la Renault Clio benzina 0.9 TCe. Quali sono i tagliandi più costosi e quali ricambi si sostituiscono nei primi 6 anni sulle auto elettriche e a combustione interna? Ecco le differenze più eclatanti emerse dai piani di manutenzione ufficiali di manutenzione Renault ZOE e Clio benzina raffigurati anche nell’infografica in basso. Qui invece puoi consultare i costi di tutte le altre auto elettriche e ibride rispetto ai modelli equivalenti tradizionali.

Aggiornamento del 14 ottobre 2021: migliorata la leggibilità e aggiunti alcuni dettagli più attuali

MANUTENZIONE RENAULT ZOE VS RENAULT CLIO: I RICAMBI

A ripresentarsi con frequenza nei tagliandi annuali della Clio 0.9 TCe benzina è chiaramente la sostituzione di olio e filtri nei 6 anni di riferimento, che tiene l’auto in officina per più tempo. Anche la Clio come molte altre auto tradizionali non può fare a meno del kit distribuzione e rulli nuovi dopo qualche anno; l’intervento che richiede più ore e costi di manutenzione. Mentre la manutenzione Renault ZOE ha bisogno della batteria di servizio da 12V nuova dopo i primi 3 anni, ma come la Nissan Leaf cambia il liquido di raffreddamento molto prima della Clio.

COSTI DI MANUTENZIONE RENAULT ZOE: I TAGLIANDI IN 6 ANNI

Guardando l’infografica qui sotto salta subito all’occhio che il costo manutenzione ordinaria della Renault Clio è doppio rispetto alla ZOE. La sostituzione della cinghia servizi sulla Clio è una spesa che pesa sul costo del 6^ tagliando, il più caro, (da 463 euro) che ferma l’auto per 2,8 ore in officina. La Renault Clio però cambia anche il liquido dei freni dopo 4 anni; è il motivo che porta il costo del 4^ tagliando a 304 euro. Il tagliando Renault ZOE meno impegnativo invece ferma l’auto in officina per appena 0,2 ore, il più veloce di tutte le auto elettriche dell’indagine (1^ anno – costo 59 euro). Ma al 5^ anno la sostituzione del liquido di raffreddamento richiede 2 ore di MDP (costo tagliando 147 euro), mentre al tagliando più caro (3^ anno) il cambio batteria 12V costa 213 euro e porta via poco più di un’ora. Leggi qui il commento del direttore di SicurAUTO.it sull’indagine.

SINTESI

Costi di Manutenzione Renault ZOE R90 (EV)

– Ore MDP totali: 5,5 ore

– Costo totale 6 tagliandi: 675 euro

– Costo medio annuale tagliandi: 112 euro

– Frequenza tagliando: 1 anno

– Intervallo km tagliando: 30 mila km

Costi di Manutenzione Renault Clio 0.9 TCe (ICE)

– Ore MDP totali: 8 ore

– Costo totale 6 tagliandi: 1339 euro

– Costo medio annuale tagliandi: 223 euro

– Frequenza tagliando: 1 anno

– Intervallo km tagliando: 30 mila km

Clicca sull’infografica qui sotto per vederla a tutta larghezza.