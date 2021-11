Lexus CT 200h vs Mercedes Classe A 180: costi di manutenzione a confronto

I costi manutenzione e i ricambi da sostituire su Lexus CT 200h e Mercedes Classe A 180 nell'indagine sulla Manutenzione auto elettrica e ibrida

Quanto costa la manutenzione di un’auto ibrida? L’indagine Manutenzione Auto elettrica e ibrida, condotta nel 2019 ma sempre attuale vista la crescente attenzione verso le auto elettriche, confronta i piani di manutenzione ordinaria, e i costi da sostenere durante i primi 6 anni, di 40 auto tra Elettriche (EV), Ibride (HEV) e “tradizionali” (ICE) che SicurAUTO.it ha chiesto direttamente alla Casa e applicati dalla rete in Italia. In questa pagina parliamo dei reali costi di manutenzione Lexus CT 200h a confronto con la Mercedes Classe A 180 a benzina. Quale delle due richiede meno ore di manodopera? Quali sono i tagliandi più costosi e quali ricambi si sostituiscono nei primi 6 anni sulle auto ibride e a combustione interna? Ecco le differenze più eclatanti emerse dai piani ufficiali di manutenzione Lexus CT 200h e Mercedes Classe A 180 raffigurati anche nell’infografica in basso. Qui invece puoi consultare i costi di tutte le altre auto elettriche e ibride rispetto ai modelli equivalenti tradizionali. Se vuoi saperne di più, questo articolo spiega come abbiamo ricavato i costi ufficiali dei tagliandi di manutenzione auto nell’indagine.

Aggiornamento del 3 novembre 2021: migliorata la leggibilità e aggiunti alcuni dettagli più attuali

MANUTENZIONE LEXUS CT 200H: I RICAMBI

Il costo medio annuale dei tagliandi di manutenzione Lexus CT 200h è circa il 30% più alto non solo per la vocazione premium del brand di Toyota abbinata all’ibrido, ma anche per i diversi interventi di manutenzione rispetto alla Classe A 180 benzina. Oltre ai filtri e all’olio motore la CT 200h si fa pagare di più al 6^ tagliando (1,9 ore di MDP costo 435 euro) in cui è previsto il cambio liquido trasmissione. La Mercedes Classe A, rimanda al 3^ e 6^ tagliando gli interventi più impegnativi (filtro aria e candele, con un tempo di MDP di 1,9 e 2 ore).

COSTI DI MANUTENZIONE LEXUS CT 200H: I TAGLIANDI IN 6 ANNI

La manutenzione Lexus CT 200h e Mercedes Classe A 180 richiedono quasi le stesse ore di manodopera in 6 anni. La Mercedes Classe A180 pur impegnando l’officina per più tempo (8,5 ore in 6 anni) costa meno in manutenzione della Lexus CT 200h (8,1 ore). Come per la Lexus NX 300h, i costi di manutenzione Lexus CT 200h, come costo medio annuo, sono più alti tra le auto ibride considerate nello studio. Leggi qui il commento del direttore di SicurAUTO.it sull’indagine.

SINTESI

Costi di Manutenzione Lexus CT 200h (HEV)

– Ore MDP totali: 8,1 ore

– Costo totale 6 tagliandi: 1890 euro

– Costo medio annuale tagliandi: 315 euro

– Frequenza tagliando: annuale

– Intervallo km tagliando: 15 mila km

Costi di Manutenzione Mercedes CLASSE A180 (ICE)

– Ore MDP totali: 8,5 ore

– Costo totale 6 tagliandi: 1530 euro

– Costo medio annuale tagliandi: 255 euro

– Frequenza tagliando: annuale

– Intervallo km tagliando: 20 mila km

Clicca sull’infografica qui sotto per vederla a tutta larghezza.