Le auto in arrivo nel 2024: le prossime uscite annunciate dalle Case

L’estate è il momento giusto per prendersi una pausa e guardare al futuro: questo vale anche per il settore delle quattro ruote che si prepara a vivere un periodo molto intenso e ricco di novità nel corso dei prossimi mesi. Con i prezzi delle nuove auto in costante crescita, anche se le auto benzina più economiche sul mercato sono molto interessanti, è il momento di dare un’occhiata a quali sono le nuove auto in arrivo nel 2024, dopo aver già visto le novità fino a settembre 2023 per il settore delle quattro ruote. In rampa di lancio ci sono diversi modelli di grande interesse, per tutti i segmenti del mercato. Gli automobilisti che si apprestano a cambiare auto nel corso dei prossimi mesi avranno a disposizione molte opzioni da tenere d’occhio.

NUOVE AUTO 2024: LE CITY CAR IN USCITA (PARTE 1)

Nonostante la crescita di SUV e crossover, le city car continuano a rappresentare un importante punto di riferimento del mercato delle quattro ruote. Tra le principali novità in arrivo nel corso del 2024 c’è un grande ritorno. Renault, infatti, si prepara a lanciare sul mercato la nuova Renault 5, già anticipata da una concept car molto vicina al modello di serie. La city car sarà elettrica al 100% ed avrà una batteria da almeno 42 kWh. Il debutto è atteso per la prima metà del prossimo anno. Tra le novità del prossimo anno ci sarà spazio anche per la nuova MINI Cooper. L’iconica city car di casa MINI tornerà in una veste rinnovata, sarà anche elettrica (ma solo le versioni benzina saranno prodotte a Oxford, l’elettrica sarà cinese). La vettura arriverà in versione 3 Porte, 5 Porte e, probabilmente nel 2025, in versione Cabrio.

NUOVE AUTO 2024: LE CITY CAR IN USCITA (PARTE 2)

Tra le city car più interessanti in arrivo nel 2024 c’è anche la Fiat Panda elettrica. Il nome non è definitivo ma il progetto è stato appena ufficializzato da Fiat. La vettura costerà meno di 25.000 euro e sarà realizzata in parallelo a un modello “gemello” a marchio Citroen. Il Gruppo Stellantis ha in cantiere un altro grande debutto per il 2024: si tratta della Lancia Ypsilon di nuova generazione. Il modello è il primo della nuova era di Lancia e sfrutterà le sinergie del gruppo per realizzare anche una versione elettrica.

SUV E CROSSOVER IN USCITA NEL 2024 (PARTE 1)

C’è tanta carne al fuoco anche per il segmento delle auto a ruote alte. In questo caso, infatti, le opzioni in arrivo sono tantissime e farne una selezione per individuare i progetti più interessanti non è facile. Partendo dalla “fascia bassa”, il modello più atteso è sicuramente la nuova generazione di Dacia Duster che sarà realizzata sulla piattaforma CMF-B (la stessa della Jogger e della Sandero) e arriverà sul mercato anche in versione elettrificata, con anche un’inedita variante plug-in hybrid. Tra le novità in arrivo nel 2024 c’è la nuova Fiat 600 con motore benzina che andrà ad affiancarsi alla Fiat 600 Elettrica svelata lo scorso luglio. Dalla stessa piattaforma, inoltre, Stellantis ha in programma il debutto del nuovo B-SUV Alfa Romeo che sarà ufficializzato tra circa un anno, in versione elettrica e benzina. Dal prossimo anno, inoltre, prenderanno il via le vendite della nuova Renault Rafale, SUV Coupé destinata a diventare un riferimento del mercato europeo. Nella primavera del 2024, inoltre, partiranno le vendite anche della Cupra Tavascan, primo SUV a zero emissioni della gamma Cupra.

SUV E CROSSOVER IN USCITA NEL 2024 (PARTE 2)

Tra le uscite programmate per il 2024 c’è anche la Ford Explorer, modello chiave per il futuro di Ford, sviluppato grazie all’accordo con Volkswagen. Sempre in casa Ford, tra le novità in arrivo per il 2024 c’è anche la Ford Puma elettrica che punta a bissare il successo ottenuto dalla versione benzina nel corso degli anni. Tra le principali novità in arrivo per il mercato delle quattro ruote europeo, nel segmento dei SUV, c’è la nuova Skoda Kodiaq che sarà sulle strade dalla prossima estate. La seconda generazione del SUV di casa Skoda avrà come punto di riferimento della gamma una variante plug-in hybrid che promette più di 100 chilometri di autonomia in elettrico. Tra i debutti del 2024, per il segmento SUV c’è anche quello della quinta generazione di Hyundai Santa Fe. Per saperne di più sul SUV potete dare un’occhiata all’approfondimento di SicurAUTO.it.

SUV PREMIUM IN USCITA NEL 2024

Grande attesa, tra le nuove auto del 2024, anche per la Porsche Macan di nuova generazione, sviluppata a partire dalla nuova piattaforma PPE (realizzata da Porsche e Audi) e in arrivo in versione solo elettrica, dopo un lungo sviluppo. La stessa piattaforma sarà utilizzata anche dall’Audi Q6 e-tron, altro modello molto atteso per il 2024 tra i SUV premium. Un’altra novità in arrivo nel corso del prossimo anno è la Lexus LBX, SUV compatto presentato ufficialmente lo scorso mese di luglio. Le consegne partiranno a febbraio 2023. Nel segmento premium c’è spazio anche per la nuova BMW X3, modello di riferimento della gamma BMW e pronto ad arrivare sul mercato anche in versione plug-in hybrid.